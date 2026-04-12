Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Утренние боли как сигнал тревоги: почему ваша любимая поза во сне может вредить организму

Здоровье

Сон — это не просто выключение сознания, а сложная биомеханическая настройка. Если утро начинается с хруста в пояснице, а зеркало пугает заломами на лице, пора менять архитектуру отдыха. Ваша любимая поза может оказаться тихим убийцей суставов или провокатором ночного удушья. Подход "лягу как удобно" не работает, если тело уже накопило багаж хронических болей.

Фото: Pravda.Ru by Елена Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон на боку: золотой стандарт или компромисс?

Около 60% людей инстинктивно выбирают боковую позицию. Это естественный способ разгрузить позвоночник. Для максимального комфорта инженеры человеческого тела рекомендуют использовать "прокладку" — небольшую подушку между коленями. Это выравнивает таз и снимает напряжение с крестца. Однако выбор стороны имеет значение.

"Левый бок — спасение для тех, кто страдает от рефлюкса. В таком положении желудок находится ниже пищевода, что препятствует забросу кислоты. Правый бок, напротив, может провоцировать изжогу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Если вы следите за качеством рациона, выстраивая правильный ужин, помните: положение тела после еды критично. Сон на правом боку иногда облегчает работу сердца у гипертоников, но здоровым людям разницы нет.

Спина к спине с матрасом: риски фиксации

Сон на спине называют позой "королевской красоты". Кожа не деформируется о подушку, что предотвращает ранние морщины. Но здесь кроется ловушка для дыхания. В этом положении язык под действием гравитации западает, сужая просвет глотки. Результат — храп и опасные остановки дыхания (апноэ).

Поза Главный риск
На спине Храп, апноэ, боли из-за жесткого матраса
На животе Пережим шейных артерий, морщины-заломы
На боку Онемение плеча, нагрузка на тазобедренный сустав

Если вы выбираете спину, матрас обязан быть мягким. Жесткая поверхность заставляет позвоночник опираться лишь на несколько точек, создавая мышечные зажимы. Это не менее вредно, чем игнорируемый атеросклероз, который годами подтачивает сосуды без всяких симптомов.

Живот в залоге: почему это худший выбор

Сон на животе — это пытка для шеи. Голова вывернута на 90 градусов часами. Это нарушает кровоснабжение и провоцирует головные боли по утрам. Кроме того, постоянный контакт лица с тканью создает условия для воспалений. Если вы не можете отказаться от этой привычки, используйте максимально тонкую подушку или вовсе спите без неё.

"Для восстановления суставов и связок важна не только поза, но и отсутствие воспалительных процессов, которые могут обостряться при неправильном питании. Некоторые субпродукты могут быть вредны при подагре, что сделает любую позу мучительной", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Медицинский тюнинг: как спать при патологиях

При определенных диагнозах поза сна из вопроса комфорта превращается в элемент терапии. Пациентам с сердечной недостаточностью нужно приподнимать изголовье, чтобы облегчить дыхание. При венозных проблемах, напротив, выше должны быть ноги. Это простая механика оттока жидкостей.

Даже такие привычные вещи, как какао для зрения или польза лимона, работают на здоровье в комплексе с качественным отдыхом. Без правильного положения тела метаболизм не восстановится.

"Постоянное недосыпание из-за неудобной позы — это фактор риска. У детей это может маскироваться под лень, хотя на деле мы видим эмоциональное выгорание из-за отсутствия глубоких фаз сна", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о позах для сна

Можно ли приучить себя спать на спине?

Да, с помощью валиков под коленями и по бокам. Но если у вас тяжелый храп, делать этого не стоит без консультации со специалистом.

Какая подушка нужна для сна на боку?

Высокая. Расстояние от уха до края плеча должно быть полностью заполнено, чтобы шея не провисала и не изгибалась.

Влияет ли поза на состояние печени?

Прямой связи нет, но общее качество детоксикации зависит от глубины сна. Важно следить за общим здоровьем печени через диету.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы сон тело организм здоровье позвоночник профилактика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.