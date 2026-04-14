Екатерина Орлова

Новые правила ОМС в 2026 году: почему теперь записаться к эндокринологу стало труднее

Система ОМС переживает архитектурную перестройку. Пациенты, привыкшие к регулярным визитам к профильным специалистам, сталкиваются с "цифровым барьером": запись закрыта, а терапевт не дает направление. В 2026 году медицина сменила парадигму с "обслуживания по запросу" на алгоритмическую маршрутизацию.

Фильтр на входе: зачем нужна реформа

Обновленные правила организации помощи направлены на децентрализацию потоков. Врачи узкого профиля — эндокринологи, кардиологи и неврологи — освобождаются от рутинного наблюдения компенсированных пациентов. Ответственность за "стабильных" ложится на терапевтов и врачей общей практики.

"Замыкание всех потоков на узких специалистах — неэффективная практика, которая приводит к выгоранию врачей и очередям для тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Почему терапевт блокирует визит

Отказы в выдаче направлений — это не произвол, а следование новым протоколам. Если показатели обмена веществ находятся в пределах целевых значений, пациент переходит на уровень первичного звена. Дистанционный мониторинг стал легальным инструментом: данные с глюкометров теперь интегрируются в электронную карту. Техника выступает арбитром, заменяя очный прием.

"Система направлена на автоматизацию. Если у пациента нет декомпенсации, терапевт обязан вести его самостоятельно. Это стандарт, а не прихоть конкретного врача", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Кому доступен прием эндокринолога

Маршрутизация исключает формализм. К "узкому" специалисту попадают пациенты с декомпенсированным состоянием или сложными сочетанными патологиями. Ожирение I-II степени без осложнений больше не является профильным направлением для эндокринолога. За коррекцию веса и метаболизма отвечает терапевт, активно внедряющий в практику дыхательные техники и рекомендации по образу жизни.

Статус пациента Зона ответственности
Компенсированный диабет/гипотиреоз Терапевт
Декомпенсация, морбидное ожирение (ИМТ >40) Эндокринолог

"Пациенты часто путают необходимость контроля с необходимостью постоянного очного присмотра. Современный фармацевтический контроль и дистанционные показатели позволяют экономить время без потери качества терапии", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о маршрутизации

Могу ли я настоять на записи к эндокринологу, если терапевт не дает направление?

Запись через порталы ("Госуслуги") заблокирована на программном уровне. Без внесенного в систему направления врача талон не сгенерируется. Нужно требовать письменный отказ с указанием клинических причин.

Нужно ли лечить ожирение у эндокринолога?

При ИМТ 30-39,9 ведение пациента осуществляет терапевт. Эндокринолог подключается только при отсутствии динамики на фоне терапии или тяжелых гормональных нарушениях.

Как работает дистанционный мониторинг?

Данные с сертифицированных устройств передаются в медицинскую систему. Врач получает уведомление только в случае выхода показателей за пределы "зеленой зоны".

Что делать, если мне нужно направление для получения льготных лекарств?

Выписка препаратов входит в компетенцию терапевта. Узкий специалист требуется только для первичного подбора схемы лечения или её коррекции при неэффективности.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-кардиолог Валерий Климов

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Екатерина Орлова
Екатерина Максимовна Орлова — врач-эндокринолог, специалист по сахарному диабету и ожирению, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
