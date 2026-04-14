Тревожные заголовки о связи популярного средства от давления с развитием рака кожи пугают пациентов годами. История уходит корнями в 2018–2019 годы, когда международные регуляторы, включая инфекционистов и эпидемиологов, отслеживающих качество медикаментов, инициировали серию отзывов партий лозартана из-за примесей. Разберемся, стоит ли паниковать, если правильный утренний рацион и прием лекарств стали вашим образом жизни.
Проблема не заключалась в молекуле лозартана. Виноваты оказались технологические процессы на конкретных заводах. В состав препаратов попали нитрозамины и азидосоединения. Регуляторы — FDA и Росздравнадзор — отреагировали мгновенно. Партии отозвали. Рынок очистили от некачественного продукта. Сейчас тревожность и вопросы психического здоровья вокруг приема препаратов не имеют под собой технического основания. Система вакцинации и эпиднадзора в стране ежедневно доказывает свою эффективность в отсечении бракованных серий медикаментов.
"Вся эта история — пример работы системы контроля, а не дефектности препарата как такового. В медицине мы оперируем данными доказательной базы, а не догадками из интернета", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Базальноклеточный рак часто связывают с приемом гипотензивных средств, но это ошибка атрибуции. Основной драйвер опухоли — накопленное за десятилетия ультрафиолетовое излучение. У пожилых пациентов с 70-летним стажем инсоляции кожа на лице и шее неизбежно показывает следы повреждений. Это токсичное накопление, аналогичное тому, как старые продукты могут вредить организму изнутри.
|Фактор риска
|Значимость
|Хроническое УФ-излучение
|Критическая
|Прием лозартана
|Не доказана
Важно различать корреляцию и причинность. Пациенты принимают препараты от давления в том же возрасте, когда риск развития рака кожи возрастает из-за старения иммунитета.
"Мы должны смотреть на пользу для сердечно-сосудистой системы. Базалиома — это зона ответственности дерматолога, и к кардиопрепаратам она имеет весьма опосредованное отношение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Лозартан удерживает лидерство в протоколах лечения гипертонии. Он защищает почки у пациентов с диабетом и не влияет на обмен липидов. Для многих важен правильный режим дня и стабильность показателей. Препарат обеспечивает контроль давления круглые сутки.
Не отменяйте препарат самостоятельно. Риск гипертонического криза выше любых гипотетических угроз. Проверьте производителя упаковки, если есть сомнения. При наличии базалиомы наблюдайтесь у дерматолога с дерматоскопом. Это протокол, доказавший свою надежность.
"Бесконтрольная отмена терапии всегда заканчивается реанимацией быстрее, чем побочные теории со стороны кожи", — предупредил в беседе с Pravda. Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.
Нет доказательств того, что оригинальная или качественная молекула лозартана является канцерогеном в терапевтических дозах.
Из-за нарушения технологий у отдельных производителей, что привело к попаданию примесей в серию. Сейчас контроль усилен.
Решение принимает только врач на основе контроля вашего давления и функции почек. Резкая отмена смертельно опасна.
Обсудите свои опасения с кардиологом. Возможно, вам подберут другой препарат из этой же группы для личного спокойствия.
Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.
