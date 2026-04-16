Невролог Артём Синицын предупредил об атрофии навыков ориентации из-за зависимости от GPS

Водительское мастерство — это не только чистые штрафы и умение парковаться в игольное ушко. Исследования лондонских таксистов, сдающих экзамен, доказали: постоянный отказ от карт меняет структуру тела. Задняя часть гиппокампа, отвечающая за навигацию, у них физически больше. Пока новички судорожно ищут зарядку для смартфона, профи используют встроенный ресурс, который не "глючит" в туннелях.

Фото: Pravda.Ru by Елена Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мозг

Навигатор против интеллекта: кто побеждает?

Когда человек слепо следует за синей точкой на экране, его внутренние системы простаивают. Мозг в этом режиме просто исполняет команды, как дешевый исполнитель. Эксперименты показывают: пользователи GPS пропускают до 30% ключевых ориентиров. Это системная деградация навыка. Если вы привыкли, что за вас планируют маршрут, в критической ситуации вы окажетесь беспомощны.

"Постоянное использование подсказок превращает активного водителя в пассивного пассажира собственного авто. Навык анализа пространства атрофируется за ненадобностью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Статистика сурова: 78% водителей включают карту даже по дороге домой. Это создает порочный круг. Чем меньше мы тренируемся, тем выше уровень тревожности при попытке проехать в соседний квартал самостоятельно. Тело привыкает к костылям и отказывается ходить без поддержки.

Способ ориентации Последствия для навыков Самостоятельный поиск (без GPS) Рост гиппокампа, отличная память на детали, уверенность. Следование по навигатору Снижение внимания, зависимость от гаджета, потеря ориентации в темноте.

Как укрепить навыки ориентирования

Методика проста: нужно заставить систему работать. Вместо того чтобы сразу вбивать адрес, посмотрите на общую карту района. Попробуйте проложить путь через крупные объекты. Это как правильное питание для ума — поначалу сложно, но результат того стоит. Постепенно отказывайтесь от подсказок на знакомых отрезках пути.

"Изучение маршрута заранее — это профилактика когнитивного застоя. Когда вы сами строите модель пути, вы заставляете внутренние механизмы работать на полную мощность", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно не перегружать себя сразу. Если поездка предстоит сложная, навигатор необходим. Но для поездки в магазин или в гости к друзьям лучше использовать память. Это лучший способ избежать головной боли от внезапно разряженного телефона в глухом лесу или незнакомом районе.

Почему важно отключать гаджеты вовремя

Слепая вера в технику — плохая тактика. Навигаторы часто не учитывают временные знаки, ремонт дорог или локальные изменения разметки. Водитель, полагающийся на экран, часто игнорирует реальность вокруг. Это прямой путь к ДТП. Активное вождение требует внимания к деталям, а не к пикселям. Это как выбор между натуральными продуктами и химическими заменителями: оригинал всегда надежнее.

"Самостоятельная навигация — это тоже форма ответственности. Вы контролируете ситуацию, а не прибор. Это база безопасности на дороге", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Даже если вы не планируете сдавать экзамен на лондонского таксиста, тренировка навигации полезна. Это дисциплинирует ум и повышает общую скорость реакции. В жизни, как и на дороге, важно уметь находить выход, когда внешние ориентиры исчезают, будь то непредвиденная ситуация или просто севшая батарейка.

Ответы на популярные вопросы о навигации

Правда ли, что навигаторы делают нас глупее?

Они не снижают IQ, но делают нас зависимыми от внешних данных. Навык самостоятельного поиска пути быстро утрачивается без практики.

С чего начать тренировку, если я боюсь потеряться?

Используйте метод "возвратного пути". Доедьте до места с GPS, а вернитесь обратно — самостоятельно. Дорога будет уже знакомой, что снизит стресс.

Помогает ли это против возрастных изменений?

Да, любая активная тренировка памяти и пространственного мышления — это создание резерва, который поможет сохранить ясность ума на долгие годы.

