Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Световой детонатор для мозга: что заставляет нервную систему работать на износ

Здоровье

Весенняя бессонница — это не каприз психики, а сбой в настройках внутренних часов. Удлинение светового дня буквально выключает режим сна. Яркое солнце мешает организму вовремя уйти в офлайн. Система торможения дает осечку. Пока адаптация не завершена, человек живет в состоянии постоянного "джетлага" без перелетов. К этому добавляются температурные качели и сезонное цветение. Аллергия забивает нос и окончательно ломает архитектуру сна.

Девушка смотрит в телефон

Свет как детонатор бодрствования

Резкое изменение освещенности весной вводит нервную систему в ступор. Мозг получает слишком много световых сигналов. В итоге засыпать сложнее, а пробуждение происходит раньше срока. Это временный дисбаланс, который обычно проходит за пару недель. Однако нестабильная погода и работа домашних батарей часто сушат слизистые. Вода из-под крана и сухой воздух только усугубляют дискомфорт, мешая телу охладиться для глубокой фазы отдыха.

"Сезонные изменения освещенности — серьезное испытание для пациентов с предрасположенностью к гипертонии. Плохой сон провоцирует скачки давления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Факторы риска: от аллергии до аптечки

Весеннее цветение запускает ринит. Заложенный нос — прямой путь к прерывистому сну. Но часто люди сами портят свой отдых. В попытках "поддержать иммунитет" весной многие начинают бесконтрольно глотать препараты. Скрытый яд в аптечной упаковке может содержать стимуляторы, которые окончательно добивают возможность расслабиться. Если при этом человек привык снимать стресс бокалом спиртного, ситуация становится критической. Алкоголь, которого не боятся, на самом деле фрагментирует сон и лишает его восстановительной силы.

Причина сбоя Последствие
Лишний свет вечером Позднее засыпание
Весенняя аллергия Частые пробуждения
Самолечение БАДами Поверхностный сон

"Весенний авитаминоз — это миф, но реальный дефицит нутриентов может влиять на метаболизм. Важно проверять обмен веществ, а не скупать все полки в аптеке", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Когда бессонница становится опасной

Эпизодические трудности — норма. Патология начинается, когда проблемы длятся больше трех месяцев. Если утром вы чувствуете себя разбитым настолько, что опасно садиться за руль, пора к врачу. Хронический недосып может маскировать серьезные нарушения. Иногда даже пляшущий почерк или резкая смена настроения — это крик организма о помощи. Не стоит игнорировать и угрозу инфекций в этот период — тот же клещ после прогулки может стать причиной лихорадки, которую легко спутать с обычной усталостью.

"Нарушение сна — первый маркер депрессивных состояний. Если бессонница сопровождается тревогой, не ждите, что само пройдет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о весеннем сне

Сколько должна длиться адаптация к световому дню?

Обычно организму требуется от 7 до 14 дней, чтобы подстроить ритмы под новый график освещенности.

Помогают ли прогулки перед сном весной?

Да, если они проходят в спокойном темпе и завершаются за 1,5-2 часа до сна. Избегайте яркого уличного освещения в парках.

Нужно ли пить успокоительные при весенней бессоннице?

Только по назначению врача. Бесконтрольный прием лекарств может нарушить структуру сна еще сильнее.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, психолог Надежда Осипова
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сон весна аллергия здоровье медицина бессонница
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.