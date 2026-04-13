Профессор Галина Нечитайло предупреждает о рисках ГМО для репродуктивной функции человека

Генетически модифицированные организмы (ГМО) в составе продуктов питания могут стать серьезной угрозой для репродуктивной функции человека и демографической стабильности общества. Профессор и доктор биологических наук Галина Нечитайло в эфире Pravda. Ru подчеркнула, что риски, связанные с употреблением такой пищи, выходят далеко за границы простой оценки состава, влияя на биологическое благополучие будущих поколений.
Исследования на лабораторных мышах демонстрируют пугающую динамику: уже во втором поколении животных, потреблявших модифицированные продукты, способность к размножению снижается в два-пять раз. Согласно данным, которые приводит портал MoneyTimes.Ru, до третьего поколения доживают лишь 20% особей, что указывает на критический характер воздействия ГМО на наследственность.
Эксперт отмечает, что Китай уже осознал масштаб угрозы, столкнувшись с резким падением рождаемости. Правительство страны, обеспокоенное прогнозируемым сокращением численности населения, пересмотрело демографическую политику. Нечитайло указывает, что власти КНР гораздо внимательнее анализируют влияние современных технологий в сельском хозяйстве на биологические показатели граждан.
"Вопрос биобезопасности и долгосрочного влияния пищевых добавок на генетический аппарат человека требует комплексного подхода, так как накопленные мутагенные факторы могут проявляться не сразу", — отметил в беседе с Pravda. Ru редактор отдела науки Алексей Дорофеев.
Основной проблемой остается слабая информированность потребителей. Производители нередко скрывают информацию о модификации ингредиентов за мелким шрифтом, из-за чего покупатели не обращают внимания на маркировку. Галина Нечитайло призывает общество более ответственно относиться к изучению состава товаров, ведь за невзрачной надписью на упаковке крабовых палочек или других продуктов скрывается информация, критически важная для здоровья.
Биологические исследования на животных показывают корреляцию между потреблением ГМО и снижением репродуктивных функций, что вызывает опасения ученых относительно возможного влияния на людей.
Маркировка позволяет потребителю осознанно выбирать продукты и избегать тех, в составе которых присутствуют генно-модифицированные компоненты, вызывающие вопросы у экспертов.
На государственном уровне в Китае пересмотрели подходы к демографии и качеству питания, опасаясь биологических последствий для будущих поколений в условиях снижающейся рождаемости.
Вопрос безопасности ГМО остается предметом научных дискуссий, однако эксперты настаивают на необходимости долгосрочного контроля за влиянием таких организмов на биологические системы.
