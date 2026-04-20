Лилит Арутюнян

Цена идеальных пропорций: почему коррекция филлеров стала новым трендом в косметологии

Индустрия эстетической медицины переживает очередной виток трансформации: на смену гипертрофированным объемам приходит запрос на естественность и здоровое состояние тканей. Понимание того, как работают препараты и когда наступает момент для их коррекции или полного выведения, становится ключевым навыком для тех, кто следит за своей внешностью.

Инъекции
Фото: pixabay.com by TungArt7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Инъекции

Вместе с изменением бьюти-стандартов всё больше пациентов обращаются к процедуре гиалуронидазной коррекции. Процесс удаления филлеров требует не только профессионализма врача, но и осознанного подхода к состоянию своей кожи, о последствиях и нюансах которого мы расскажем далее.

Почему возвращаются к естественности

Многие пациенты стремятся минимизировать вмешательства, когда сталкиваются с эффектом "утяжеления" лица. Избыточный объем, введенный ранее, со временем может нарушить пропорции, делая черты лица менее гармоничными. Кроме того, неравномерное распределение препарата нередко приводит к формированию уплотнений или выраженной асимметрии.

Помимо эстетических претензий, существуют медицинские показания и субъективный дискомфорт. Длительные отеки в носогубных складках или зонах введения заставляют искать способы устранения введенного вещества. Сегодня запрос на чистоту линий превалирует над желанием добавить объема, что подтверждают эксперты индустрии.

"Современные подходы к омоложению диктуют необходимость сохранения индивидуальных особенностей лица. Чрезмерное увлечение контурной пластикой часто приводит к обратному эффекту, и процедура удаления филлеров становится логичным шагом к восстановлению природной эстетики", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Технология удаления филлеров

Большинство используемых сегодня филлеров базируются на гиалуроновой кислоте. Для их выведения применяются специальные ферментные препараты, которые расщепляют молекулярные связи геля. Врач вводит вещество непосредственно в область локализации филлера, запуская процесс его постепенной биодеградации.

Важно понимать: мгновенного результата ждать не стоит. Скорость растворения зависит от нескольких факторов: плотности введенного материала, глубины его залегания и времени, которое прошло с момента процедуры. В отдельных случаях для достижения желаемого результата требуется проведение серии сеансов.

Особенности восприятия процедуры

Болевой порог каждого пациента индивидуален, однако в целом удаление сопоставимо с инъекционными процедурами по введению филлеров. Для комфорта применяется местная анестезия. Ощущения напрямую зависят от области воздействия: от чувствительных губ до менее восприимчивых скул.

Зона Характер ощущений
Губы Повышенная чувствительность, жжение, последующий отек
Скулы и щеки Давление, возможен специфический хруст, умеренный дискомфорт
Носогубные складки Средняя чувствительность, ощущение распирания
Слезная борозда Мгновенный отек, требуется предельная осторожность

"При работе с деликатными зонами, такими как глаза, уровень ответственности врача возрастает кратно. Понимание анатомии лица и правильный выбор техники исключают риски повреждения жизненно важных структур", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по аппаратной косметологии Андрей Корнеев.

Что происходит с лицом после коррекции

Восстановление тканей — процесс сугубо индивидуальный. Если филлер находился в тканях непродолжительное время, кожа обычно быстро возвращается к своему исходному состоянию. Однако при длительной "носке" больших объемов препарата возможна временная потеря тургора.

Иногда после удаления пациенткам требуется дополнительный курс процедур для улучшения качества кожи. Это позволяет вернуть тканям плотность и эластичность. Подобный подход подробно описан в материалах об увлажнении кожи и принципах её здоровья.

"Работа с составом косметики и понимание механизмов действия гиалуроновой кислоты помогают быстрее реабилитировать кожу после удаления филлеров", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Ответы на популярные вопросы о филлерах

Через какое время можно снова делать контурную пластику?

Рекомендуется выдержать паузу в несколько недель, дожидаясь полного восстановления тканей и схождения постпроцедурного отека.

Является ли отек после удаления нормой?

Незначительный отек и болезненность в первые несколько дней — это стандартная реакция организма, которая проходит самостоятельно.

Можно ли убрать филлер самостоятельно?

Категорически нет. Только врач может безопасно ввести антидот, учитывая глубину и локализацию препарата.

Всегда ли удаление проходит за один сеанс?

Нет, количество процедур зависит от плотности введенного геля и индивидуальных метаболических особенностей пациента.

Экспертная проверка: эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова, специалист по аппаратной косметологии Андрей Корнеев, эксперт по составам косметики Алина Чернова
Автор Лилит Арутюнян
Лилит Арутюнян — эксперт по уходу за кожей с 16-летним стажем. Рассказывает про здоровье кожи, ежедневный уход и косметические ошибки.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы косметология уход за лицом
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Биосканер в земле: как лишить проволочника навигации и спасти картофель
