Невролог Артём Синицын предупредил об атрофии навыков ориентации из-за зависимости от GPS

Водительское мастерство — это не только чистые штрафы и умение парковаться в игольное ушко. Исследования лондонских таксистов, сдающих экзамен, доказали: постоянный отказ от карт меняет структуру тела. Задняя часть гиппокампа, отвечающая за навигацию, у них физически больше. Пока новички судорожно ищут зарядку для смартфона, профи используют встроенный ресурс, который не "глючит" в туннелях.
Когда человек слепо следует за синей точкой на экране, его внутренние системы простаивают. Мозг в этом режиме просто исполняет команды, как дешевый исполнитель. Эксперименты показывают: пользователи GPS пропускают до 30% ключевых ориентиров. Это системная деградация навыка. Если вы привыкли, что за вас планируют маршрут, в критической ситуации вы окажетесь беспомощны.
"Постоянное использование подсказок превращает активного водителя в пассивного пассажира собственного авто. Навык анализа пространства атрофируется за ненадобностью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.
Статистика сурова: 78% водителей включают карту даже по дороге домой. Это создает порочный круг. Чем меньше мы тренируемся, тем выше уровень тревожности при попытке проехать в соседний квартал самостоятельно. Тело привыкает к костылям и отказывается ходить без поддержки.
|Способ ориентации
|Последствия для навыков
|Самостоятельный поиск (без GPS)
|Рост гиппокампа, отличная память на детали, уверенность.
|Следование по навигатору
|Снижение внимания, зависимость от гаджета, потеря ориентации в темноте.
Методика проста: нужно заставить систему работать. Вместо того чтобы сразу вбивать адрес, посмотрите на общую карту района. Попробуйте проложить путь через крупные объекты. Это как правильное питание для ума — поначалу сложно, но результат того стоит. Постепенно отказывайтесь от подсказок на знакомых отрезках пути.
"Изучение маршрута заранее — это профилактика когнитивного застоя. Когда вы сами строите модель пути, вы заставляете внутренние механизмы работать на полную мощность", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Важно не перегружать себя сразу. Если поездка предстоит сложная, навигатор необходим. Но для поездки в магазин или в гости к друзьям лучше использовать память. Это лучший способ избежать головной боли от внезапно разряженного телефона в глухом лесу или незнакомом районе.
Слепая вера в технику — плохая тактика. Навигаторы часто не учитывают временные знаки, ремонт дорог или локальные изменения разметки. Водитель, полагающийся на экран, часто игнорирует реальность вокруг. Это прямой путь к ДТП. Активное вождение требует внимания к деталям, а не к пикселям. Это как выбор между натуральными продуктами и химическими заменителями: оригинал всегда надежнее.
"Самостоятельная навигация — это тоже форма ответственности. Вы контролируете ситуацию, а не прибор. Это база безопасности на дороге", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Даже если вы не планируете сдавать экзамен на лондонского таксиста, тренировка навигации полезна. Это дисциплинирует ум и повышает общую скорость реакции. В жизни, как и на дороге, важно уметь находить выход, когда внешние ориентиры исчезают, будь то непредвиденная ситуация или просто севшая батарейка.
Они не снижают IQ, но делают нас зависимыми от внешних данных. Навык самостоятельного поиска пути быстро утрачивается без практики.
Используйте метод "возвратного пути". Доедьте до места с GPS, а вернитесь обратно — самостоятельно. Дорога будет уже знакомой, что снизит стресс.
Да, любая активная тренировка памяти и пространственного мышления — это создание резерва, который поможет сохранить ясность ума на долгие годы.
