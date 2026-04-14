Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Орлова

Сливочное масло стало символом здорового питания, но ведет к рискам – экономьте на фальсификате

Здоровье

Соцсети превратили обычный брусок сливочного масла в "суперфуд" для биохакеров. Блогеры едят его вприкуску с кофе, обещая сияющую кожу и гормональный взлет. Наука смотрит на это иначе: масло — это не магия, а концентрированный молочный жир.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
В правильных дозах он строит мембраны клеток, в избыточных — забивает сосуды. Ситуация осложняется рынком: под этикеткой ГОСТа часто прячется дешевый фальсификат с трансжирами.

Биохимия продукта: что внутри пачки

Сливочное масло — это эмульсия воды в жире. Его фундамент — насыщенные жирные кислоты. Они необходимы для синтеза стероидных гормонов и работы мозга. В составе также присутствуют жирорастворимые витамины A, D, E и K.

Важный нюанс: в масле есть натуральные трансжиры (вакценовая кислота). В отличие от промышленных изомеров, они не несут такой угрозы сосудам, а в малых дозах даже поддерживают иммунитет.

"Холестерин из сливочного масла жизненно необходим. Без него клетки просто перестанут делиться, так как он — ключевой элемент клеточной мембраны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Однако избыток молочного жира — это прямая нагрузка на липидный профиль. Если препараты от холестерина меняют метаболизм, то бесконтрольное поедание масла делает это еще быстрее. Баланс — вот единственная стратегия выживания для ваших артерий.

Детектив на полке: как найти настоящее масло

Главная беда — фальсификат. Производители заменяют молочный жир растительным (часто низкокачественным). В итоге вместо витаминов потребитель получает "пустые" калории и риск встретить скрытые трансжиры.

Исследования показывают, что пальмовое масло вредит организму только при определенной степени очистки и термической обработки, но в сливочном масле его быть не должно по закону.

Признак Настоящее масло (ГОСТ)
Состав Только пастеризованные сливки
Жирность Не менее 72,5% (традиционное — 82,5%)
Упаковка Светонепроницаемая фольга

"При выборе смотрите на цену и название. Продукт дешевле рыночной стоимости сливок априори не может быть маслом. Это либо спред, либо опасная подделка", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Холестериновые войны: риск или польза?

Сливочное масло часто обвиняют в провокации атеросклероза. Но холестерин — это лишь часть пазла. Если ваш рацион богат клетчаткой, организм справляется лучше. Например, пищевые волокна снижают холестерин, связывая желчные кислоты в кишечнике. Масло в связке с овощами — это норма. Масло на белой булке — путь к кардиологу.

Для тех, кто боится животных жиров, альтернативой часто выступают растительные аналоги. Но помните: кокосовое молоко и масло также содержат насыщенные жиры и требуют осторожности. А вот включение в рацион продуктов, где жиры ферментированы, может быть полезнее. Известно, что чеддер перенастраивает метаболизм и насыщает организм витамином K2, который направляет кальций в кости, а не в стенки сосудов.

"Важно понимать: вредно не само масло, а его количество и сочетание с быстрыми углеводами. В адекватных дозах это обязательный элемент питания для здоровья ЖКТ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Если анализы уже показывают критические цифры ЛПНП, врачи могут назначить терапию. Однако мышечные боли — не повод бросать статины, нужно искать альтернативы и корректировать диету под надзором специалиста.

Параллельно можно обратить внимание на природные компоненты: например, хмель помогает приводить сосуды в порядок благодаря особым горьким кислотам.

Ответы на популярные вопросы о сливочном масле

Сколько сливочного масла можно съедать в день?

Здоровому взрослому человеку без нарушений липидного обмена рекомендуется не более 10-20 граммов в сутки (около одного бутерброда).

Можно ли жарить на сливочном масле?

Нет. У обычного масла низкая "точка дымления" — около 150°C. При нагреве белки и сахара в нем начинают гореть, образуя канцерогены. Для жарки используйте масло гхи.

Помогает ли масло при гастрите?

Масло обволакивает слизистую и содержит масляную кислоту, полезную для эпителия кишечника. Но в период обострения любые жиры должны быть строго дозированы.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Екатерина Орлова
Екатерина Максимовна Орлова — врач-эндокринолог, специалист по сахарному диабету и ожирению, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы масло диета советы здоровье холестерин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.