Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Воронцова

Миф о смертельной опасности лозартана: почему не стоит бояться привычного лекарства от давления

Здоровье » Здравоохранение

Тревожные заголовки о связи популярного средства от давления с развитием рака кожи пугают пациентов годами. История уходит корнями в 2018–2019 годы, когда международные регуляторы, включая инфекционистов и эпидемиологов, отслеживающих качество медикаментов, инициировали серию отзывов партий лозартана из-за примесей. Разберемся, стоит ли паниковать, если правильный утренний рацион и прием лекарств стали вашим образом жизни.

Таблетки в стеклянной банке
Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отзыв препаратов: анатомия фарм-скандала

Проблема не заключалась в молекуле лозартана. Виноваты оказались технологические процессы на конкретных заводах. В состав препаратов попали нитрозамины и азидосоединения. Регуляторы — FDA и Росздравнадзор — отреагировали мгновенно. Партии отозвали. Рынок очистили от некачественного продукта. Сейчас тревожность и вопросы психического здоровья вокруг приема препаратов не имеют под собой технического основания. Система вакцинации и эпиднадзора в стране ежедневно доказывает свою эффективность в отсечении бракованных серий медикаментов.

"Вся эта история — пример работы системы контроля, а не дефектности препарата как такового. В медицине мы оперируем данными доказательной базы, а не догадками из интернета", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Мифы о связи сартанов и онкологии

Базальноклеточный рак часто связывают с приемом гипотензивных средств, но это ошибка атрибуции. Основной драйвер опухоли — накопленное за десятилетия ультрафиолетовое излучение. У пожилых пациентов с 70-летним стажем инсоляции кожа на лице и шее неизбежно показывает следы повреждений. Это токсичное накопление, аналогичное тому, как старые продукты могут вредить организму изнутри.

Фактор риска Значимость
Хроническое УФ-излучение Критическая
Прием лозартана Не доказана

Важно различать корреляцию и причинность. Пациенты принимают препараты от давления в том же возрасте, когда риск развития рака кожи возрастает из-за старения иммунитета.

"Мы должны смотреть на пользу для сердечно-сосудистой системы. Базалиома — это зона ответственности дерматолога, и к кардиопрепаратам она имеет весьма опосредованное отношение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Почему кардиологи доверяют лозартану

Лозартан удерживает лидерство в протоколах лечения гипертонии. Он защищает почки у пациентов с диабетом и не влияет на обмен липидов. Для многих важен правильный режим дня и стабильность показателей. Препарат обеспечивает контроль давления круглые сутки.

Алгоритм действий для пациента

Не отменяйте препарат самостоятельно. Риск гипертонического криза выше любых гипотетических угроз. Проверьте производителя упаковки, если есть сомнения. При наличии базалиомы наблюдайтесь у дерматолога с дерматоскопом. Это протокол, доказавший свою надежность.

"Бесконтрольная отмена терапии всегда заканчивается реанимацией быстрее, чем побочные теории со стороны кожи", — предупредил в беседе с Pravda. Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Ответы на популярные вопросы о лечении

Может ли лозартан вызвать рак?

Нет доказательств того, что оригинальная или качественная молекула лозартана является канцерогеном в терапевтических дозах.

Почему были отзывы препаратов?

Из-за нарушения технологий у отдельных производителей, что привело к попаданию примесей в серию. Сейчас контроль усилен.

Нужно ли мне менять препарат, если я принимаю его много лет?

Решение принимает только врач на основе контроля вашего давления и функции почек. Резкая отмена смертельно опасна.

Что делать, если я боюсь побочных эффектов?

Обсудите свои опасения с кардиологом. Возможно, вам подберут другой препарат из этой же группы для личного спокойствия.

Читайте также

Экспертная проверка: Врач-терапевт Анна Кузнецова, Врач-кардиолог Валерий Климов, Врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Дарья Воронцова
Дарья Алексеевна Воронцова — провизор, фармацевт-организатор, специализируется на вопросах лекарственного обеспечения и работы аптечных организаций, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы здоровье онкология гипертония
Новости Все >
Губернатор Костромской области поручил проверить контракты на поставку овощей в школы и больницы
В Ивановской области подвели итоги работы скоростных электропоездов за первые три месяца года
Вместо эвакуации — база данных: как инспекторы вычисляют забывчивых водителей
В Костроме бывшего начальника почтового отделения будут судить за присвоение 200 тысяч рублей
Непостоянные затруднения с памятью могут сигнализировать о болезни Альцгеймера
В Ивановской области сотрудники УФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по выпуску наркотиков
Надеяться на интуицию - значит рисковать: советы психологов по её использованию
В предстоящем летнем сезоне купальники становятся основой городских и вечерних образов
Сидите на гречке и не худеете: стресс повышает гормон, который блокирует результат
Когда голова раскалывается, помогают не только лекарства: этот напиток удивляет эффектом
Сейчас читают
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Новости спорта
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Она дышит и ест тайгу: что скрывает самый большой провал в мире и чем он грозит планете
Наука и техника
Она дышит и ест тайгу: что скрывает самый большой провал в мире и чем он грозит планете
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Красота и стиль
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Популярное
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю

Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.

Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Последние материалы
Правила хрустящей корочки: как превратить классический жюльен в домашнюю пиццу
Побег из зоны комфорта: три этапа трансформации ведут от болезни к здоровью
Губернатор Костромской области поручил проверить контракты на поставку овощей в школы и больницы
В Ивановской области подвели итоги работы скоростных электропоездов за первые три месяца года
Миф о смертельной опасности лозартана: почему не стоит бояться привычного лекарства от давления
Вместо эвакуации — база данных: как инспекторы вычисляют забывчивых водителей
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
В Костроме бывшего начальника почтового отделения будут судить за присвоение 200 тысяч рублей
Непостоянные затруднения с памятью могут сигнализировать о болезни Альцгеймера
В Ивановской области сотрудники УФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по выпуску наркотиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.