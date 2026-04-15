Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Скроллинг убивает мозг: почему отдых с телефоном в руках на самом деле вас истощает

Здоровье

Бесконечный скроллинг ленты только имитирует отдых, на деле истощая когнитивный ресурс. Вместо восстановления сил мозг получает избыточную нагрузку, которая ведет к снижению концентрации и ухудшению памяти. Перегрузка информационным шумом провоцирует состояние, которое специалисты называют цифровым слабоумием: привычка полагаться на гаджеты отучает систему работать самостоятельно.

Бессонные ночи
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Бессонные ночи

Как гаджеты меняют восприятие

Постоянная смена картинок и заголовков перегружает зоны, отвечающие за фокусировку. В итоге формируется поверхностное восприятие, при котором человеку становится трудно удерживать внимание на одной задаче. Развивается цифровая амнезия — состояние, когда мы перестаем запоминать факты, зная, что их всегда можно найти в сети. Это подрывает здоровье и энергию, необходимые для принятия сложных решений.

"Каждый лайк или уведомление вызывают выброс радости, что формирует зависимость от постоянной стимуляции", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Информационная чехарда мешает закреплению данных в памяти. Формируется клиповое мышление: привычка поглощать контент короткими циклами. Это ведет к потере гибкости и неспособности к глубокому анализу. Хроническая усталость от гаджетов может вызвать паралич мышления, когда человек физически не способен осмыслить происходящее вокруг. В такие моменты особенно важно следить за общим состоянием, ведь ошибки в базовых привычках бьют по всему организму.

Критическая доза экранного времени

Точной границы "безопасности" нет, но риски растут пропорционально часам у монитора. Шесть часов в день за гаджетами коррелируют с риском депрессивных состояний. Если же смотреть телевизор более пяти часов в сутки, повышается вероятность развития возрастной деменции. Особую опасность представляет использование смартфонов перед сном — это прямой путь к бессоннице и психическим расстройствам, которые сегодня фиксируются все чаще.

Тип нагрузки Последствия для организма
Интерактив (соцсети, игры) Перевозбуждение, зависимость, бессонница
Пассивный просмотр Мышечное напряжение, риск деменции (при 5+ ч)

"Многозадачность и частые переключения со смартфона на реальность истощают ресурсы системы сильнее, чем целенаправленная работа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Тело реагирует на цифровую перегрузку мгновенно: возникают головные боли, напряжение в шее, шум в ушах и повышение артериального давления. Иногда такие симптомы путают с побочными эффектами лекарств, хотя причиной может быть психология и образ жизни, а не таблетки.

Стратегия восстановления: окна и ритуалы

Полный отказ от технологий невозможен и не нужен. Эффективнее использовать "цифровые окна" — выделенное время для проверки почты и сетей. Важно отключить лишние уведомления, чтобы не дергать внимание по пустякам. Утренний скроллинг лучше заменить простыми ритуалами, например, чашкой чая без экрана в руках. Такие изменения помогают поддерживать работоспособность органов, так же как правильное питание помогает почкам эффективно работать.

"За 1-2 часа до сна рекомендуется ввести полный запрет на цифровой контент для эмоциональной перезагрузки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Для восстановления ресурса полезно делать паузы каждые 90 минут. Замените гаджет на творчество, медитацию или живое общение. Детям вместо телевизора лучше предложить настольные игры или прогулки. Качественный отдых — это тишина и минимум внешних раздражителей.

Ответы на популярные вопросы о цифровой гигиене

Что такое цифровой комендантский час?

Это полный отказ от смартфонов, планшетов и телевизоров за 1-2 часа до сна. Это необходимо для снижения уровня стресса и улучшения качества ночного восстановления.

Почему скроллинг не считается отдыхом?

Потому что мозг продолжает интенсивно обрабатывать быстро меняющуюся информацию. Это тратит энергию, а не восполняет ее.

Как приучить ребенка к цифровому детоксу?

Только через личный пример и совместную деятельность: чтение вслух, рукоделие или активные игры на воздухе.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, психолог Надежда Осипова
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы сон советы память стресс здоровье технологии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.