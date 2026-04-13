Сергей Данилов

Профессор Галина Нечитайло предупреждает о рисках ГМО для репродуктивной функции человека

Генетически модифицированные организмы (ГМО) в составе продуктов питания могут стать серьезной угрозой для репродуктивной функции человека и демографической стабильности общества. Профессор и доктор биологических наук Галина Нечитайло в эфире Pravda. Ru подчеркнула, что риски, связанные с употреблением такой пищи, выходят далеко за границы простой оценки состава, влияя на биологическое благополучие будущих поколений.

Холодильник
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Холодильник

Исследования на лабораторных мышах демонстрируют пугающую динамику: уже во втором поколении животных, потреблявших модифицированные продукты, способность к размножению снижается в два-пять раз. Согласно данным, которые приводит портал MoneyTimes.Ru, до третьего поколения доживают лишь 20% особей, что указывает на критический характер воздействия ГМО на наследственность.

Эксперт отмечает, что Китай уже осознал масштаб угрозы, столкнувшись с резким падением рождаемости. Правительство страны, обеспокоенное прогнозируемым сокращением численности населения, пересмотрело демографическую политику. Нечитайло указывает, что власти КНР гораздо внимательнее анализируют влияние современных технологий в сельском хозяйстве на биологические показатели граждан.

"Вопрос биобезопасности и долгосрочного влияния пищевых добавок на генетический аппарат человека требует комплексного подхода, так как накопленные мутагенные факторы могут проявляться не сразу", — отметил в беседе с Pravda. Ru редактор отдела науки Алексей Дорофеев.

Основной проблемой остается слабая информированность потребителей. Производители нередко скрывают информацию о модификации ингредиентов за мелким шрифтом, из-за чего покупатели не обращают внимания на маркировку. Галина Нечитайло призывает общество более ответственно относиться к изучению состава товаров, ведь за невзрачной надписью на упаковке крабовых палочек или других продуктов скрывается информация, критически важная для здоровья.

Ответы на популярные вопросы о ГМО

Могут ли ГМО влиять на фертильность человека?

Биологические исследования на животных показывают корреляцию между потреблением ГМО и снижением репродуктивных функций, что вызывает опасения ученых относительно возможного влияния на людей.

Почему важно проверять маркировку продуктов?

Маркировка позволяет потребителю осознанно выбирать продукты и избегать тех, в составе которых присутствуют генно-модифицированные компоненты, вызывающие вопросы у экспертов.

Как Китай реагирует на проблему рождаемости?

На государственном уровне в Китае пересмотрели подходы к демографии и качеству питания, опасаясь биологических последствий для будущих поколений в условиях снижающейся рождаемости.

Все ли продукты с ГМО опасны?

Вопрос безопасности ГМО остается предметом научных дискуссий, однако эксперты настаивают на необходимости долгосрочного контроля за влиянием таких организмов на биологические системы.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы китай рождаемость продукты питания
