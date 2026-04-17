Дарья Никитина

Секреты весеннего преображения: как правильно подготовить лицо к солнечному сезону

С наступлением весны эксперты советуют пересмотреть бьюти-рутину, отказавшись от перегруженного многоступенчатого ухода в пользу минимализма. Врач-косметолог клиники "Гельтек" Александра Камышникова пояснила, что оптимальной схемой на этот период станут качественное очищение, ежедневное увлажнение и надежная защита от ультрафиолета.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Выбор косметики

Если в уходе сохраняется тоник, косметолог рекомендует выбирать увлажняющие составы с эластином и центеллой, которые помогают восстанавливать эпидермис после зимних перепадов температур. Подобный подход не только дисциплинирует кожу, но и является профилактикой многих эстетических проблем, схожих с последствиями неправильного подбора средств, о которых предупреждают эксперты, например, в статье про маски в самолетах.

Как сообщает Газета. Ru, ключевым элементом весенней косметички должен стать тональный санскрин с высоким фактором защиты SPF 30-50. Ультрафиолетовое излучение в это время года провоцирует фотостарение, разрушая коллагеновый каркас и повреждая ДНК клеток, даже если на улице облачно. Для сторонников минимализма идеальным решением станут BB- или CC-кремы, которые объединяют свойства ухода, маскировки несовершенств и предотвращения пигментации.

"Весенний переходный период требует от кожи адаптации: важно снизить "шум" от избытка активных ингредиентов и сфокусироваться на восстановлении гидролипидного баланса. Переход на более легкие гелевые текстуры — это физиологически оправданное решение, которое снижает риск комедогенности и раздражений в преддверии летней жары", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-косметолог Марина Кузьмина.

Для базовых процедур лучше всего подходят легкие текстуры — гели и флюиды. Специалист подчеркнула, что мягкое средство для умывания без масел, содержащее экстракты зеленого чая, алоэ или гиалуроновую кислоту, способно эффективно удалять загрязнения, не повреждая защитный барьер кожи. При этом важно, чтобы состав продукта обладал нейтральным уровнем pH и был лишен агрессивных добавок.

Ответы на популярные вопросы о весеннем уходе за кожей

Почему весной важно использовать SPF, если солнце кажется неярким?

Весенние UVA-лучи проникают сквозь облака и глубокие слои эпидермиса, не вызывая видимого покраснения, но запуская процессы фотостарения и разрушая коллаген.

Чем можно заменить эссенцию и базу под макияж?

Современные бренды предлагают гибридные средства — гелевые флюиды с активами вроде ниацинамида и витамина С, которые увлажняют и готовят лицо к нанесению тона.

Как ухаживать за нежными зонами вокруг глаз и губ в минималистичном формате?

Для этих целей подойдут мультизадачные бальзамы с защитой от солнца или специальные легкие гелевые патчи, используемые несколько раз в неделю.

Нужно ли менять увлажняющий крем с приходом тепла?

Если кожа склонна к сухости, оставьте плотный увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой для вечернего ритуала, а в дневное время используйте санскрин как самостоятельный этап.

Читайте также

Автор Дарья Никитина
Дарья Никитина — эксперт по уходовой косметике, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Новости Все >
Врач Татьяна Митрофанова объяснила риски использования домашних виброплатформ
Питомец тяжело переживает перемены: в какой момент стресс становится смертельно опасным
Черные точки на лице не исчезают навсегда: зато их можно заметно уменьшить
Дорожный квест: как не запутаться в стрелках и табличках под знаками запрета
Йога-мастер Ольга Алексина рассказала о важности гигиены отдыха для восстановления организма
Водители тянут с заменой масла — и губят мотор: старая смазка запускает опасный износ
Эксперт гостиничного бизнеса Шемякин назвал Горный Алтай и Ессентуки лидерами сонного туризма в России
Культ пяти тысяч: как японская дисциплина обслуживания побеждает маркетинг
Почему система ESP автоматически активируется после перезапуска двигателя
Майнинг в России: Елецкий суд вынес решение по делу о воровстве электричества
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Садоводство, цветоводство
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Домашние животные
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Домашние животные
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Последние материалы
Запись к врачу по-новому: Минздрав изменил сроки приема через Госуслуги для всех граждан
Водители тянут с заменой масла — и губят мотор: старая смазка запускает опасный износ
Эксперт гостиничного бизнеса Шемякин назвал Горный Алтай и Ессентуки лидерами сонного туризма в России
Культ пяти тысяч: как японская дисциплина обслуживания побеждает маркетинг
Майнинг в России: Елецкий суд вынес решение по делу о воровстве электричества
Почему система ESP автоматически активируется после перезапуска двигателя
Воздушные ворота на Восток: аэропорт Благовещенска запускает терминал мощностью шесть тысяч тонн груза в год
Доступная защита сосудов: цитрусовые бьют сразу по нескольким факторам риска
Сентябрь 2026 года: россияне столкнутся с новыми правилами внесения наличных
Народный фронт направил главе Архангельска требование устранить провал у Буревестника
