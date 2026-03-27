Надежда Осипова

Щит для клеток найден в кожуре: особая молекула тропического фрукта защищает память от распада

Здоровье

Маракуйя перестает быть просто экзотическим гостем в десертах. Ученые из Университета Осло обнаружили в этом фрукте молекулу альфа-амирин, которая способна затормозить дегенеративные изменения в тканях. Это соединение работает как молекулярный щит, защищая энергетические центры клеток от разрушения токсичными белками, что критически важно для предотвращения потери памяти.

Фото: https://ru.freepik.com by jcomp is licensed under Free
Механизм защиты и результаты тестов

Исследование, опубликованное в Advanced Science, показало: альфа-амирин эффективно преодолевает защитные барьеры и проникает непосредственно к цели. В ходе экспериментов на моделях, имитирующих процессы старения, вещество снижало количество вредных накоплений в тканях. Причём это не кратковременный эффект: компонент надолго остаётся в тканях и продолжает действовать.

"Любые попытки корректировать состояние только через продукты питания часто разбиваются о суровую реальность дозировок. Чтобы получить терапевтическую концентрацию из фруктов, их придется есть килограммами, что создаст лишнюю нагрузку на организм в плане сахаров", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно понимать, что на ранних стадиях многие патологии маскируются под обычную хроническую усталость. Пациенты списывают забывчивость на стресс, упуская время, когда изменения еще можно замедлить. Альфа-амирин дает надежду на создание препаратов, которые будут работать мягче классической химии, но точнее народных методов.

Почему диета не заменяет терапию

Несмотря на успех молекулы, врачи предостерегают от самолечения "фруктовыми корзинами". Любое хроническое недомогание требует системного подхода. Например, сильная головная боль часто путается с признаками сосудистых проблем, хотя имеет иную природу. Так и с деменцией: маракуйя — это лишь потенциальное сырье для аптечных полок будущего.

"Часто пациенты ищут спасение в суперфудах, игнорируя базовые принципы. Даже самая полезная гречка не вылечит системный сбой, если человек годами не проходил обследование", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

В клинической практике часто встречается ситуация, когда самолечение и бесконтрольный прием добавок смазывают общую картину здоровья. Это мешает специалистам вовремя заметить тревожные маркеры в анализах. Эксперименты с маракуйей пока остаются на уровне лабораторных достижений и не являются прямым призывом к смене рациона.

Параметр Действие альфа-амирина
Защита нейронных связей Блокирует накопление токсичного налета
Клеточная энергия Поддерживает работу митохондрий
Проницаемость Легко проникает через барьер кровь-мозг

"Стабильность когнитивных функций напрямую зависит от общего состояния сосудов. Если игнорировать здоровье и надеяться только на чудо-фрукты, результат будет плачевным", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Для тех, кто заботится о долголетии, важно следить не только за тем, что он ест, но и в каких условиях живет. Даже такие мелочи, как использование застоявшейся воды, могут влиять на безопасность внутренних процессов организма, создавая лишний инфекционный фон.

Ответы на популярные вопросы о защите организма

Поможет ли употребление маракуйи при уже начавшейся деменции?

Нет, концентрации вещества в обычном фрукте недостаточно для остановки патологического процесса. Это научный задел для создания лекарств будущего.

Может ли привычка к определенному питанию заменить лекарства?

Диета является лишь фоном. При возникновении симптомов, таких как затяжной кашель или боли, необходимо обращаться к врачу, а не в овощную лавку.

Правда ли, что альфа-амирин есть только в маракуйе?

Нет, он содержится и в других растениях, но именно в маракуйе его структура наиболее удобна для экстракции и изучения.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-невролог Артём Синицын.
Автор Надежда Осипова
Надежда Осипова — психолог с 18-летним стажем. Рассказывает про стресс, эмоциональное выгорание и повседневные психологические трудности.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы мозг память деменция здоровье
