Система ОМС переживает архитектурную перестройку. Пациенты, привыкшие к регулярным визитам к профильным специалистам, сталкиваются с "цифровым барьером": запись закрыта, а терапевт не дает направление. В 2026 году медицина сменила парадигму с "обслуживания по запросу" на алгоритмическую маршрутизацию.
Обновленные правила организации помощи направлены на децентрализацию потоков. Врачи узкого профиля — эндокринологи, кардиологи и неврологи — освобождаются от рутинного наблюдения компенсированных пациентов. Ответственность за "стабильных" ложится на терапевтов и врачей общей практики.
"Замыкание всех потоков на узких специалистах — неэффективная практика, которая приводит к выгоранию врачей и очередям для тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Отказы в выдаче направлений — это не произвол, а следование новым протоколам. Если показатели обмена веществ находятся в пределах целевых значений, пациент переходит на уровень первичного звена. Дистанционный мониторинг стал легальным инструментом: данные с глюкометров теперь интегрируются в электронную карту. Техника выступает арбитром, заменяя очный прием.
"Система направлена на автоматизацию. Если у пациента нет декомпенсации, терапевт обязан вести его самостоятельно. Это стандарт, а не прихоть конкретного врача", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.
Маршрутизация исключает формализм. К "узкому" специалисту попадают пациенты с декомпенсированным состоянием или сложными сочетанными патологиями. Ожирение I-II степени без осложнений больше не является профильным направлением для эндокринолога. За коррекцию веса и метаболизма отвечает терапевт, активно внедряющий в практику дыхательные техники и рекомендации по образу жизни.
|Статус пациента
|Зона ответственности
|Компенсированный диабет/гипотиреоз
|Терапевт
|Декомпенсация, морбидное ожирение (ИМТ >40)
|Эндокринолог
"Пациенты часто путают необходимость контроля с необходимостью постоянного очного присмотра. Современный фармацевтический контроль и дистанционные показатели позволяют экономить время без потери качества терапии", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Запись через порталы ("Госуслуги") заблокирована на программном уровне. Без внесенного в систему направления врача талон не сгенерируется. Нужно требовать письменный отказ с указанием клинических причин.
При ИМТ 30-39,9 ведение пациента осуществляет терапевт. Эндокринолог подключается только при отсутствии динамики на фоне терапии или тяжелых гормональных нарушениях.
Данные с сертифицированных устройств передаются в медицинскую систему. Врач получает уведомление только в случае выхода показателей за пределы "зеленой зоны".
Выписка препаратов входит в компетенцию терапевта. Узкий специалист требуется только для первичного подбора схемы лечения или её коррекции при неэффективности.
Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.