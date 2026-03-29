Надежда Осипова

Магний диктует правила расслабления: дефицит минералов заставляет тело паниковать без повода

Еда — это не только топливо, но и химический инструмент управления внутренним состоянием. Когда внешнее давление зашкаливает, классический сценарий "заесть проблему" превращается в деструктивный механизм, если в тарелке оказываются пустые калории. Вместо поиска спасения в сахаре, стоит обратить внимание на структурные элементы рациона, которые реально укрепляют устойчивость организма.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белковый фундамент и сложные углеводы

Основа эмоциональной стабильности закладывается через качественный белок. Рыба, птица и бобовые поставляют аминокислоты, необходимые для синтеза веществ, отвечающих за ровное настроение. В отличие от быстрых сахаров, сложные углеводы — крупы, киноа и батат — обеспечивают плавное поступление энергии. Это исключает резкие скачки сахара, которые часто провоцируют раздражительность и депрессивные состояния.

"Белок — это строительный материал. Если его не хватает, организм начинает 'экономить' на системах саморегуляции, что делает человека уязвимым перед любым внешним раздражителем", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Жиры также играют ключевую роль. Омега-3, содержащиеся в жирной рыбе и льняном семени, обладают выраженным противовоспалительным действием. Важно помнить, что не все жиры одинаковы: например, избыточное пальмовое масло в дешевых сладостях может обладать обратным эффектом, перегружая системы детоксикации организма вместо поддержки.

Микроэлементы против напряжения

Дефицит нутриентов превращает обычный рабочий день в непосильное испытание. Магний отвечает за расслабление мышечного волокна, а цинк поддерживает защитные силы. Витамины группы B работают в связке, регулируя выработку серотонина. Если рацион скуден, даже психологические травмы и старые обиды ощущаются острее из-за физического истощения ресурсов.

Продукт Эффект для спокойствия
Жирная рыба Снижение воспаления, поддержка тканей мозга
Зелень и овощи Поставка магния для снятия мышечных зажимов
Цельные злаки Стабильный уровень глюкозы без всплесков агрессии

"Часто пациенты путают тревожность с элементарным дефицитом магния или витамина D. Прежде чем искать глубокие причины в голове, нужно проверить 'топливо', на котором работает тело", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.

Безопасные перекусы: практика замещения

Перекусы — самая опасная зона для тех, кто находится в стрессе. Вместо печенья, которое провоцирует очаги воспаления, диетологи рекомендуют растительные альтернативы. Банан с арахисовой пастой или горсть орехов насыщают без тяжести. Однако важно соблюдать гигиену даже в мелочах: забытый у кровати стакан воды или беспорядочное потребление сухофруктов на ночь могут испортить отдых.

Неправильный ужин, который крадет сон, сводит на нет все дневные усилия по борьбе со стрессом. Тяжелая пища заставляет организм работать в ночную смену, лишая мозг возможности полноценно восстановиться. В результате утро начинается не с бодрости, а с низкого порога стрессоустойчивости.

"Сбалансированный перекус — это профилактика переедания вечером. Когда уровень сахара в норме весь день, риск сорваться на вредную еду перед сном минимален", — объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о питании и стрессе

Помогает ли сладкое реально успокоиться?

Сахар дает краткосрочный подъем, за которым следует резкий спад. Это создает порочный круг зависимости, усиливая общую эмоциональную нестабильность.

Можно ли пить много кофе при напряжении?

Избыток кофеина перегружает систему, вызывая тремор и тахикардию, что субъективно воспринимается как нарастающая тревога.

Какие продукты лучше исключить совсем?

Продукты с высоким содержанием трансжиров, избытком соли и скрытых сахаров, так как они нагружают метаболизм и мешают восстановлению.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Надежда Осипова
Надежда Осипова — психолог с 18-летним стажем. Рассказывает про стресс, эмоциональное выгорание и повседневные психологические трудности.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы стресс рацион питание витамины здоровье диетология психология
