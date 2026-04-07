Семь миллионов за один укол: CAR-терапия стала доступна онкологическим пациентам по ОМС

Пациенты с онкологией получили доступ к CAR-терапии и онковакцинам через систему ОМС. Теперь лечение стоимостью до 7 млн рублей оплачивает государство. Правда, деньги возьмут из уже утвержденных лимитов — новых траншей не завезли. Эксперты называют это "мобилизацией бюджета": часть расходов на стандартную химиотерапию переедет в графу "инновационная иммунотерапия".
CAR-T-клеточная терапия — метод, при котором иммунные клетки пациента забирают из крови, обучают распознавать раковые клетки и вводят обратно. Организм начинает воспринимать опухоль как врага и атакует её самостоятельно. Стоимость курса — от 800 тысяч до 7 миллионов рублей. Это дороже пятилетнего запаса химиотерапии.
"Включение CAR-терапии в базовую программу ОМС — революция. Но оплата пойдет из текущих лимитов, а не из дополнительных средств. Это значит: либо сократят число операций по другим профилям, либо часть пациентов получит отказ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.
Онковакцины работают иначе. Они не уничтожают опухоль напрямую, а дрессируют иммунитет. Для каждого пациента создают индивидуальный препарат на основе мРНК-технологий. Вакцина содержит "слепок" раковых клеток конкретного человека. Введенная в организм, она провоцирует обучение лимфоцитов. Те запоминают врага и начинают охотиться.
Первые испытания персонализированной вакцины против меланомы уже идут. Результаты обещают через год. Если эффективность подтвердится, технология станет частью стандартов лечения. Но есть нюанс: производство одной дозы занимает недели. Опухоль за это время может вырасти.
Во многих странах дорогие препараты закупают через модель риск-шеринга. Суть: государство платит фармкомпании не за сам препарат, а за результат. Если пациент выздоровел — платят полную сумму. Если лечение не помогло — возвращают деньги или списывают долг.
"Риск-шеринг — единственный способ не разориться на CAR-терапии. Но российское законодательство о госзакупках не предусматривает таких моделей. Проще купить препарат целиком и надеяться, что он подействует", — подчеркнул в комментарии Pravda.Ru сопредседатель Всероссийского общества пациентов Юрий Жулев.
Центр экспертизы Минздрава ещё в 2023 году предлагал внедрить риск-шеринг. Эксперты посчитали: при текущей стоимости CAR-терапии отказ от модели разделения рисков увеличит расходы бюджета на 40%. Но фармлоббисты не захотели брать на себя обязательства. В итоге закупки идут по старой схеме: государство платит вперед, а результат — дело случая.
|Метод лечения
|Стоимость (руб.)
|Стандартная химиотерапия (курс)
|150 000 — 500 000
|Онковакцина (персонализированная)
|800 000 — 2 000 000
|CAR-T-клеточная терапия
|3 000 000 — 7 000 000
Проблема в том, что риск-шеринг требует изменений в 44-ФЗ о госзакупках. Законопроект застрял на этапе согласований. Минздрав хочет прописать возможность отсроченных платежей, но Минфин против: "это дыра в бюджете". Пока чиновники спорят, пациенты получают терапию за полную цену — независимо от исхода.
Даже если метод включили в программу ОМС, врачи могут его не применять. Причина — клинические рекомендации. Это документы, описывающие стандарты лечения. Без упоминания CAR-терапии или онковакцин в клинрекомендациях онкологи не имеют права назначать эти методы массово.
"ОМС покрывает метод, но клинрекомендации запрещают его использовать широко. Врач рискует получить выговор, если отступит от протокола. Нужно переписать стандарты — иначе инновации застрянут в больничных подвалах", — рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.
Обновление клинрекомендаций идет медленно. Профильные ассоциации собирают экспертные советы, запрашивают данные исследований, проводят голосования. Процесс занимает год-полтора. За это время метод успевает морально устареть. Например, персонализированные вакцины от меланомы в США уже проходят третью фазу испытаний, а в российских протоколах даже не упомянуты.
Зампред координационного совета "Движение против рака" Галина Маргевич считает: без ускорения процедуры утверждения новые методы останутся экзотикой. "Клинрекомендации должны обновляться ежеквартально, а не раз в пять лет. Иначе пациенты не увидят инноваций при жизни", — заявила эксперт.
Ещё один барьер — ограниченное число центров, способных применять CAR-терапию. Для производства модифицированных клеток нужна лаборатория уровня GMP (Good Manufacturing Practice). В России таких площадок меньше десяти. Остальные регионы вынуждены отправлять пациентов в Москву или Петербург. Очередь растягивается на месяцы.
CAR-T-клеточная терапия — метод, при котором иммунные клетки пациента извлекают из крови, генетически модифицируют, обучая распознавать раковые клетки, и возвращают обратно. Модифицированные лимфоциты атакуют опухоль как вирус.
Нет. Онковакцины не предотвращают рак, а лечат уже существующую опухоль. Они создаются индивидуально для каждого пациента на основе биопсии его раковых клеток. Вакцина учит иммунитет распознавать и уничтожать конкретные мутации.
Производство CAR-T-клеток и персонализированных вакцин требует сложного лабораторного процесса. Для каждого пациента создают уникальный препарат. Это дороже массового производства стандартных химиопрепаратов.
Любой гражданин России с полисом ОМС и установленным диагнозом, попадающим под показания для CAR-терапии или онковакцин. Направление выдает онколог после консилиума.
Риск-шеринг — модель закупки, при которой государство платит фармкомпании только за успешное лечение. Если терапия не помогла, деньги возвращают. В России механизм не внедрен из-за отсутствия соответствующих норм в законе о госзакупках.
Пока нет. Большинство центров, способных проводить CAR-терапию, находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Пациенты из регионов должны получить квоту и приехать в столичную клинику.
