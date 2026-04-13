Магний превратили в панацею, а он подвёл: ошибки приёма, которые превращают пользу во вред

Магний превратился в маркетинговую икону. Его пьют горстями от стресса, бессонницы и "плохого настроения", забывая, что любой нутриент — это инструмент, а не еда. Бесконтрольный прием микроэлемента — это попытка починить работающий двигатель на ходу. Эффект может быть обратным ожидаемому.

Врач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп

Курс или бесконечность: как не передозировать биодобавку

Непрерывный прием магния — плохая стратегия. Организму требуется пауза. Оптимально — один месяц. Этого времени достаточно, чтобы закрыть дефицитное "окно", если оно есть. Дальше система должна справляться сама через правильный ужин и сбалансированный рацион. Избыток магния нагружает почки. Организм просто начнет сливать лишнее в унитаз, попутно раздражая кишечник.

"Магний — это не конфеты. Если после месячного курса симптомы сохраняются, нужно не увеличивать дозировку, а искать причину в другом месте. Возможно, проблема в позах для сна или общем образе жизни", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Сигналы дефицита и ложные ожидания

Бессонница, ночные судороги или подергивания век — классические маркеры. Но они не специфичны. Те же симптомы дает анемия, при которой стоит обратить внимание на гемовое железо и субпродукты. Не стоит ждать от магния чуда, если ваш рацион состоит из фастфуда. Даже самый качественный препарат не заменит твердый сыр или зелень в ежедневном меню.

 

Часто дефицит — это следствие агрессивных диет или вредных привычек. Эмоциональное состояние тоже влияет на потребление микроэлементов телом, но заливать стресс магнием без изменения среды — бессмысленно. Важно понимать: у мужчин и женщин разные потребности в дозировках. Опора на "среднее по больнице" ведет к отсутствию результата.

"Мы часто видим пациентов, которые годами принимают БАДы, но игнорируют базовый чекап. Магний может маскировать серьезные нарушения обмена веществ", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Правила "безопасного" приема

Выбирайте формы с высокой биодоступностью (цитрат, малат, хелат), а не дешевый оксид, который почти не усваивается. Пейте одну упаковку, делайте паузу на 2-3 месяца. Если симптомы возвращаются быстро, проверьте ЖКТ. Плохое усвоение нутриентов часто связано с тем, как работает ваш иммунитет и пищеварение. Иногда достаточно добавить в рацион ферментированные продукты вроде чайного гриба, чтобы микрофлора начала работать на вас.

"Бесконтрольный прием микроэлементов может исказить общую клиническую картину. Магний влияет на тонус сосудов, поэтому гипертоникам нужно быть особенно осторожными с дозировками", — объяснил кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о магнии

Можно ли принимать магний постоянно, если работа очень нервная?

Нет. Это создает ложное чувство защиты. Лучше пропить курс и заняться гигиеной труда. Постоянный избыток магния может вызвать заторможенность и проблемы с давлением.

С какими витаминами магний не сочетается?

Магний конкурирует за усвоение с кальцием и железом. Если пьете их вместе, разделяйте приемы: один утром, другой вечером. В противном случае вы просто переводите препараты.

Нужно ли сдавать анализ крови перед приемом?

Анализ на магний в сыворотке крови не всегда показателен, так как большая часть микроэлемента находится внутри клеток. Ориентируйтесь на клинические симптомы и рекомендации врача.

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
