Сладкая ловушка в чайной ложке: что мешает клеткам бороться с очагом воспаления

Простуда — это не повод для кулинарных экспериментов. Когда иммунитет занят войной с вирусами, лишняя нагрузка на пищеварение превращается в подножку собственному организму. Забудьте про "бабушкин" чай с литром меда или острые супы для "прогрева" — медицина диктует иные правила выживания в период болезни.

Пищевые табу: орехи и острые специи

Орехи в здоровом состоянии — суперфуд. При простуде — абразивный материал. Мелкие частицы кешью или миндаля царапают и без того воспаленную слизистую, провоцируя сухой кашель. Это не вопрос аллергии, а чистая механика повреждений. Аналогично работают острые приправы. Капсаицин и другие жгучие вещества создают химический ожог на поврежденных тканях, замедляя регенерацию. Вместо "дезинфекции" горла вы получаете дополнительный отек.

"Раздраженная слизистая горла крайне чувствительна к любым механическим и химическим стимулам. Орехи, сухарики и жгучие специи только усугубляют воспалительный процесс, мешая тканям восстанавливаться", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Важно помнить, что даже привычные ритуалы, такие как утренняя чашка кофе, могут негативно сказаться на состоянии ЖКТ, если организм ослаблен борьбой с инфекцией. Избыточный кофеин способствует обезвоживанию, что критично при повышенной температуре.

Жирная пища и ресурсы организма

Организм — это замкнутая энергосистема. В период болезни все ресурсы перебрасываются на синтез антител. Жареная свинина или наваристый бульон требуют колоссальных энергозатрат на расщепление жиров. В итоге вместо выздоровления тело тратит силы на работу желчного пузыря и поджелудочной железы. Это особенно опасно, если у пациента уже есть скрытая инсулинорезистентность или другие нарушения обмена веществ.

Современная диета при гастрите и простуде во многом схожа: она должна быть максимально щадящей. Вязкие каши и легкие овощные супы не создают "пробок" в метаболизме. Питание должно помогать, а не превращаться в гирю на ногах иммунитета.

"Тяжелая, жирная пища — это балласт. Во время инфекции ферментативная активность снижается, и попытка накормить больного 'посытнее' часто заканчивается диспепсией и усилением интоксикации", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Продукт Причина запрета при ОРВИ
Орехи / Семечки Механическое повреждение слизистой горла
Острое / Пряное Химическое раздражение и усиление отека
Жирное мяса / Фастфуд Перегрузка ЖКТ и отток ресурсов от иммунной системы
Холодная вода / Мороженое Спазм сосудов и локальное переохлаждение гортани

Холодные напитки: удар по гортани

Миф о том, что холод помогает "закалить" больное горло, опасен. При воспалении ткани нуждаются в стабильном кровоснабжении. Ледяная вода вызывает резкий спазм сосудов, что снижает местный иммунный ответ. Для тех, кто следит за здоровьем, важно понимать: здоровье в городе и так подвержено стрессам, не стоит добавлять к ним температурные шоки во время вирусной атаки.

Регулярное увлажнение — да, но только теплой водой или несладкими морсами. Оптимально также включать в рацион продукты понижающие сахар, чтобы избежать лишней подпитки для патогенной флоры, которая часто активизируется на фоне ослабления организма.

"Выбор рациона при простуде должен строиться на принципе доказательной профилактики. Исключение раздражающих факторов — это не прихоть, а способ минимизировать риск осложнений", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Даже использование БАДов в этот период требует осторожности. Например, популярные добавки и прием коллагена могут создать дополнительную нагрузку на почки, которые и так фильтруют продукты распада вирусов.

Ответы на популярные вопросы о питании при простуде

Можно ли есть мед в больших количествах?

Мед — это концентрированный сахар. Избыток глюкозы может поддерживать воспаление. Ложка в теплый чай допустима, но не литрами.

Помогает ли куриный бульон?

Да, если он нежирный. Теплый некрепкий бульон легко усваивается и обеспечивает организм необходимыми аминокислотами без перегрузки печени.

Нужно ли пить витамины во время болезни?

Только по назначению врача. Ударные дозы витамина С не сокращают срок болезни, но могут негативно повлиять на желудок.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Светлана Полякова
Светлана Юрьевна Полякова — врач-инфекционист, специалист по сезонным и кишечным инфекциям, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
