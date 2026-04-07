Семь миллионов за один укол: CAR-терапия стала доступна онкологическим пациентам по ОМС

Пациенты с онкологией получили доступ к CAR-терапии и онковакцинам через систему ОМС. Теперь лечение стоимостью до 7 млн рублей оплачивает государство. Правда, деньги возьмут из уже утвержденных лимитов — новых траншей не завезли. Эксперты называют это "мобилизацией бюджета": часть расходов на стандартную химиотерапию переедет в графу "инновационная иммунотерапия".

онкобольной рак больница

CAR-терапия в ОМС: 7 млн за укол — норма

CAR-T-клеточная терапия — метод, при котором иммунные клетки пациента забирают из крови, обучают распознавать раковые клетки и вводят обратно. Организм начинает воспринимать опухоль как врага и атакует её самостоятельно. Стоимость курса — от 800 тысяч до 7 миллионов рублей. Это дороже пятилетнего запаса химиотерапии.

"Включение CAR-терапии в базовую программу ОМС — революция. Но оплата пойдет из текущих лимитов, а не из дополнительных средств. Это значит: либо сократят число операций по другим профилям, либо часть пациентов получит отказ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Онковакцины работают иначе. Они не уничтожают опухоль напрямую, а дрессируют иммунитет. Для каждого пациента создают индивидуальный препарат на основе мРНК-технологий. Вакцина содержит "слепок" раковых клеток конкретного человека. Введенная в организм, она провоцирует обучение лимфоцитов. Те запоминают врага и начинают охотиться.

Первые испытания персонализированной вакцины против меланомы уже идут. Результаты обещают через год. Если эффективность подтвердится, технология станет частью стандартов лечения. Но есть нюанс: производство одной дозы занимает недели. Опухоль за это время может вырасти.

Риск-шеринг: почему Россия не договорилась с фармой

Во многих странах дорогие препараты закупают через модель риск-шеринга. Суть: государство платит фармкомпании не за сам препарат, а за результат. Если пациент выздоровел — платят полную сумму. Если лечение не помогло — возвращают деньги или списывают долг.

"Риск-шеринг — единственный способ не разориться на CAR-терапии. Но российское законодательство о госзакупках не предусматривает таких моделей. Проще купить препарат целиком и надеяться, что он подействует", — подчеркнул в комментарии Pravda.Ru сопредседатель Всероссийского общества пациентов Юрий Жулев.

Центр экспертизы Минздрава ещё в 2023 году предлагал внедрить риск-шеринг. Эксперты посчитали: при текущей стоимости CAR-терапии отказ от модели разделения рисков увеличит расходы бюджета на 40%. Но фармлоббисты не захотели брать на себя обязательства. В итоге закупки идут по старой схеме: государство платит вперед, а результат — дело случая.

Метод лечения Стоимость (руб.) Стандартная химиотерапия (курс) 150 000 — 500 000 Онковакцина (персонализированная) 800 000 — 2 000 000 CAR-T-клеточная терапия 3 000 000 — 7 000 000

Проблема в том, что риск-шеринг требует изменений в 44-ФЗ о госзакупках. Законопроект застрял на этапе согласований. Минздрав хочет прописать возможность отсроченных платежей, но Минфин против: "это дыра в бюджете". Пока чиновники спорят, пациенты получают терапию за полную цену — независимо от исхода.

Клинрекомендации тормозят внедрение

Даже если метод включили в программу ОМС, врачи могут его не применять. Причина — клинические рекомендации. Это документы, описывающие стандарты лечения. Без упоминания CAR-терапии или онковакцин в клинрекомендациях онкологи не имеют права назначать эти методы массово.

"ОМС покрывает метод, но клинрекомендации запрещают его использовать широко. Врач рискует получить выговор, если отступит от протокола. Нужно переписать стандарты — иначе инновации застрянут в больничных подвалах", — рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Обновление клинрекомендаций идет медленно. Профильные ассоциации собирают экспертные советы, запрашивают данные исследований, проводят голосования. Процесс занимает год-полтора. За это время метод успевает морально устареть. Например, персонализированные вакцины от меланомы в США уже проходят третью фазу испытаний, а в российских протоколах даже не упомянуты.

Зампред координационного совета "Движение против рака" Галина Маргевич считает: без ускорения процедуры утверждения новые методы останутся экзотикой. "Клинрекомендации должны обновляться ежеквартально, а не раз в пять лет. Иначе пациенты не увидят инноваций при жизни", — заявила эксперт.

Ещё один барьер — ограниченное число центров, способных применять CAR-терапию. Для производства модифицированных клеток нужна лаборатория уровня GMP (Good Manufacturing Practice). В России таких площадок меньше десяти. Остальные регионы вынуждены отправлять пациентов в Москву или Петербург. Очередь растягивается на месяцы.

Ответы на популярные вопросы о новых методах лечения онкологии

Что такое CAR-терапия и как она работает?

CAR-T-клеточная терапия — метод, при котором иммунные клетки пациента извлекают из крови, генетически модифицируют, обучая распознавать раковые клетки, и возвращают обратно. Модифицированные лимфоциты атакуют опухоль как вирус.

Онковакцины — это прививка от рака?

Нет. Онковакцины не предотвращают рак, а лечат уже существующую опухоль. Они создаются индивидуально для каждого пациента на основе биопсии его раковых клеток. Вакцина учит иммунитет распознавать и уничтожать конкретные мутации.

Почему стоимость лечения такая высокая?

Производство CAR-T-клеток и персонализированных вакцин требует сложного лабораторного процесса. Для каждого пациента создают уникальный препарат. Это дороже массового производства стандартных химиопрепаратов.

Кто имеет право на бесплатное лечение через ОМС?

Любой гражданин России с полисом ОМС и установленным диагнозом, попадающим под показания для CAR-терапии или онковакцин. Направление выдает онколог после консилиума.

Что такое риск-шеринг и почему его нет в России?

Риск-шеринг — модель закупки, при которой государство платит фармкомпании только за успешное лечение. Если терапия не помогла, деньги возвращают. В России механизм не внедрен из-за отсутствия соответствующих норм в законе о госзакупках.

Можно ли получить CAR-терапию в регионе?

Пока нет. Большинство центров, способных проводить CAR-терапию, находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Пациенты из регионов должны получить квоту и приехать в столичную клинику.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.