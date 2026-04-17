Секреты весеннего преображения: как правильно подготовить лицо к солнечному сезону

С наступлением весны эксперты советуют пересмотреть бьюти-рутину, отказавшись от перегруженного многоступенчатого ухода в пользу минимализма. Врач-косметолог клиники "Гельтек" Александра Камышникова пояснила, что оптимальной схемой на этот период станут качественное очищение, ежедневное увлажнение и надежная защита от ультрафиолета.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Выбор косметики

Если в уходе сохраняется тоник, косметолог рекомендует выбирать увлажняющие составы с эластином и центеллой, которые помогают восстанавливать эпидермис после зимних перепадов температур. Подобный подход не только дисциплинирует кожу, но и является профилактикой многих эстетических проблем, схожих с последствиями неправильного подбора средств, о которых предупреждают эксперты, например, в статье про маски в самолетах.

Как сообщает Газета. Ru, ключевым элементом весенней косметички должен стать тональный санскрин с высоким фактором защиты SPF 30-50. Ультрафиолетовое излучение в это время года провоцирует фотостарение, разрушая коллагеновый каркас и повреждая ДНК клеток, даже если на улице облачно. Для сторонников минимализма идеальным решением станут BB- или CC-кремы, которые объединяют свойства ухода, маскировки несовершенств и предотвращения пигментации.

"Весенний переходный период требует от кожи адаптации: важно снизить "шум" от избытка активных ингредиентов и сфокусироваться на восстановлении гидролипидного баланса. Переход на более легкие гелевые текстуры — это физиологически оправданное решение, которое снижает риск комедогенности и раздражений в преддверии летней жары", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-косметолог Марина Кузьмина.

Для базовых процедур лучше всего подходят легкие текстуры — гели и флюиды. Специалист подчеркнула, что мягкое средство для умывания без масел, содержащее экстракты зеленого чая, алоэ или гиалуроновую кислоту, способно эффективно удалять загрязнения, не повреждая защитный барьер кожи. При этом важно, чтобы состав продукта обладал нейтральным уровнем pH и был лишен агрессивных добавок.

Ответы на популярные вопросы о весеннем уходе за кожей

Почему весной важно использовать SPF, если солнце кажется неярким?

Весенние UVA-лучи проникают сквозь облака и глубокие слои эпидермиса, не вызывая видимого покраснения, но запуская процессы фотостарения и разрушая коллаген.

Чем можно заменить эссенцию и базу под макияж?

Современные бренды предлагают гибридные средства — гелевые флюиды с активами вроде ниацинамида и витамина С, которые увлажняют и готовят лицо к нанесению тона.

Как ухаживать за нежными зонами вокруг глаз и губ в минималистичном формате?

Для этих целей подойдут мультизадачные бальзамы с защитой от солнца или специальные легкие гелевые патчи, используемые несколько раз в неделю.

Нужно ли менять увлажняющий крем с приходом тепла?

Если кожа склонна к сухости, оставьте плотный увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой для вечернего ритуала, а в дневное время используйте санскрин как самостоятельный этап.

Читайте также