Кожа в аварийном режиме: гипотиреоз отключает питание и вызывает сухость, утверждает эндокринолог Орлова

Сухость кожи — не всегда результат работы батарей центрального отопления. Иногда это сигнал SOS от ваших внутренних систем. Если дорогой крем ложится маской, но не приносит облегчения, пора прекратить скупать косметику и взглянуть на результаты клинических анализов. Кожа лишь транслирует состояние организма, поэтому начнем поиск первопричины.

Гипотиреоз: кожа в режиме экономии

Щитовидная железа — главный дирижер обмена веществ. При снижении ее функции организм переключается в аварийный режим. Энергия расходуется исключительно на обеспечение жизненно важных органов, а периферия — кожа, волосы, ногти — отключаются от питания. Работа сальных и потовых желез затормаживается. Эпидермис истончается, становясь холодным и сухим.

"Гипотиреоз часто маскируется под сезонную усталость. Проверка уровня ТТГ у эндокринолога — база, с которой нужно начинать разбор полетов, чтобы не лечить симптомы вместо причины", — отметила в беседе с Pravda. Ru эндокринолог Екатерина Орлова.

Застой желчи и дефицит витаминов

Витамины А, Е, Д и К — жирорастворимые. Они не всасываются без участия желчи. Если есть дискинезия или застой, любые добавки проходят через ЖКТ транзитом. Вы можете съесть тонну моркови, но без нормального желчеоттока клетки кожи не получат питания.

Гликация: "сахарная ловушка" коллагена

Гликация — это "засахаривание" белков. Избыток глюкозы превращает эластичные волокна коллагена в хрупкие структуры. Представьте корочку крем-брюле: она жесткая и ломкая. Так же выглядят ткани при хронически повышенном сахаре. Они теряют способность удерживать воду, превращая дерму в пергамент.

"Сахар реально ускоряет старение кожи. Мы часто наблюдаем это у пациентов с инсулинорезистентностью, когда попытки увлажнить лицо снаружи проваливаются из-за постоянного воспаления внутри", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Железодефицит как причина гипоксии

Железо транспортирует кислород. Низкий ферритин заставляет организм забирать кислород у "второстепенных" систем ради мозга и сердца. Кожа получает гипоксию и начинает шелушиться.

Тип нарушения Внешний признак Гипотиреоз Грубая кожа на локтях, сухость Гликация Мятая поверхность, потеря эластичности

"Анемия — это всегда бледность и сухость. Без коррекции дефицита железа любые наружные средства — это лишь маскировка проблемы, а не ее решение", — заявил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о сухости кожи

Помогут ли БАДы с коллагеном при гликации?

Нет. Сначала нужно снизить гликирование, пересмотрев рацион, иначе новый коллаген постигнет судьба старого.

Почему пятки трескаются зимой?

Это может быть симптомом дефицита гормонов щитовидной железы или хронического недостатка витаминов А и Е.

Нужно ли пить воду, если кожа сухая?

Гидратация важна для метаболизма, но сухая кожа — это чаще проблема липидного барьера или обмена веществ, а не дефицита воды в стакане.

Что делать, если анализы в норме, а кожа все равно сухая?

Проверить бытовую химию, которую используете, и исключить контакт с агрессивными ПАВ в составе гелей для душа.

