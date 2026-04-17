Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Забудьте про 1200 ккал: как правильно похудеть к отпуску, если ваш организм привык к сытной еде

Здоровье

Попытки экстремально подготовить тело к отпуску часто заканчиваются в кабинете врача. Организм — не склад, из которого можно выкинуть лишнее по щелчку пальцев. Резкое ограничение калорий и бесконтрольные нагрузки подрывают системы жизнеобеспечения. Чтобы здоровое питание приносило результат, а не разочарование, важно соблюдать дефицит энергии без фанатизма.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сколько килограммов уйдет без вреда

Золотой стандарт диетологии — потеря от 0,5 до 1 кг в неделю. За три месяца подготовки можно избавиться от 6-10 кг лишнего веса. При серьезных степенях ожирения цифры на весах в первое время могут быть внушительнее из-за вывода лишней жидкости. Однако процесс похудения редко бывает линейным, и это стоит учитывать.

"Золотой стандарт здорового похудения — 0,5-1 кг в неделю. То есть за 3 месяца к предполагаемому отпуску можно сбросить это от 6 до 10 кг", — рассказала в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Опасности экспресс-похудения

Попытка сбросить 10 кг за месяц — это удар по внутренним органам. Во-первых, организм начинает сжигать мышечную массу. Чем меньше мышц останется к началу отпуска, тем быстрее вернется жир после возвращения к привычному столу. Во-вторых, страдает желчный пузырь. Резкий выброс холестерина в желчь при голодании провоцирует желчекаменную болезнь.

Косметический эффект "быстрого" метода тоже сомнителен. Обвисшая, дряблая кожа не успевает сокращаться вслед за объемами. Психологическое давление жестких диет неизбежно ведет к срывам и накоплению еще большего веса — так работает эффект йо-йо.

Метод Последствие
Голодание Потеря мышц и замедление метаболизма
Жиросжигатели Лишняя нагрузка на сердце и почки

Стратегия снижения веса

Для коррекции фигуры необходимо создать умеренный дефицит калорий. Оптимально — убрать 15-20% от текущего рациона. Белок должен стать основой каждой трапезы (1,2-1,5 г на кг веса), так как он сохраняет структуру мышц и обеспечивает чувство сытости. Овощи как источник клетчатки должны заполнять половину тарелки.

"Никакие препараты и травы не работают, если мы потребляем больше калорий, чем тратим", — отметил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Физическая активность не заменяет диету, но усиливает ее эффект. Силовые тренировки дважды в неделю помогут удержать мышцы. Бытовая активность, например 10 000 шагов в день, увеличивает суточный расход энергии. Качество сна также критично: недосып заставляет организм искать энергию в жирных и сладких опасных продуктах.

Главные табу и ошибки

Категорически нельзя снижать потребление жиров ниже 40 г в сутки. Это ведет к сбою в синтезе гормонов. Обезжиренные продукты — маркетинговая ловушка: в них часто добавляют сахар и крахмал для улучшения вкуса. Уход за кожей и телом начинается изнутри, поэтому питание должно быть полноценным.

"Белковая составляющая — курица, рыба, яйца, тофу, бобовые — сохраняет мышцы и дает сытость", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

При похудении следует убрать "жидкие калории": сладкое кофе, соки и газировку. Использование "правила тарелки" позволяет сбалансированно питаться без весов. Если на фоне снижения веса появляются усталость, выпадение волос или запоры — это сигнал о нарушениях, требующий консультации специалиста, а не новой диеты из интернета.

Ответы на популярные вопросы о похудении

Нужно ли полностью отказываться от соли?

Нет, бессолевая диета чревата слабостью и отеками. Достаточно перестать досаливать готовую еду и исключить колбасные изделия и чипсы.

Почему нельзя пить жиросжигатели?

Они либо бесполезны, либо содержат экстремальные дозы веществ, из-за которых почки и сердце работают на износ.

Как избежать переедания?

Ешьте не спеша и попробуйте съедать порцию овощей за 15 минут до основного приема пищи. Это заполнит объем желудка.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы диета советы здоровье похудение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.