Екатерина Орлова

Успокойтесь: розувастатин не приводит к лишнему весу, причиной может быть психология

Здоровье

Розувастатин — это не подорожник, а тяжелая артиллерия в борьбе с атеросклерозом. Врачи назначают его, когда сосуды начинают напоминать старые водопроводные трубы, забитые ржавчиной холестерина. Но интернет-форумы превратили доказанный препарат в страшилку. Пациенты боятся диабета, катаракты и лишнего веса больше, чем реального инфаркта. Разберем, где наука, а где "эффект ноцебо" и домыслы.

Фармацевт рассматривает таблетки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт рассматривает таблетки

Розувастатин и риск диабета: математика выживания

Статины действительно могут влиять на углеводный обмен. Это факт, подтвержденный исследованиями. Сильные препараты, такие как розувастатин, меняют метаболизм, что у предрасположенных лиц может ускорить манифестацию диабета 2-го типа.

Но цифры говорят сами за себя: на один случай выявленного сахара приходятся пять спасенных жизней от фатального инсульта. Препарат просто подталкивает тех, кто уже стоял на пороге болезни из-за лишнего веса или генетики.

"Статины не вызывают диабет на пустом месте. Если у пациента нормальный гликированный гемоглобин и нет ожирения, риск минимален. Мы всегда взвешиваем шансы умереть от бляшки в сосуде против риска повышения сахара на 0,2 ммоль/л", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Важно помнить: мышечные боли — не всегда повод бросать терапию. Часто это психологический эффект или дефицит витаминов, а не прямое повреждение клеток. Отмена препарата без контроля врача — это прыжок из самолета без парашюта. Сосуды теряют защиту мгновенно.

Хрусталик под прицелом: что с глазами?

Связь с катарактой обсуждается из-за роли липидов в прозрачности хрусталика. Исследование LODESTAR зафиксировало небольшой рост операций по удалению катаракты у принимающих высокие дозы. Однако системный вред организму от высокого холестерина несравнимо выше. Намного опаснее для зрения синдром сухого глаза и сосудистые катастрофы сетчатки, которые как раз и предотвращают статины.

Риск Реальность
Сахарный диабет Рост риска на 10-12% только у лиц с преддиабетом.
Катаракта Возможна при агрессивном снижении ЛПНП ниже нормы.

"Часто пациенты путают возрастные изменения зрения с побочными эффектами таблеток. Регулярный осмотр офтальмолога раз в год решает проблему контроля", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Лишний вес: виноваты таблетки или образ жизни?

Прямой связи "выпил розувастатин — вырос живот" нет. Проблема в психологии. Пациент начинает верить в "магическую таблетку" и расслабляется в диете. Часто люди переходят на обезжиренные продукты, которые забиты сахаром для вкуса, что и дает прибавку в килограммах. Иногда за набором веса стоят гормональные нарушения, не связанные с терапией холестерина.

Не ищите спасения в сомнительных добавках. Помните, что магний цитрат имитирует похудение лишь за счет слабительного эффекта, не сжигая жир и не очищая сосуды. Статины — это про долголетие, а не про цифры на весах. Вес контролируется дефицитом калорий, а не отменой жизненно важных лекарств.

"Если пациент жалуется на вес, мы сначала смотрим его пищевой дневник. Статины могут снижать мотивацию к движению из-за миалгии, но это корректируется подбором дозировки", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о розувастатине

Правда ли, что статины "садят" печень?

Это миф. Тяжелые поражения печени встречаются крайне редко (1 случай на миллион). Повышение ферментов АЛТ и АСТ обычно временно и не требует отмены препарата.

Можно ли принимать статины курсами?

Нет. Это пожизненная терапия. Как только вы прекращаете прием, выработка холестерина в печени возвращается к прежним (высоким) значениям за несколько дней.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач общей практики Елена Морозова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Екатерина Орлова
Екатерина Максимовна Орлова — врач-эндокринолог, специалист по сахарному диабету и ожирению, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы диабет здоровье медицина
Новости Все >
Союз с Израилем превращается в ловушку: США сталкиваются с внутренним расколом
Марсианская миссия выглядит готовой: дорога к планете упирается в барьер, который не обойти
США поставили фильтр на Ормузский пролив: как работает новая схема давления
Конвульсии стрелки: как распознать скорую смерть датчика уровня топлива на панели
Конец эпохи демпинга: импортные шины вырастут в цене из-за новых экологических требований
Удар по экосистеме: мазутные пятна добрались до мелководья ключевого курорта Роосии
Энергетическое сердце космоса: Россия строит заправку на южном полюсе Луны
Слова Папы Римского задели Трампа за живое: выступление прозвучало как политический укол
Хлопок, которого никогда не было на Земле: космос однажды превратил провал в рекорд
Дорожное образование уходит под асфальт: где даёт сбой подготовка специалистов
Сейчас читают
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Наука и техника
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Наука и техника
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив
Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе
Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе
Последние материалы
Способы сохранить цвет и структуру свёклы при варке: рекомендации профессионалов
Союз с Израилем превращается в ловушку: США сталкиваются с внутренним расколом
Цветущие апельсиновые деревья Турции: рай для любителей майского отдыха 2026 года
Почему возраст не должен стать приговором: верните метаболическую гибкость и здоровье
Марсианская миссия выглядит готовой: дорога к планете упирается в барьер, который не обойти
Оружие против навий: зачем в XVII веке покойникам подрезали сухожилия
Звонок по номеру на записке может разрушить вашу спокойную жизнь: будьте осторожны
Биохимия вместо магии: как заставить лук вырасти размером с кулак в этом сезоне
Скрытые подводные камни пенсионной системы России: теперь стаж 90-х в вашем кармане
История шоколада в Санкт-Петербурге: от колониальных амбиций до политического приза
