Алексей Дорофеев

Яд проникает вглубь: как именно этот картофель превращается в токсичную бомбу для мозга

Здоровье

Весенний прилавок — зона повышенного риска для любителей картофельных гарниров. Клубни в это время массово меняют цвет, приобретая подозрительный зеленый оттенок. Токсикологи предупреждают: попытка "спасти" такой продукт с помощью овощечистки — плохая идея. Ядовитый "коктейль" внутри картофелины не ограничивается только верхним слоем кожуры.

Картофель
Фото: pixabay.com by pasja1000 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Картофель

Что скрывает зеленый пигмент на самом деле

Бытует мнение, что зеленый налет — это и есть чистый яд. На самом деле под воздействием света в картофеле вырабатывается хлорофилл. Сам по себе он безвреден, однако его наличие сигнализирует о запуске спящих механизмов в растении. Клубень готовится к росту, и параллельно с этим процессом резко подскакивает уровень соланина — природного защитника семейства пасленовых от вредителей.

"В нормальных условиях концентрация соланина в картофеле ничтожно мала и не представляет угрозы для здоровья. Однако при длительном воздействии света уровень соланина повышается до потенциально опасных значений", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Хотя соланин содержится также в томатах и баклажанах, в проросшем или позеленевшем картофеле его концентрация становится критической. Это не просто "испорченный вкус", а реальная химическая угроза для здоровья кишечника и всей системы пищеварения.

Почему опасно срезать позеленевшие участки

Многие хозяйки привыкли радикально срезать "зелень", полагая, что оставшаяся белая мякоть безопасна. Это опасная иллюзия. Хлорофилл — лишь маркер. Токсичный гликоалкалоид распределяется по всему объему клубня неравномерно, проникая глубоко в ткани. Удаление видимой части не гарантирует очистку от невидимого яда.

Миф Реальность
Зелень — это и есть соланин Зелень — это хлорофилл, соланин бесцветен
Варка нейтрализует токсин Соланин термостабилен и не разрушается при кипячении

"Соланин распределяется в тканях картофеля неравномерно, но его избыточное количество накапливается не только в поверхностных слоях, но и в глубине клубня. Следовательно, механическое удаление не решает проблему", — объяснил врач общей практики Елена Морозова.

Последствия употребления токсичных клубней

Интоксикация соланином редко приводит к фатальному исходу, но способна серьезно подорвать тонус организма. К основным признакам относятся тошнота, рвота, боли в животе и неврологические нарушения. Организм пытается избавиться от яда всеми доступными способами.

"Хотя соланин редко становится причиной смертельных отравлений, он способен вызвать выраженные неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому такую картошку всегда надо отправлять целиком в мусор", — подчеркнул врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Для поддержания здоровья важно не только следить за качеством продуктов, но и сохранять общую физическую активность. Правильное хранение овощей в темном и прохладном месте — лучший способ избежать накопления токсинов. Если же клубень позеленел — жалость здесь неуместна, здоровье дороже сэкономленных денег.

Ответы на популярные вопросы о картофеле

Можно ли есть картофель, если он просто пророс, но не позеленел?

Если ростков мало и сам клубень остался твердым и не изменил цвет, его можно употреблять в пищу, тщательно удалив "глазки". Но концентрация соланина в таких местах все равно выше нормы.

Помогает ли жарка или запекание разрушить яд?

Нет. Высокие температуры, применяемые при обычной кулинарной обработке, не способны разрушить молекулу соланина. Яд остается в продукте даже после фритюра.

Как правильно хранить картофель весной?

Исключительно в полной темноте. Даже пара дней на свету в прозрачном пакете может запустить процесс синтеза хлорофилла и соланина.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
