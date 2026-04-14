За гранью этикетки: почему врачи доверяют одним дженерикам и скептически относятся к другим

Российский фармацевтический рынок ежегодно пропускает через себя миллионы упаковок "Озон Фармацевтики". Свыше 450 тысяч врачей через платформу Russian Pharma Awards фактически проводят масштабный аудит производителя, ежедневно выписывая рецепты своим пациентам. Разбираемся, где проходит граница между реальной эффективностью и субъективным недоверием к крупным дженерикам.

Масштабы индустрии против ожиданий пациентов

"Озон Фармацевтика" давно вышла за рамки локального предприятия. Три производственные площадки в Самарской области работают по международному стандарту GMP. Производственные мощности позволяют выпускать сотни миллионов единиц продукции ежегодно, закрывая потребности системы госзакупок. Однако масштаб вызывает у потребителей закономерные вопросы: стабильно ли качество при такой "конвейерной" нагрузке, как при автоматизме движений во время сложной работы?

"Масштаб производства — это всегда вопрос контроля цепочек поставок сырья. Важно понимать, что дженериковая компания не создает молекулу, она должна идеально воспроизвести технологию. Победы в профессиональных рейтингах — это маркер, но не индульгенция на все группы препаратов", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Критерии выбора врачей: почему "Круоксабан" признан

Статус дженерика часто воспринимается как приговор, но медицина оперирует фактами биоэквивалентности. Победа препарата "Круоксабан" на профильной премии в 2025 году подтверждает, что при строгом соблюдении протоколов препарат работает на уровне оригинала. При терапии кардиопатологий риск инфаркта остается критическим фактором, и врачи не стали бы поддерживать нерабочий состав.

Параметр Аргументы "за" Репутация Листинг на бирже, отчетность Контроль 450 специалистов качества

"Врачи часто опираются на свой личный опыт и ответную реакцию организма пациента. Если препарат требует жесткой дозировки, любой 'нюанс' вспомогательных веществ заметен сразу. Использование качественного дженерика оправдано, когда эффективность доказана клинически, а не просто заявлена в инструкции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Природа профессионального скепсиса

Отзывы о "неработающих" препаратах часто связаны с индивидуальной непереносимостью добавок или отличиями в профиле высвобождения действующих веществ. Сравнивать все 500 позиций портфеля компании невозможно. Скептицизм многих врачей вызван не предвзятостью к стране производства, а желанием минимизировать побочные эффекты у пациентов с хроническими диагнозами.

"Когда пациент жалуется на отсутствие эффекта, важно исключить ошибки приема, о которых часто забывают. Проблема фармакотерапии в том, что она требует точности, как при настройке тренировочной нагрузки. Лекарство — лишь часть уравнения здоровья", — предупредил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о дженериках

Все ли дженерики одинаково эффективны?

Нет, эффективность зависит от чистоты субстанции и соблюдения технологии высвобождения препарата в ЖКТ.

Почему врач советует именно оригинал?

Оригинал гарантирует предсказуемость, подтвержденную многолетними исследованиями, что важно при тяжелых заболеваниях.

Можно ли доверять рейтингам фарма-премий?

Они отражают мнение практикующих специалистов, которые наблюдают действие препаратов в реальных условиях, а не в пробирке.

Стоит ли менять препарат, если он помогает?

Любая смена производителя при хронических заболеваниях должна обсуждаться с лечащим врачом, так как возможны отличия в биодоступности компонентов.

