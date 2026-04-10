

Доктор Климов: дефицит кадров в первичном звене ОМС не позволяет соблюдать нормативы

Россияне живут в режиме ожидания медицинской помощи, где время превратилось в дефицитный товар. Новые нормативы госгарантий с 1 января 2026 года обещают ускорить доступ к специалистам, но пока бумага остается лишь бюрократическим щитом, за которым скрывается реальность платных клиник.

на ресепшене клиники

Теория ожиданий против практики

Законодатели задали жесткие рамки для системы ОМС. Поход к терапевту теперь лимитирован 24 часами. Узкие специалисты обязаны принять пациента в течение 14 рабочих дней. При подозрении на онкологию или кардиопатологии лимит сжимается до магических трех рабочих дней. Это — стандарты безопасности, прописанные правительством для защиты населения.

"Нормативы — это маркеры, но без подкрепления ресурсами они остаются лишь строчками в приказе. Врачам негде брать время, если кадровый голод в первичном звене покрывает только половину потребностей", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Диагностика тоже регламентирована. УЗИ, ЭКГ и рентген должны проводиться за 14 дней в плановом порядке. Срочные исследования по подозрениям — за неделю. В теории всё прозрачно, на практике — очередь растягивается до горизонта.

Почему система буксует

Главный тормоз — ресурсный дефицит. Можно сколько угодно менять цифры в календаре, но если на десять тысяч жителей приходится один невролог, магия не сработает. Система сопротивляется нагрузке, что приводит к формальным отметкам в картах вместо реального приема.

Услуга Срок ожидания (план)
Прием терапевта 24 часа
Узкие специалисты 14 рабочих дней
Кардиолог/Онколог (подозрение) 3 рабочих дня

Локальный фактор усиливает разрыв. В крупных мегаполисах доступность технологий выше, чем в провинции. Там, где нет кадров, нормативы превращаются в фикцию, заставляя пациента искать альтернативы.

"Пациенты должны понимать: страховая компания — это не просто офис для выдачи пластика. Это ваш инструмент давления на систему, если нарушаются права на сроки", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Статистика неумолима: 80% обращений к платным услугам продиктованы не жаждой комфорта, а отсутствием бесплатного доступа. Деньги становятся единственным ускорителем процесса. Часто пациенты переплачивают за базовую диагностику, чтобы не ждать своей очереди месяцами.

Не стоит забывать и о рисках самолечения. Люди, устав от бюрократического лабиринта, начинают применять советы из сети. Это ведет к запущенным формам патологий, когда метаболическая дисциплина и своевременное обследование могли бы все исправить.

"Платный сегмент сегодня — это компенсатор системы. Люди платят не за роскошь, а за возможность банально попасть на прием к специалисту, не ожидая конца очереди", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о медицинской помощи

Что делать, если в поликлинике отказывают в записи к специалисту?

Требовать официальный отказ и обращаться к страховому представителю по номеру телефона, указанному на вашем полисе ОМС.

Влияет ли место жительства на сроки приема?

Нормативы едины для всех регионов РФ, однако фактическая доступность зависит от укомплектованности конкретной медицинской организации кадрами.

Можно ли делать диагностику платно, а лечиться бесплатно?

Да, это легальный способ ускорить маршрутизацию: пройти исследование быстро, а после с результатами обратиться за постановкой на учет и льготным сопровождением.

Почему бесплатные обследования иногда проводят некачественно?

Проблемы кроются в износе оборудования или дефиците времени у специалистов, что делает коммерческий сектор более привлекательным для получения точных результатов.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
