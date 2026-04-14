Успокойтесь: розувастатин не приводит к лишнему весу, причиной может быть психология

Розувастатин — это не подорожник, а тяжелая артиллерия в борьбе с атеросклерозом. Врачи назначают его, когда сосуды начинают напоминать старые водопроводные трубы, забитые ржавчиной холестерина. Но интернет-форумы превратили доказанный препарат в страшилку. Пациенты боятся диабета, катаракты и лишнего веса больше, чем реального инфаркта. Разберем, где наука, а где "эффект ноцебо" и домыслы.

Розувастатин и риск диабета: математика выживания

Статины действительно могут влиять на углеводный обмен. Это факт, подтвержденный исследованиями. Сильные препараты, такие как розувастатин, меняют метаболизм, что у предрасположенных лиц может ускорить манифестацию диабета 2-го типа.

Но цифры говорят сами за себя: на один случай выявленного сахара приходятся пять спасенных жизней от фатального инсульта. Препарат просто подталкивает тех, кто уже стоял на пороге болезни из-за лишнего веса или генетики.

"Статины не вызывают диабет на пустом месте. Если у пациента нормальный гликированный гемоглобин и нет ожирения, риск минимален. Мы всегда взвешиваем шансы умереть от бляшки в сосуде против риска повышения сахара на 0,2 ммоль/л", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Важно помнить: мышечные боли — не всегда повод бросать терапию. Часто это психологический эффект или дефицит витаминов, а не прямое повреждение клеток. Отмена препарата без контроля врача — это прыжок из самолета без парашюта. Сосуды теряют защиту мгновенно.

Хрусталик под прицелом: что с глазами?

Связь с катарактой обсуждается из-за роли липидов в прозрачности хрусталика. Исследование LODESTAR зафиксировало небольшой рост операций по удалению катаракты у принимающих высокие дозы. Однако системный вред организму от высокого холестерина несравнимо выше. Намного опаснее для зрения синдром сухого глаза и сосудистые катастрофы сетчатки, которые как раз и предотвращают статины.

Риск Реальность Сахарный диабет Рост риска на 10-12% только у лиц с преддиабетом. Катаракта Возможна при агрессивном снижении ЛПНП ниже нормы.

"Часто пациенты путают возрастные изменения зрения с побочными эффектами таблеток. Регулярный осмотр офтальмолога раз в год решает проблему контроля", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Лишний вес: виноваты таблетки или образ жизни?

Прямой связи "выпил розувастатин — вырос живот" нет. Проблема в психологии. Пациент начинает верить в "магическую таблетку" и расслабляется в диете. Часто люди переходят на обезжиренные продукты, которые забиты сахаром для вкуса, что и дает прибавку в килограммах. Иногда за набором веса стоят гормональные нарушения, не связанные с терапией холестерина.

Не ищите спасения в сомнительных добавках. Помните, что магний цитрат имитирует похудение лишь за счет слабительного эффекта, не сжигая жир и не очищая сосуды. Статины — это про долголетие, а не про цифры на весах. Вес контролируется дефицитом калорий, а не отменой жизненно важных лекарств.

"Если пациент жалуется на вес, мы сначала смотрим его пищевой дневник. Статины могут снижать мотивацию к движению из-за миалгии, но это корректируется подбором дозировки", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о розувастатине

Правда ли, что статины "садят" печень?

Это миф. Тяжелые поражения печени встречаются крайне редко (1 случай на миллион). Повышение ферментов АЛТ и АСТ обычно временно и не требует отмены препарата.

Можно ли принимать статины курсами?

Нет. Это пожизненная терапия. Как только вы прекращаете прием, выработка холестерина в печени возвращается к прежним (высоким) значениям за несколько дней.

