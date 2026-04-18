Терапевт теперь решает, нужен ли пациенту эндокринолог: новые правила с февраля 2026 года

Система ОМС в 2026 году окончательно превратилась в жесткий конвейер с многоуровневой фильтрацией. Привычный маршрут "пациент — эндокринолог" перекрыт шлагбаумом терапевтического звена. Если ваши показатели стабильны, узкий специалист для вас теперь недосягаем. Это не ошибка регистратуры, а работа алгоритмов бережливого производства. Разбираемся, почему доступ к врачу узкой специализации стал дефицитным ресурсом и как выжить в условиях тотальной маршрутизации.

Фильтр на входе: зачем терапевту полномочия бога

С февраля 2026 года в России заработали обновленные протоколы организации медпомощи. Минздрав решил: узкие специалисты должны лечить патологии, а не заниматься "переписыванием рецептов" для тех, чье состояние стабильно. Терапевт теперь — главный диспетчер. Он оценивает состояние пациента и решает, достоин ли тот консультации в специализированном центре.

"Мы уходим от модели "я просто хочу спросить". Теперь направление выдается только при объективном отклонении от нормы, которое терапевт не может купировать самостоятельно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Если у вас диагностирована инсулинорезистентность или предиабет, готовьтесь: вашим лечащим врачом на долгие годы станет участковый. Эндокринолог подключится только при угрозе комы или отказе почек. Система ОМС больше не оплачивает профилактические беседы с кандидатами наук без веских оснований в анализах.

Три причины для отказа: когда эндокринолог не положен

Основная причина "отлучения" от узкого специалиста — компенсация заболевания. Если уровень глюкозы в норме, а сахарный диабет 2 типа не прогрессирует, записи не будет. Врачи называют это "перемаршрутизацией" на первичный уровень.

Ситуация Вердикт системы Гликированный гемоглобин < 7% Наблюдение у терапевта Ожирение I-II степени без осложнений Коррекция питания через кабинет профилактики

Второе основание — дистанционный мониторинг. Гаджеты передают сведения врачу онлайн. Если техника фиксирует норму, визит считается избыточным. Даже влияние сахара на организм при разовых нарушениях диеты теперь отслеживается удаленно.

"Многие пациенты путают побочные эффекты терапии с декомпенсацией. Например, миф о том, что розувастатин приводит к лишнему весу, заставляет их требовать эндокринолога, хотя вопрос решается коррекцией образа жизни у терапевта", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Третья причина — избыточный вес без критических патологий. Пока ИМТ не перевалил за 40, вы — пациент терапевта. Вам порекомендуют шпинат при диабете и физическую активность. Эндокринологическая помощь при ожирении теперь жестко лимитирована случаями, требующими хирургии или гормональной терапии.

Цифровой барьер: "Госуслуги" против самозаписи

Порталы записи стали "умными". Если в электронной карте нет активного направления от терапевта, кнопка выбора времени приема у эндокринолога просто не появится. Система блокирует "самотек". Это исключает ситуацию, когда пациент записывается к специалисту, потому что "сам так решил".

"Пациенты должны понимать: питание при диабете 2 типа и польза мороженого - это темы для школ здоровья, а не для приема узкого эксперта в ОИТ", — отметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Даже если вы принимаете серьезные препараты, например, розувастатин, контроль липидного профиля остается за терапевтом. Маршрутизация неумолима: если терапия работает, узкий специалист вам не нужен. Любое меню при сахарном диабете также может быть согласовано с врачом общей практики, имеющим доступ к клиническим рекомендациям.

Ответы на популярные вопросы о маршрутизации

Что делать, если терапевт отказывает в направлении, а я чувствую себя плохо?

Требуйте письменный мотивированный отказ с указанием причины в медкарте. Плохое самочувствие — понятие субъективное, укажите на конкретные симптомы или цифры в анализах.

Могу ли я остаться на учете у эндокринолога при нормальном сахаре?

По новым правилам — нет. Если состояние стабильно ("компенсация"), вас передают под контроль терапевта. Это законная оптимизация нагрузки на систему.

Как часто терапевт должен назначать анализы на сахар?

Для пациентов из группы риска — не реже одного раза в полгода. При диагностированном диабете — согласно индивидуальному плану диспансерного наблюдения.

