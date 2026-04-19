Елена Морозова

Коварный агент в организме: почему любимый напиток мешает усваиваться железу и цинку

Здоровье

Кофе — это не просто легальный стимулятор, а сложный химический коктейль, который медицина долгое время пыталась демонизировать. Диетолог Наталья Павлюк напоминает: напиток является мощным инструментом профилактики диабета и патологий печени. Однако для организма кофеин — это кредит под высокие проценты. Если у вас есть предрасположенность к гипертонии или дефициту минералов, расплата наступит быстро и жестко.

Кофе
Фото: https://unsplash.com by Michael C is licensed under Free
Кофе

Преимущества темной материи: что лечит кофе

Современные исследования реабилитировали кофе. Он перестал быть "ядом" и стал частью стратегии по сохранению здоровья мозга. Доказано, что регулярное употребление снижает риск развития сердечно-сосудистых катастроф и некоторых видов рака. Кофеин выступает в роли мягкого защитника гепатоцитов, предотвращая жировое перерождение печени.

"Кофе действительно обладает гепатопротекторным свойством, но важно понимать дозировку. Избыток кофеина на фоне застоя желчи может лишь усугубить дискомфорт в ЖКТ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Для людей, чей уровень глюкозы постоянно балансирует на грани нормы, кофе может стать союзником в борьбе с инсулинорезистентностью. Напиток улучшает чувствительность тканей к инсулину, что критически важно в современной диете диабетика. Но это работает только при условии, что в чашке нет сахара, сиропов и жирных сливок.

Темная сторона чашки: побочные эффекты и дефициты

Кофеин — коварный агент. У лиц с повышенной чувствительностью он провоцирует скачки артериального давления и усиливает тревожные состояния. Более того, кофе блокирует всасывание железа, цинка и кальция. Если вы запиваете стейк эспрессо, считайте, что железо из мяса пролетело мимо вашего кровотока. Это особенно опасно для тех, чья система кровообращения и так находится в дефицитарном состоянии.

Эффект кофе Последствия для организма
Стимуляция коры надпочечников Рост давления, тахикардия, тревога
Угнетение абсорбции минералов Риск анемии, остеопороза, дефицита цинка

"Пациентам с гипертонией стоит ограничивать потребление кофе, так как кофеин может провоцировать резкие спазмы сосудов. Это прямой риск инфаркта при неконтролируемом употреблении", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

У некоторых групп людей кофе вызывает неожиданный подъем уровня холестерина. Это связано с кафестолом — веществом, которое присутствует в нефильтрованном напитке (френч-пресс, кофе по-турецки). Если вы следите за чистотой сосудов, переходите на бумажные фильтры. Помните, что избыточное возбуждение нервной системы часто маскирует последствия гиподинамии, заставляя организм работать на износ без реального восстановления.

"Часто пациенты путают бодрость от кофе с реальным ресурсом. На деле мы видим ухудшение памяти и концентрации, когда действие стимулятора заканчивается", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о влиянии кофе

Можно ли пить кофе при анемии?

Крайне нежелательно пить его во время еды. Кофеин и танины связывают железо. Разносите прием напитка и пищи минимум на один час.

Правда ли, что кофе вызывает привыкание?

Да, формируется синдром отмены. При резком отказе возможны головные боли, раздражительность и вялость, что свидетельствует о физиологической зависимости.

Влияет ли кофе на состояние ногтей и кожи?

Опосредовано — через вымывание нутриентов. Если вы заметили утолщение ногтей или их ломкость, стоит проверить уровень витаминов, которые кофе "крадет" у организма.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-невролог Артём Синицын
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
