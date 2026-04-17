Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Литвинова

Холодный расчет вместо чувств: как психопаты имитируют эмоции ради личной выгоды

Здоровье

Психопат в реальной жизни не ходит с безумным взглядом и не точит ножи по ночам. Чаще всего это самый обаятельный человек на вечеринке. Он говорит именно то, что вы хотите услышать. Улыбается уместно. Слушает внимательно. Его почти невозможно разглядеть вовремя за безупречной фасадом.

Фото: Мария Литвинова is licensed under public domain
Эмоциональный срыв

Один процент: статистика среди нас

Около 1% населения Земли обладают выраженными психопатическими чертами. Это каждый сотый. В вагоне метро, в офисном центре или на корпоративе такой человек присутствует статистически. В корпоративной среде цифры выше. Среди топ-менеджеров и политиков доля людей с такими чертами вырастает до 4-15%. Безжалостная конкурентная среда — идеальная экосистема для тех, кого не тормозят сочувствие или страх последствий.

"Психопатия — не психоз: никаких галлюцинаций или безумия у этих людей нет. Такой человек прекрасно понимает, что делает. Просто он иначе воспринимает мир и окружающих", — объяснила в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Исследования показывают, что такие люди не способны заражаться чужой болью. Для них чужие слезы — это просто сухая информация, а не повод для сопереживания. Часто их поведение списывают на психические расстройства, но это устойчивая структура личности, а не временный сбой.

Маска нормальности и клинические факты

Главная особенность психопата — "маска здравомыслия". За блестящей витриной из высокого интеллекта и безукоризненных манер скрывается внутренняя пустота. В официальной медицине используется термин "антисоциальное расстройство личности". Эти люди часто имитируют радость и смех, чтобы втереться в доверие к жертве.

Характеристика Проявление у психопата
Эмоциональный отклик Полное отсутствие искреннего сочувствия
Социальное взаимодействие Поверхностное обаяние и манипуляции
Отношение к правилам Игнорирование социальных норм ради выгоды

Иногда их путают с людьми, имеющими затруднения с памятью или когнитивные дефициты, но психопаты сохраняют кристальную ясность мышления. Они расчетливы и всегда знают, какую маску надеть в конкретной ситуации.

Психопат, социопат, нарцисс: в чем разница

Нарциссу жизненно важно восхищение. Критика вызывает у него ярость. Психопату плевать на ваше мнение. Ему не нужны аплодисменты. Он ранит людей, если они стоят на пути. Психопатами рождаются, социопатами становятся в результате тяжелой среды. Психопат хладнокровен и собран. Это позволяет ему строить успешную карьеру, используя интуицию и опыт в манипуляциях.

"В отношениях такие люди могут использовать перемежающееся подкрепление. Сначала — идеальный образ, затем — холод. Это создает тяжелую зависимость у партнера", — подчеркнула эксперт Анна Кузнецова.

7 признаков: что видит наука

Врачи смотрят не на слова, а на паттерны. Один признак — не приговор. Важна система. Поверхностное обаяние включается по щелчку. Хроническая ложь присутствует даже там, где выгодна правда. Отсутствие раскаяния — ключевой маркер. Если такой человек говорит "мне жаль", он обычно добавляет: "жаль, что ты так реагируешь". Это форма обвинения жертвы.

Импульсивность часто маскируется под поиск острых ощущений, похожий на адреналиновую зависимость. Однако за этим стоит не жажда жизни, а неспособность нести ответственность за последствия своих действий.

Красный флаг, который все пропускают

Типичная деталь: все "бывшие" такого человека — "сумасшедшие" или "меркантильные". Это работает как давление на жалость и превентивный удар одновременно. Если вы встретите эту "истеричку", вы ей уже не поверите. Психопат заранее дискредитирует любого, кто может раскрыть его истинное лицо.

"На работе такие люди часто выглядят как 'золотые сотрудники' для руководства, но для подчиненных они настоящие тираны. Они легко присваивают чужие заслуги", — отметил в разговоре с Pravda. Ru врач Валерий Климов.

Жертвы часто не уходят из-за цикличной смены состояний в отношениях. Периоды нежности сменяются критикой, что мешает объективно оценивать ситуацию. Важно понимать, что поцелуи и близость для психопата — лишь инструмент контроля, а не проявление чувств.

Ответы на популярные вопросы о психопатах

Можно ли изменить психопата любовью?

Нет. Это не проблема воспитания, а устойчивая структура личности. Попытки "отогреть" такого человека лишь дают ему больше рычагов для манипуляций вашими эмоциями.

Как безопасно прекратить общение?

Используйте метод "серого камня". Станьте максимально скучным, отвечайте односложно. Без эмоций, без оправданий, без долгих прощаний. Психопат потеряет к вам интерес.

Правда ли, что все психопаты — преступники?

Далеко не все. Многие из них — успешные юристы, хирурги или бизнесмены. Их хладнокровие помогает им там, где обычный человек пасует перед стрессом.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, психолог Надежда Осипова, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Мария Литвинова
Мария Александровна Литвинова — врач-психиатр, специалист по депрессивным и тревожным расстройствам, оценке суицидальных рисков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы отношения психология экспертное мнение
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.