Запись к врачу по-новому: Минздрав изменил сроки приема через Госуслуги для всех граждан

Цифровизация медицины в России переходит на этап долгосрочного планирования. Минздрав расширил функционал записи к специалистам через "Госуслуги", позволив пациентам бронировать время приема за пределами стандартных окон ожидания, установленных терпрограммами госгарантий. Это решение — прямой ответ на запрос о гибкости системы, где регламентированные 24 часа для терапевта часто становились барьером для тех, кто привык планировать жизнь на недели вперед.

Врач

Новые горизонты планирования: что изменилось в сроках

Ранее система была зажата в жесткие рамки программы госгарантий. Теперь же пользователи портала могут выбрать дату, которая значительно превышает нормативный срок ожидания. Это касается не только консультаций, но и лабораторных исследований. Если глазные болезни требуют планового контроля, пациент вправе занять слот в календаре заранее, не дожидаясь открытия "окна" в последние 14 дней.

"Возможность планировать визит задолго до критического срока снижает уровень тревожности у пациентов с хроническими заболеваниями", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Несмотря на расширение лимитов "сверху", внутренние стандарты остаются незыблемыми. Для первичного звена — педиатров и терапевтов — время ожидания не должно превышать одних суток. Если же требуется невролог или другой узкий профиль, закон отводит клинике 14 рабочих дней. Новая система лишь добавляет опцию "отложенной записи", которую правительство обязано доработать к сентябрю 2026 года.

Дистанция и диагностика: правила для узких специалистов

Диагностический контур — рентген, УЗИ, маммография, КТ и МРТ — теперь также доступен для долгосрочного бронирования. Это критично для тех, чье здоровье требует регулярного мониторинга, а не экстренного вмешательства. Врачи подчеркивают: стабильность графика записи исключает суету в регистратурах.

Тип помощи / исследования Нормативный срок ожидания Терапевт, педиатр, врач общей практики Не более 24 часов Узкие специалисты (ЛОР, хирург и др.) До 14 рабочих дней Инструментальная диагностика (КТ, МРТ, УЗИ) До 14 рабочих дней

"Для пациентов с патологиями ЖКТ важно соблюдать кратность обследований, и фиксация даты за месяц вперед через цифровой сервис упрощает контроль терапии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Важно помнить, что при подозрении на онкологию сроки сжимаются, и общие правила 14-дневного ожидания здесь не действуют. Система "Госуслуги" адаптируется под разные сценарии, минимизируя человеческий фактор при распределении потоков. Врачи скорой помощи по-прежнему остаются вне системы плановой записи, фокусируясь на жизнеугрожающих состояниях.

Реформа больничных: декрет, самозанятые и новые права

Параллельно с корректировкой записи Минздрав обновил порядок формирования листков нетрудоспособности. Главная новость — легализация подработки в декрете. Теперь родитель в отпуске по уходу за ребенком может работать у другого страхователя, сохраняя пособие. Это разрушает старую дилемму между карьерой и социальными гарантиями, когда любая лишняя копейка могла стоить выплат.

К категории застрахованных лиц официально примкнули самозанятые, что устраняет правовой вакуум в их медицинском обеспечении. Однако процедура открытия документа остается строгой: необходим личный осмотр. Если психолог может консультировать онлайн, то для оформления ЭЛН требуется врач, фельдшер или зубной врач с соответствующими полномочиями.

Для оформления документа теперь критически важны паспорт и СНИЛС. Исключение по выдаче листов нетрудоспособности сделано для сотрудников станций переливания крови и чиновников от медицины — они лишены права формировать этот документ, возвращая полномочия исключительно лечащему персоналу.

Ответы на популярные вопросы о записи к врачу

Можно ли теперь записаться к врачу через полгода?

Постановление правительства позволяет записываться на даты, превышающие предельные сроки ожидания. Точный предел "глубины" записи теперь регулируется территориальными программами регионов.

Кто имеет право открывать электронный больничный?

Только лечащие врачи медицинских организаций, фельдшеры (в случае возложения на них функций врача) и зубные врачи. Врачи скорой помощи такие документы не выдают.

Сохранится ли пособие, если я выйду на работу из декрета к другому работодателю?

Да, согласно новым правилам Минздрава, право на пособие по уходу за ребенком сохраняется при работе у другого страхователя в период отпуска.

