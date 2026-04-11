Елена Морозова

Больше, чем десерт: почему какао привлекает внимание офтальмологов и нутрициологов

Здоровье

Какао, традиционно ассоциируемое с десертами и приятными напитками, теперь получило неожиданную репутацию средства для поддержания здоровья глаз. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что компоненты какао могут замедлять патологическое разрастание сосудов в глазах, что может помочь при таких заболеваниях, как диабетическая ретинопатия и возрастная дегенерация сетчатки. Откроем детали этого захватывающего открытия и разберемся, как какао влияет на здоровье глаз.

Какао
Какао

Механика сосудистого контроля

Когда тканям глаза не хватает кислорода, организм включает аварийный режим. Белок HIF-1α запускает хаотичный рост новых капилляров. Проблема в том, что эти сосуды — бракованные. Они ломкие, протекают и разрушают структуру глаза. Исследование показало: какао подавляет активность этого белка и молекул VEGF, отвечающих за "сосудистый ремонт". Если броня организма дала трещину, дополнительные нутриенты могут стать временной заплаткой для капиллярной сети.

"Исследование показало интересные результаты на клеточном уровне, однако какао не может заменить полноценное лечение глазных заболеваний", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Эксперименты на клеточных моделях подтвердили: под воздействием какао сосудистые клетки теряют способность к миграции. Они перестают строить хаотичные "магистрали" там, где их быть не должно. Это критически важно, так как ваши анализы могут не сразу показать системные сбои в микроциркуляции.

Защита сетчатки и роговицы

В ходе тестов на мышах ученые имитировали дегенерацию сетчатки. Результат: употребление специфических соединений какао помогло сохранить наружный слой сетчатки и поддержать уровень родопсина. Это белок, без которого светочувствительные клетки превращаются в бесполезный балласт. Аналогичный эффект наблюдался при повреждении роговицы — уменьшалась площадь воспаления и риск фиброза. Подобно тому, как острые снеки разъедают слизистую желудка, дефицит защитных факторов "выжигает" ткани глаза.

"Питание действительно влияет на здоровье глаз. Какао может помочь снизить воспаление и поддержать сосудистое здоровье, но это вспомогательное средство, а не замена медикаментозной терапии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Процесс Влияние какао
Рост аномальных сосудов Подавление через снижение HIF-1α
Воспаление сетчатки Снижение уровня маркеров фиброза
Работа фоторецепторов Поддержание уровня родопсина

Реальность против лабораторных мышей

Несмотря на оптимизм, какао остается пищевым модулятором, а не тауматургией. Эффект на людях может отличаться из-за разницы в метаболизме. Если болезни печени крадут бодрость, то никакое какао не восстановит зрение, пока не решена основная проблема. К тому же, избыток сахара в готовых напитках мгновенно обнуляет всю пользу для сосудов. Помните: подсчет калорий не гарантирует здоровья, если состав продуктов напоминает таблицу Менделеева.

"Глаза — это чувствительная часть нервной системы, и любые повреждения часто приводят к долгосрочным последствиям. Какао может стать интересным дополнением, но его эффекты нужно оценивать с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о влиянии питания на зрение

Какие продукты особенно полезны для здоровья глаз?

Продукты, содержащие витамины A, C и E, а также омега-3 жирные кислоты, могут поддерживать здоровье глаз. Это морковь, шпинат, рыба, орехи и ягоды. Также полезны продукты, богатые лютеином и зеаксантином, такие как яйца и кукуруза.

Как влияет избыток сахара на здоровье глаз?

Избыток сахара может повредить сосудистую систему глаз, способствуя воспалению и ухудшению состояния при диабетической ретинопатии. Поэтому важно контролировать потребление сахара, особенно в продуктах с добавленным сахаром.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-невролог Артём Синицын
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы питание здоровье профилактика
