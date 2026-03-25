Пустые калории в любимой пачке: опасная правда о этих крупах, которую скрывают яркие этикетки магазинов

Гречка и рис — частые гости в кухонных шкафах. Потребители ошибочно ставят их в один ряд, забывая про анатомию состава. Похудение требует жесткой арифметики нутриентов, а не слепого доверия маркетингу. Разберем, какая каша на самом деле помогает телу, а какая — лишь занимает место в желудке.

Фото: https://ru.freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free Рис

Белковый перевес гречки

Гречка доминирует в диетическом секторе благодаря плотности питательных веществ. Она содержит около 13 граммов белка на 100 граммов сухого продукта против 7 граммов у риса. Высокая концентрация белка — ключевой инструмент для сытости. Это позволяет не переедать и защищает мышцы от истощения при дефиците калорий.

"Гречка — это база. Её нутриенты работают эффективнее пустых калорий, перегружающих систему без толка. Важно смотреть на состав продукта, а не на цвет упаковки", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Минеральный десант и рис

Рис проигрывает по содержанию железа и магния, но обладает иными свойствами. Его легче усвоить при сбое в работе желудочно-кишечного тракта. Если пациент восстанавливается после инфекции, рисовый отвар становится спасением. Однако для здорового человека рис — это прежде всего калории без высокой концентрации клетчатки.

Характеристика Гречка Рис Белок (г/100г) 13 7 Усвояемость Средняя Высокая

"Рис — это быстрая энергия. Для восстановления после болезни он подходит идеально, но для постоянного ужина его роль переоценена", — подчеркнул врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Избыток простых углеводов в рисе способствует резким скачкам сахара. Это ведет к быстрой потере энергии и возвращению голода.

"Не нужно искать чудо-продукт. Нужно искать дефицит калорий и стабильность микроэлементов. Гречка стабильнее", — объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли похудеть, питаясь только рисом?

Чисто теоретически — да, если соблюдается дефицит калорий. Но на практике вы столкнетесь с дефицитом белка и микроэлементов, что приведет к слабости.

Почему после гречки дольше нет голода?

За счет высокого содержания белка и медленных углеводов процесс расщепления идет дольше, поддерживая уровень насыщения.

