И это тоже можно: врачи рассказали, как разнообразить меню при сахарном диабете

Овсянка, рыбные котлеты и свежий огурец — классика, которую многие пациенты с диабетом второго типа необоснованно исключают из рациона. Страх перед "запретными" продуктами часто базируется на устаревших догмах.

Каша из овсяной крупы на рыбном бульоне

Овсянка: почему не стоит бояться углеводов

Мнение о тотальном вреде овсянки при диабете — архаизм. Ключевой фактор здесь — выбор сырья. Цельнозерновые крупы обеспечивают организму сложные углеводы, которые расщепляются дольше, предотвращая резкий скачок глюкозы. Масло в каше также не является табу: насыщенные жиры допустимы в малых дозах, если они вписываются в суточный калораж.

"Пациенты часто путают пользу овсянки с вредом быстрых каш из пакетиков, где сахара больше, чем злаков. Это, по сути, десерт после еды, вызывающий инсулиновые качели", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Белковый акцент в утреннем меню

Диабет второго типа часто сопровождается хроническим воспалением и потерей мышечной массы. Рыбные котлеты — отличный выбор для восполнения дефицита белка. Важно избегать избыточного использования панировочных сухарей и жарки во фритюре. Запекание сохраняет омега-3 кислоты, необходимые для сосудов.

Продукт Польза при диабете Овсянка (цельная) Клетчатка, замедление всасывания Жирная рыба Омега-3, поддержка мышечной ткани

"Белковая составляющая обязательна. Многие пренебрегают этим, забывая, что адекватное поступление аминокислот позволяет организму сохранять стабильность обмена веществ", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Огурец как инструмент контроля гликемии

Огурец — идеальный "наполнитель" тарелки с крайне низким гликемическим индексом (около 15). Он создает объем, утоляет голод за счет воды и содержит клетчатку, которая помогает регулировать давление у пациентов с рисками сосудистых осложнений. Его включение в утренний прием пищи обосновано с точки зрения диетотерапии.

Разрушение популярных диетических мифов

Современная медицина отходит от жестких рамок. Ошибочно полагать, что ГИ — единственный критерий выбора еды. Разнообразие растительных волокон, содержащихся в овощах и цельных крупах, важнее. Вред фитиновой кислоты также часто преувеличен, если рацион сбалансирован по микронутриентам.

"Диабет — это не приговор к бесконечной гречке. Индивидуальный подход к расчету КБЖУ дает гораздо лучшие результаты, чем слепое следование запретительным спискам", — пояснила в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о рационе диабетика

Можно ли есть картофель?

Да, в ограниченных количествах и предпочтительно в отварном или запеченном виде, в составе полноценного приема пищи.

Почему рыба полезнее мяса?

Она содержит легкоусвояемый белок и омега-3 кислоты, улучшающие липидный профиль.

Нужно ли полностью убирать масло из каши?

Нет, небольшой кусочек сливочного масла допустим в рамках учета насыщенных жиров.

Вреден ли кляр?

Кляр из муки высшего сорта нежелателен, лучше использовать цельнозерновую альтернативу или вовсе от него отказаться.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.