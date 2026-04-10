Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Кузнецова

Кожа в аварийном режиме: гипотиреоз отключает питание и вызывает сухость, утверждает эндокринолог Орлова

Здоровье » Красота

Сухость кожи — не всегда результат работы батарей центрального отопления. Иногда это сигнал SOS от ваших внутренних систем. Если дорогой крем ложится маской, но не приносит облегчения, пора прекратить скупать косметику и взглянуть на результаты клинических анализов. Кожа лишь транслирует состояние организма, поэтому начнем поиск первопричины.

Девушка с сухой кожей у зеркала
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гипотиреоз: кожа в режиме экономии

Щитовидная железа — главный дирижер обмена веществ. При снижении ее функции организм переключается в аварийный режим. Энергия расходуется исключительно на обеспечение жизненно важных органов, а периферия — кожа, волосы, ногти — отключаются от питания. Работа сальных и потовых желез затормаживается. Эпидермис истончается, становясь холодным и сухим.

"Гипотиреоз часто маскируется под сезонную усталость. Проверка уровня ТТГ у эндокринолога — база, с которой нужно начинать разбор полетов, чтобы не лечить симптомы вместо причины", — отметила в беседе с Pravda. Ru эндокринолог Екатерина Орлова.

Застой желчи и дефицит витаминов

Витамины А, Е, Д и К — жирорастворимые. Они не всасываются без участия желчи. Если есть дискинезия или застой, любые добавки проходят через ЖКТ транзитом. Вы можете съесть тонну моркови, но без нормального желчеоттока клетки кожи не получат питания.

Гликация: "сахарная ловушка" коллагена

Гликация — это "засахаривание" белков. Избыток глюкозы превращает эластичные волокна коллагена в хрупкие структуры. Представьте корочку крем-брюле: она жесткая и ломкая. Так же выглядят ткани при хронически повышенном сахаре. Они теряют способность удерживать воду, превращая дерму в пергамент.

"Сахар реально ускоряет старение кожи. Мы часто наблюдаем это у пациентов с инсулинорезистентностью, когда попытки увлажнить лицо снаружи проваливаются из-за постоянного воспаления внутри", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Железодефицит как причина гипоксии

Железо транспортирует кислород. Низкий ферритин заставляет организм забирать кислород у "второстепенных" систем ради мозга и сердца. Кожа получает гипоксию и начинает шелушиться.

Тип нарушения Внешний признак
Гипотиреоз Грубая кожа на локтях, сухость
Гликация Мятая поверхность, потеря эластичности

"Анемия — это всегда бледность и сухость. Без коррекции дефицита железа любые наружные средства — это лишь маскировка проблемы, а не ее решение", — заявил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о сухости кожи

Помогут ли БАДы с коллагеном при гликации?

Нет. Сначала нужно снизить гликирование, пересмотрев рацион, иначе новый коллаген постигнет судьба старого.

Почему пятки трескаются зимой?

Это может быть симптомом дефицита гормонов щитовидной железы или хронического недостатка витаминов А и Е.

Нужно ли пить воду, если кожа сухая?

Гидратация важна для метаболизма, но сухая кожа — это чаще проблема липидного барьера или обмена веществ, а не дефицита воды в стакане.

Что делать, если анализы в норме, а кожа все равно сухая?

Проверить бытовую химию, которую используете, и исключить контакт с агрессивными ПАВ в составе гелей для душа.

Читайте также

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: эндокринолог Екатерина Орлова, врач общей практики Елена Морозова, врач-кардиолог Валерий Климов.
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Новости Все >
Код независимости: как Китай переосмыслил триумфы мировых автогигантов
Кризис в птицеводстве Китая приводит к нехватке перьев и угрозе продовольственной безопасности
Психолог Зберовский: коллекционирование не вызывает физической зависимости и приносит удовлетворение
В Кургане с 18 апреля запустят дополнительные автобусы к дачным поселкам
Вместо опасного ксенона: как законно вернуть прозрачность и яркость мутным фарам
Частое мытье головы долго считали вредным: трихолог развеял главный миф о здоровье волос
Оскорбил страну — готовься к выдворению: мелкие нарушения превратят в повод для депортации
В Томской области на полгода запретили ввоз и вывоз невакцинированного скота
Омская область увеличила экспорт грузов по железной дороге до 4,9 млн тонн за квартал
Договорились на словах? Суд вас не услышит — даже если есть свидетели
Сейчас читают
Гниющий флот и пустая казна: Англия теряет контроль над Ла-Маншем
Мир. Новости мира
Гниющий флот и пустая казна: Англия теряет контроль над Ла-Маншем
Весна в каждый дом: как правильно мыть окна, чтобы комната задышала свежестью и уютом
Недвижимость
Весна в каждый дом: как правильно мыть окна, чтобы комната задышала свежестью и уютом
Малина требует не лопаты, а хитрости: природные методы посадки превращают ягодник в оазис
Садоводство, цветоводство
Малина требует не лопаты, а хитрости: природные методы посадки превращают ягодник в оазис
Популярное
Золотая энергия из США: Венгрия хочет выложить 20 млрд долларов за 10 малых реакторов

Вашингтон и Будапешт заключили масштабное соглашение в атомной сфере, которое может кардинально изменить баланс сил в европейской энергетике и создать новые долгосрочные обязательства.

Золотая энергия из США: Венгрия хочет выложить 20 млрд долларов за 10 малых реакторов
Правила дорожного движения: как работает дополнительная секция светофора прямо
Правила дорожного движения: как работает дополнительная секция светофора прямо
Древние города пропали, будто их стерли: тайны Сибири, от которых идут мурашки
Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету
Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин Протесты в Каракасе ставят под удар власть Родригес, предавшей Мадуро Любовь Степушова Трамп остановил войну с Ираном: почему это выглядит как поражение и что это значит для Израиля Юрий Бочаров
Правила ГИБДД 2026: порядок проведения осмотра и досмотра транспортного средства
Весенняя подкормка решает всё: чем полить чеснок, чтобы он пошёл в рост без остановки
Гниющий флот и пустая казна: Англия теряет контроль над Ла-Маншем
Гниющий флот и пустая казна: Англия теряет контроль над Ла-Маншем
Последние материалы
Код независимости: как Китай переосмыслил триумфы мировых автогигантов
Кирилл Буданов* заявил о скором завершении войны на фоне проблем с ресурсами
Рынок меняется, цены растут, а их не продают: 10 авто, которые удерживают владельцев годами
Мир на крови: почему пасхальные инициативы Киева вызывают недоверие
Гастрономическая рулетка: бытовой вакууматор маскирует опасность под видом свежести
Кризис в птицеводстве Китая приводит к нехватке перьев и угрозе продовольственной безопасности
Разрыв статистики: реальные нападения на ТЦК на Украине в разы выше официальных
Психолог Зберовский: коллекционирование не вызывает физической зависимости и приносит удовлетворение
Секреты идеального силуэта: как подобрать серые джинсы под любой тип фигуры
В Кургане с 18 апреля запустят дополнительные автобусы к дачным поселкам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.