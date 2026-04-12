Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Громова

Вам не нужны эти мешки: эффективные процедуры для улучшения состояния кожи под глазами

Здоровье » Красота

С возрастом кожа становится более тонкой, а производство коллагена замедляется, что приводит к появлению темных кругов и мешков под глазами. Эти изменения часто возникают не только из-за усталости, но и из-за естественных биологических процессов. Вместо того чтобы пытаться скрыть следы усталости с помощью консилера, стоит обратить внимание на меры, которые помогут решить проблему изначально.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Уход за кожей после 50: холод против отеков

Уход за кожей: активные ингредиенты

Для борьбы с мешками под глазами важно использовать кремы, содержащие активные ингредиенты, такие как ретинол и кофеин. Ретинол помогает обновить клетки кожи и стимулирует выработку коллагена, благодаря чему область под глазами выглядит более гладкой и яркой. Кофеин, в свою очередь, уменьшает отеки и делает сосуды менее заметными, что придает глазам более отдохнувший вид.

"Использование активных ингредиентов, таких как ретинол и кофеин, может значительно улучшить состояние кожи в области глаз", — отметила в беседе с Pravda. Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Эстетические процедуры для улучшения состояния кожи

В некоторых случаях ежедневного ухода недостаточно, и может потребоваться применение современных эстетических процедур. Инъекции гиалуроновой кислоты помогают восстановить утраченное объем и уменьшить темные круги. Мезотерапия глаз восстанавливает уровень увлажненности и активизирует выработку коллагена. Лазерные процедуры и химические пилинги также могут улучшить текстуру и цвет кожи.

"Необходимость в эстетических процедурах необходимо обсудить с дерматологом, чтобы подобрать наиболее подходящее лечение", — сообщил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Качественный сон и его влияние

Качество сна играет важную роль в состоянии кожи. Недостаток глубокого покоя замедляет процессы обновления клеток, что может способствовать появлению отеков под глазами. Нормализация режима сна, отсутствие яркого света и экрана перед сном поможет улучшить состояния кожи.

Охлаждающие продукты как решение

Для снижения отеков можно использовать охлаждающие гели, металлические ролики или патчи для глаз, которые сужают сосуды и уменьшают отечность. Хранение кремов в холодильнике также поможет достичь мгновенного эффекта.

Лимфатический дренаж и массаж руками

Простые массажные движения от внутреннего угла глаз к вискам могут значительно улучшить состояние кожи. Для этого можно использовать как специальные инструменты, такие как нефритовый валик или гуа ша, так и пальцы. Такой массаж расслабляет и способствует улучшению микроциркуляции.

Ответы на популярные вопросы о уходе за кожей после 50 лет

Какой крем лучше выбрать для ухода за кожей вокруг глаз?

Лучше использовать кремы с активными ингредиентами, такими как ретинол и кофеин, которые помогут улучшить состояние кожи и уменьшить отеки.

Как часто нужно делать массаж для области глаз?

Массаж следует делать регулярно, например, два-три раза в неделю, что поможет поддерживать здоровье кожи и улучшить микроциркуляцию.

Как улучшить качество сна?

Для улучшения качества сна стоит установить режим, ограничить использование гаджетов перед сном и создать комфортные условия для отдыха.

Помогают ли охлаждающие продукты реально?

Да, охлаждающие продукты помогают снизить отеки и освежить взгляд благодаря сужению сосудов и улучшению прилива крови.

Экспертная проверка: врач-косметолог Мария Полякова, дерматокосметолог Илья Руднев, косметолог-эксперт Елена Соколова
Автор Татьяна Громова
Татьяна Громова — косметолог-эстетист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы уход за кожей косметология
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.