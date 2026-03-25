Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Пустые калории в любимой пачке: опасная правда о этих крупах, которую скрывают яркие этикетки магазинов

Здоровье

Гречка и рис — частые гости в кухонных шкафах. Потребители ошибочно ставят их в один ряд, забывая про анатомию состава. Похудение требует жесткой арифметики нутриентов, а не слепого доверия маркетингу. Разберем, какая каша на самом деле помогает телу, а какая — лишь занимает место в желудке.

Фото: https://ru.freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free
Рис

Белковый перевес гречки

Гречка доминирует в диетическом секторе благодаря плотности питательных веществ. Она содержит около 13 граммов белка на 100 граммов сухого продукта против 7 граммов у риса. Высокая концентрация белка — ключевой инструмент для сытости. Это позволяет не переедать и защищает мышцы от истощения при дефиците калорий. Читайте подробнее про правильный рацион, чтобы не допускать ошибок в питании.

"Гречка — это база. Её нутриенты работают эффективнее пустых калорий, перегружающих систему без толка. Важно смотреть на состав продукта, а не на цвет упаковки", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Минеральный десант и рис

Рис проигрывает по содержанию железа и магния, но обладает иными свойствами. Его легче усвоить при сбое в работе желудочно-кишечного тракта. Если пациент восстанавливается после инфекции, рисовый отвар становится спасением. Однако для здорового человека рис — это прежде всего калории без высокой концентрации клетчатки. Изучите, как питание при простуде влияет на общее состояние организма.

Характеристика Гречка Рис
Белок (г/100г) 13 7
Усвояемость Средняя Высокая

"Рис — это быстрая энергия. Для восстановления после болезни он подходит идеально, но для постоянного ужина его роль переоценена", — подчеркнул врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Избыток простых углеводов в рисе способствует резким скачкам сахара. Это ведет к быстрой потере энергии и возвращению голода. Избегайте привычек, которые портят здоровье позвоночника, сочетая правильное питание с базовой активностью. Органы требуют системного подхода, а не хаотичных диет, как сказано в экспертных статьях про болезни печени.

"Не нужно искать чудо-продукт. Нужно искать дефицит калорий и стабильность микроэлементов. Гречка стабильнее", — объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли похудеть, питаясь только рисом?

Чисто теоретически — да, если соблюдается дефицит калорий. Но на практике вы столкнетесь с дефицитом белка и микроэлементов, что приведет к слабости.

Почему после гречки дольше нет голода?

За счет высокого содержания белка и медленных углеводов процесс расщепления идет дольше, поддерживая уровень насыщения.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы рис гречка здоровье похудение диетология здоровое питание
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.