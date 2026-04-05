Санитары ушли в уборщики: переаттестация превращает медицину в лотерею качества наблюдения за больными

Оптимизация здравоохранения в России — это не просто сухие цифры в отчетах Минздрава, а реальный демографический триллер. Сокращение медработников бюджетных учреждений с 2,71 до 2,04 млн человек за 2013-2024 годы превратилось в катализатор сверхсмертности. Когда из системы вымывается четверть персонала, медицина перестает быть помощью и превращается в лотерею на выживание.
Исследование "Равенства" подтверждает: там, где врачей и санитаров становилось меньше, люди умирали чаще. Потери только трудоспособного населения за этот период могли превысить 190 тысяч человек — это население целого областного центра, стертое с карты невидимым ластиком бюджетной экономии.
За 11 лет армия бюджетных медиков поредела на 670 тысяч человек. Самый страшный удар пришелся по младшему персоналу — их число рухнуло на 63%. Санитары, сестры по уходу и водители скорых фактически исчезли как класс. Среднее звено (медсестры) сократилось на 16%, а врачебный корпус — на 2%.
На первый взгляд, потеря 2% врачей кажется незначительной, но дьявол кроется в деталях: на фоне роста заболеваемости нагрузка на одного оставшегося специалиста выросла на 21%. Врачи теперь работают на износ, подменяя собой всех, кто попал под оптимизацию.
"Оптимизация уничтожила институт младшего медперсонала. Санитаров переводили в уборщики, чтобы не платить им по 'майским указам', но функции ухода никуда не делись. В итоге нагрузка упала на медсестер, что снизило качество наблюдения за пациентами", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Исследователи выявили жесткую обратную зависимость: регионы с самым агрессивным сокращением штатов показали минимальное снижение (или даже рост) смертности трудоспособного возраста. Коэффициент корреляции составил -40%.
Еще более пугающая цифра касается женской смертности — минус 45%. Это логично: женщины чаще обращаются за превентивной помощью, и отсутствие доступного специалиста на месте бьет по ним в первую очередь. Медицина в регионах превратилась в "узкое горлышко", где профилактика принесена в жертву экстренным случаям.
|Категория персонала
|Сокращение (2013-2024 гг)
|Младший медперсонал
|— 63% (с 687 до 254 тыс.)
|Средний медперсонал
|— 16% (с 1,44 до 1,22 млн)
|Врачи (бюджет)
|— 2% (с 579 до 570 тыс.)
Проблема не только в физическом отсутствии людей, но и в достоверности диагностики. Когда один врач ведет три участка, риск ошибки растет по экспоненте. Лабораторные исследования и скрининги становятся формальностью, а пропущенные на ранних стадиях патологии превращаются в фатальные диагнозы через пару лет.
Минздрав оправдывал массовые увольнения санитаров необходимостью переаттестации по новым профстандартам. Звучит красиво, но на деле обучение переложили на плечи нищих больниц. Главврачи, зажатые в тиски "майских указов", нашли простой выход: перевести санитаров в уборщики.
Зарплата та же (или ниже), требования по повышению выплат на бумаге выполнены, KPI чиновников в норме. Только уборщик не обязан знать, как правильно перевернуть лежачего больного или заметить признаки дефицита железа и нарастающей слабости.
"Кадровая дыра в 25 тысяч врачей и 130 тысяч медсестер, о которой заявлял сам Минздрав в 2019 году, — это системный отказ. Мы видим, как инфекционные угрозы требуют мобилизации, которой просто некем обеспечить", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.
Эффект "отложенной смерти" копился годами и сдетонировал в пандемию. Смертность трудоспособного населения подскочила с 465 до 553 на 100 000 человек. Если бы штатное расписание оставалось на уровне 2013 года, этот показатель мог составить всего 481. Нехватка рук в реанимациях и первичке стоила стране тысяч жизней, которые можно было спасти.
Даже сейчас, в 2026 году, смертность остается выше расчетной (517 вместо потенциальных 485). Оптимизация оказалась кредитом с запредельными процентами, который мы платим жизнями близких.
"Дефицит кадров напрямую влияет на маршрутизацию пациентов. В условиях нехватки персонала онкологический скрининг или контроль давления превращаются в квест, который многие просто не проходят до конца", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.
Это самый простой способ сэкономить фонд оплаты труда. Формально их обязанности передают клинингу или медсестрам, фактически — страдает качество ухода за тяжелыми больными.
Рост нагрузки на врача снижает время приема до 12-15 минут. Этого недостаточно для выявления скрытых угроз, таких как гормональные сбои или сердечно-сосудистые риски.
Нет. Подготовка врача занимает минимум 6-8 лет. Потеря кадров сегодня — это дефицит экспертизы на десятилетие вперед, который не закроет ни одна информационная система.
