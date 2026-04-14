Сливочное масло стало символом здорового питания, но ведет к рискам – экономьте на фальсификате

Соцсети превратили обычный брусок сливочного масла в "суперфуд" для биохакеров. Блогеры едят его вприкуску с кофе, обещая сияющую кожу и гормональный взлет. Наука смотрит на это иначе: масло — это не магия, а концентрированный молочный жир.
В правильных дозах он строит мембраны клеток, в избыточных — забивает сосуды. Ситуация осложняется рынком: под этикеткой ГОСТа часто прячется дешевый фальсификат с трансжирами.
Сливочное масло — это эмульсия воды в жире. Его фундамент — насыщенные жирные кислоты. Они необходимы для синтеза стероидных гормонов и работы мозга. В составе также присутствуют жирорастворимые витамины A, D, E и K.
Важный нюанс: в масле есть натуральные трансжиры (вакценовая кислота). В отличие от промышленных изомеров, они не несут такой угрозы сосудам, а в малых дозах даже поддерживают иммунитет.
"Холестерин из сливочного масла жизненно необходим. Без него клетки просто перестанут делиться, так как он — ключевой элемент клеточной мембраны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Однако избыток молочного жира — это прямая нагрузка на липидный профиль. Если препараты от холестерина меняют метаболизм, то бесконтрольное поедание масла делает это еще быстрее. Баланс — вот единственная стратегия выживания для ваших артерий.
Главная беда — фальсификат. Производители заменяют молочный жир растительным (часто низкокачественным). В итоге вместо витаминов потребитель получает "пустые" калории и риск встретить скрытые трансжиры.
Исследования показывают, что пальмовое масло вредит организму только при определенной степени очистки и термической обработки, но в сливочном масле его быть не должно по закону.
|Признак
|Настоящее масло (ГОСТ)
|Состав
|Только пастеризованные сливки
|Жирность
|Не менее 72,5% (традиционное — 82,5%)
|Упаковка
|Светонепроницаемая фольга
"При выборе смотрите на цену и название. Продукт дешевле рыночной стоимости сливок априори не может быть маслом. Это либо спред, либо опасная подделка", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Сливочное масло часто обвиняют в провокации атеросклероза. Но холестерин — это лишь часть пазла. Если ваш рацион богат клетчаткой, организм справляется лучше. Например, пищевые волокна снижают холестерин, связывая желчные кислоты в кишечнике. Масло в связке с овощами — это норма. Масло на белой булке — путь к кардиологу.
Для тех, кто боится животных жиров, альтернативой часто выступают растительные аналоги. Но помните: кокосовое молоко и масло также содержат насыщенные жиры и требуют осторожности. А вот включение в рацион продуктов, где жиры ферментированы, может быть полезнее. Известно, что чеддер перенастраивает метаболизм и насыщает организм витамином K2, который направляет кальций в кости, а не в стенки сосудов.
"Важно понимать: вредно не само масло, а его количество и сочетание с быстрыми углеводами. В адекватных дозах это обязательный элемент питания для здоровья ЖКТ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Если анализы уже показывают критические цифры ЛПНП, врачи могут назначить терапию. Однако мышечные боли — не повод бросать статины, нужно искать альтернативы и корректировать диету под надзором специалиста.
Параллельно можно обратить внимание на природные компоненты: например, хмель помогает приводить сосуды в порядок благодаря особым горьким кислотам.
Здоровому взрослому человеку без нарушений липидного обмена рекомендуется не более 10-20 граммов в сутки (около одного бутерброда).
Нет. У обычного масла низкая "точка дымления" — около 150°C. При нагреве белки и сахара в нем начинают гореть, образуя канцерогены. Для жарки используйте масло гхи.
Масло обволакивает слизистую и содержит масляную кислоту, полезную для эпителия кишечника. Но в период обострения любые жиры должны быть строго дозированы.
Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.