Миф о смертельной опасности лозартана: почему не стоит бояться привычного лекарства от давления

Тревожные заголовки о связи популярного средства от давления с развитием рака кожи пугают пациентов годами. История уходит корнями в 2018–2019 годы, когда международные регуляторы, включая инфекционистов и эпидемиологов, отслеживающих качество медикаментов, инициировали серию отзывов партий лозартана из-за примесей. Разберемся, стоит ли паниковать, если правильный утренний рацион и прием лекарств стали вашим образом жизни.

Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки в стеклянной банке

Отзыв препаратов: анатомия фарм-скандала

Проблема не заключалась в молекуле лозартана. Виноваты оказались технологические процессы на конкретных заводах. В состав препаратов попали нитрозамины и азидосоединения. Регуляторы — FDA и Росздравнадзор — отреагировали мгновенно. Партии отозвали. Рынок очистили от некачественного продукта. Сейчас тревожность и вопросы психического здоровья вокруг приема препаратов не имеют под собой технического основания. Система вакцинации и эпиднадзора в стране ежедневно доказывает свою эффективность в отсечении бракованных серий медикаментов.

"Вся эта история — пример работы системы контроля, а не дефектности препарата как такового. В медицине мы оперируем данными доказательной базы, а не догадками из интернета", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Мифы о связи сартанов и онкологии

Базальноклеточный рак часто связывают с приемом гипотензивных средств, но это ошибка атрибуции. Основной драйвер опухоли — накопленное за десятилетия ультрафиолетовое излучение. У пожилых пациентов с 70-летним стажем инсоляции кожа на лице и шее неизбежно показывает следы повреждений. Это токсичное накопление, аналогичное тому, как старые продукты могут вредить организму изнутри.

Фактор риска Значимость Хроническое УФ-излучение Критическая Прием лозартана Не доказана

Важно различать корреляцию и причинность. Пациенты принимают препараты от давления в том же возрасте, когда риск развития рака кожи возрастает из-за старения иммунитета.

"Мы должны смотреть на пользу для сердечно-сосудистой системы. Базалиома — это зона ответственности дерматолога, и к кардиопрепаратам она имеет весьма опосредованное отношение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Почему кардиологи доверяют лозартану

Лозартан удерживает лидерство в протоколах лечения гипертонии. Он защищает почки у пациентов с диабетом и не влияет на обмен липидов. Для многих важен правильный режим дня и стабильность показателей. Препарат обеспечивает контроль давления круглые сутки.

Алгоритм действий для пациента

Не отменяйте препарат самостоятельно. Риск гипертонического криза выше любых гипотетических угроз. Проверьте производителя упаковки, если есть сомнения. При наличии базалиомы наблюдайтесь у дерматолога с дерматоскопом. Это протокол, доказавший свою надежность.

"Бесконтрольная отмена терапии всегда заканчивается реанимацией быстрее, чем побочные теории со стороны кожи", — предупредил в беседе с Pravda. Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Ответы на популярные вопросы о лечении

Может ли лозартан вызвать рак?

Нет доказательств того, что оригинальная или качественная молекула лозартана является канцерогеном в терапевтических дозах.

Почему были отзывы препаратов?

Из-за нарушения технологий у отдельных производителей, что привело к попаданию примесей в серию. Сейчас контроль усилен.

Нужно ли мне менять препарат, если я принимаю его много лет?

Решение принимает только врач на основе контроля вашего давления и функции почек. Резкая отмена смертельно опасна.

Что делать, если я боюсь побочных эффектов?

Обсудите свои опасения с кардиологом. Возможно, вам подберут другой препарат из этой же группы для личного спокойствия.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.