Ремонтный комплект в тарелке: как победить дефицит магния без лишних БАДов

Магний — не просто минерал, а системный администратор вашего тела. Он модерирует более 300 биохимических процессов: от синтеза ДНК до сокращения миокарда. Когда система "магний-кальций" дает сбой, электролиты начинают конфликтовать. Результат — нервная система превращается в оголенный провод, а мышцы — в заклинившие поршни. Дефицит этого нутриента диагностируют у 80% жителей мегаполисов. Это не эпидемия, а закономерный итог жизни в режиме бесконечного дедлайна.

Пробоина в баке: куда уходит магний

Ваше тело — это резервуар. Стресс — это трещина в его дне. В состоянии тревоги надпочечники выбрасывают кортизол и адреналин. Эти гормоны буквально заставляют почки форсированно выводить магний. Чем больше вы нервничаете, тем меньше у вас ресурса для спокойствия. Замкнутый биохимический круг. Маскировка стресса за улыбкой не помогает — метаболизм не обмануть.

"Дефицит магния часто маскируется под обычную усталость. Пациент жалуется на плохой сон и туман в голове, а на деле его ферментативные системы работают на пустых баках", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Современная еда тоже "пустая". Интенсивное сельское хозяйство выжало из почв все соки. Рафинирование зерна убивает остатки минералов. Белый хлеб — это калорийная пустышка. В нем на 80% меньше магния, чем в цельном зерне. Добавьте сюда избыток кофе и алкоголя — главных антагонистов всасывания, и вы получите гарантированный дефицит к тридцати годам.

Ремонтный комплект: список продуктов-рекордсменов

Забудьте про аптеку, пока не заглянули в бакалейный отдел. Тыквенные семечки — это концентрат спокойствия. В 100 граммах содержится 530 мг магния. Это больше дневной нормы. Горсть семечек в салат заменяет горсть БАДов. Твердый сыр, например чеддер, тоже вносит свою лепту в минеральный баланс, поддерживая сосуды.

Продукт (100 г) Содержание магния (мг) Тыквенные семечки 530-550 Темный шоколад (85%) 230 Гречневая крупа 230 Миндаль 270

"Правильное питание — это не диета, а стратегия насыщения. Использование субпродуктов и цельных злаков решает проблему дефицитов эффективнее таблеток", — объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ловушка в аптеке: формы и биодоступность

Если еды мало, и рука тянется к банке с надписью Mg, включите скептика. Рынок забит оксидом магния. Это дешево. Это бесполезно. Биодоступность оксида — около 4%. Он работает как слабительное, но не как источник минерала. Ошибки приема делают покупку бессмысленной тратой денег.

Ищите хелатные формы. Цитрат магния хорош при запорах и стрессе. Глицинат — идеален для сна, так как магний связан с аминокислотой глицином. Малат поможет тем, кто чувствует мышечную слабость. Не забывайте про гормональный фон: если щитовидная железа в дисфункции, усвояемость любых микроэлементов падает. Баланс — это слаженная работа всех систем, а не одна чудо-таблетка.

"Бесконтрольный прием даже полезных минералов может перегрузить почки. Всегда начинайте с анализа рациона, а не с похода в аптеку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о магнии

Как понять, что мне не хватает магния без анализов?

Типичные маркеры: подергивание века (тик), ночные судороги в икрах, тяга к горькому шоколаду и беспричинная тревожность. Если вы просыпаетесь уже уставшим — это повод проверить нутритивный статус.

Можно ли передозировать магний?

Здоровые почки легко выводят излишки. Однако при приеме добавок в высоких дозах возможна диарея и падение артериального давления. Больше — не значит лучше.

Правда ли, что магний нужно пить только вечером?

Это логично для седативного эффекта. Магний расслабляет ГАМК-рецепторы в мозге, подготавливая организм к глубокому восстановлению.

