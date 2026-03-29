Аптечка в кожуре: как помело стало главным конкурентом для дорогих витаминных комплексов

Помело — это не просто раздутый грейпфрут без горечи. Это тяжеловес в мире цитрусовых, способный заменить собой целую аптечку с аскорбинкой, если подходить к нему с холодным расчетом. Пока любители БАДов глотают таблетки, рискуя получить камни в почках из-за бесконтрольного приема концентратов, этот фрукт выдает ударную дозу нутриентов в безопасной природной упаковке.

Фото: unsplash.com by Neringa Skorupskiene is licensed under Free to use under the Unsplash License
Состав и калорийность помело: голые цифры

В отличие от сладких мандаринов, помело не превращает ваш кровоток в сахарный сироп. Его мякоть — это структурированная вода с набором электролитов. Если ваш обмен веществ дает сбой на жестких диетах, этот цитрус станет идеальным балластом, который создает объем в желудке, имея смехотворную энергетическую ценность.

Вещество (на 100 г) Количество / % от нормы
Калорийность 38 ккал
Витамин С 61 мг (68%)
Калий 216 мг (8.6%)
Клетчатка 1.0 г

"Помело — чемпион по содержанию калия среди цитрусовых. Это критически важно для пациентов, чье сердце и сосуды требуют поддержки. Однако не ждите чуда: фрукт не лечит гипертонию, он лишь помогает почкам выводить лишний натрий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Чем полезно помело: аргументы доказательной медицины

Главная ценность помело — комбинация витамина С и калия. Это не "магическое очищение", а банальное обеспечение химических реакций. Витамин С необходим для сборки коллагена. Если его мало, стенки сосудов становятся дряблыми, а кожа — сухой. Даже качественная вода из-под крана не спасет лицо от усталости, если в рационе дефицит антиоксидантов.

Клетчатка в дольках работает как мягкий ершик для ЖКТ. Она не переваривается, зато кормит полезные бактерии. В эпоху, когда опасные вирусы постоянно мутируют, поддержка собственного барьера в кишечнике — это не прихоть, а база выживания. Кроме того, эфирные масла в кожуре могут кратковременно взбодрить, если вы чувствуете упадок сил.

"Нутриенты из помело усваиваются лучше, чем синтетические аналоги. Но помните: фруктовые кислоты могут агрессивно воздействовать на эмаль, поэтому после поедания цитруса стоит прополоскать рот чистой водой", — отметил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Вред и противопоказания: кому нельзя цитрус

Помело — это кислотная бомба замедленного действия для людей с гастритом. Органические кислоты стимулируют выброс соляной кислоты. Если слизистая уже повреждена, ждите изжоги. Цитрус также может конфликтовать с лекарствами. Если вы принимаете серьезные препараты, например, антиретровирусную терапию, обязательно уточните у врача совместимость плода с таблетками — некоторые компоненты цитрусовых блокируют ферменты, расщепляющие лекарства.

Сколько можно съедать в день без последствий

Здоровому человеку достаточно 200-300 граммов мякоти. Это 5-6 крупных долек. Переедание чревато крапивницей или диареей. Если у вас есть риск аллергии или иммунитет часто дает сбои, вводите продукт в рацион постепенно. Маленьким детям и вовсе стоит давать помело только после консультации с педиатром.

"Часто люди заменяют помело полноценный прием пищи, надеясь похудеть. Это ошибка. Избыток фруктозы без белков и жиров приведет к резкому скачку сахара и последующему чувству голода", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Как выбрать, хранить и чистить гиганта

Хороший плод должен быть тяжелым. Если он легкий как мячик — внутри сухая вата. Кожура должна пружинить под пальцами. Храните целое помело в прохладе, но не замораживайте. После вскрытия "скафандра" из кожуры съешьте мякоть за пару дней, иначе она потеряет и вкус, и витамины. Помните: белые пленки между дольками нужно удалять — в них концентрируется горечь.

Ответы на популярные вопросы о помело

Можно ли есть помело на ночь?

Нежелательно. Цитрус обладает легким мочегонным эффектом и может вызвать дискомфорт в желудке из-за кислот, что испортит сон.

Помогает ли помело при похмелье?

За счет калия и витамина С он может облегчить состояние, но зависимость и токсическое поражение печени алкоголем фрукт не лечит. Это лишь вспомогательное средство для восстановления солевого баланса.

Правда ли, что помело сжигает жир?

Нет. Ни один продукт не сжигает жир. Помело просто помогает потреблять меньше калорий за счет объема клетчатки и воды.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы питание здоровье витамины иммунитет диетология
