Лактобациллы ушли в отставку: почему микрофлора перестает держать оборону при болезни

Зуд, жжение, визит в аптеку за очередной порцией антифунгальных средств. Через пару дней симптомы исчезают, но вскоре возвращаются снова. Этот "день сурка" знаком миллионам женщин с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом. Попытки "выжечь" грибок, словно сорняки на газоне, без анализа состояния почвы — бессмысленная трата времени и ресурсов организма.
Проблема не в "злодействе" Candida, а в необратимых изменениях среды его обитания. Вагинальный микробиом — это тонко настроенная система. Когда его природный барьер истощается, стабильность исчезает. В норме здесь доминируют лактобациллы, удерживающие кислую среду. При сбоях их вытесняет Lactobacillus iners. Она не справляется с регуляцией pH, открывая путь условно-патогенным гостям. Любое игнорирование таких базовых поломок ведет к тому, что работа внутренних систем начинает зависеть от внешних факторов, а не от внутренней устойчивости.
"Лечение молочницы без восстановления состава микрофлоры — это борьба с ветряными мельницами. Мы подавляем грибок, но оставляем пустое место, которое моментально занимает патогенная флора. Нужен системный подход к профилактике и контролю", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Современное секвенирование показывает: при рецидивах микробное сообщество переходит на "военное положение". Вместо мирного сосуществования бактерии начинают метаболическую гонку, активно перерабатывая углеводы. Подобные метаболические изменения часто сопровождают серьезные сбои в организме, которые человек ошибочно принимает за временный дискомфорт. Грибковая инфекция становится лишь индикатором того, что "инфраструктура" влагалища сломана.
|Характеристика
|Традиционный подход
|Основная цель
|Уничтожение грибка
|Состояние среды
|Игнорируется
Сравнение стратегий показывает, что попытка просто "убить" грибок аналогична попыткам лечить последствия неправильного питания, не меняя рацион. Результат всегда будет возвращаться к исходной точке.
"Частые рецидивы требуют не просто антимикотиков, а комплексной оценки состояния системы. Часто за банальной молочницей скрываются глубинные обменные процессы, требующие коррекции питания и образа жизни", — отметил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Будущее — за восстановлением функционального баланса. Не нужно бомбить микромир. Нужно помогать ему вернуться к стабильности. Врачи все чаще направляют усилия на поиск новых терапевтических мишеней для воздействия на метаболические пути, блокирующие "агрессию" бактерий. Это переход от "осады" к "восстановлению порядка".
"Современная медицина уходит от изолированного лечения симптомов. Мы смотрим на пациентку как на единую систему, где локальные проблемы - лишь верхушка айсберга", — объяснил врач общей практики Елена Морозова.
Потому что препараты устраняют грибок, но не восстанавливают защитную среду (микробиом), которая должна препятствовать его размножению.
Вопрос решается индивидуально, но чаще всего дело в нарушении внутренней флоры женщины, а не в передаче грибка извне.
