Ольга Нестерова

Лактобациллы ушли в отставку: почему микрофлора перестает держать оборону при болезни

Здоровье

Зуд, жжение, визит в аптеку за очередной порцией антифунгальных средств. Через пару дней симптомы исчезают, но вскоре возвращаются снова. Этот "день сурка" знаком миллионам женщин с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом. Попытки "выжечь" грибок, словно сорняки на газоне, без анализа состояния почвы — бессмысленная трата времени и ресурсов организма.

Микробиом как фундамент здоровья

Проблема не в "злодействе" Candida, а в необратимых изменениях среды его обитания. Вагинальный микробиом — это тонко настроенная система. Когда его природный барьер истощается, стабильность исчезает. В норме здесь доминируют лактобациллы, удерживающие кислую среду. При сбоях их вытесняет Lactobacillus iners. Она не справляется с регуляцией pH, открывая путь условно-патогенным гостям. Любое игнорирование таких базовых поломок ведет к тому, что работа внутренних систем начинает зависеть от внешних факторов, а не от внутренней устойчивости.

"Лечение молочницы без восстановления состава микрофлоры — это борьба с ветряными мельницами. Мы подавляем грибок, но оставляем пустое место, которое моментально занимает патогенная флора. Нужен системный подход к профилактике и контролю", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Почему старые протоколы дают сбой

Современное секвенирование показывает: при рецидивах микробное сообщество переходит на "военное положение". Вместо мирного сосуществования бактерии начинают метаболическую гонку, активно перерабатывая углеводы. Подобные метаболические изменения часто сопровождают серьезные сбои в организме, которые человек ошибочно принимает за временный дискомфорт. Грибковая инфекция становится лишь индикатором того, что "инфраструктура" влагалища сломана.

Характеристика Традиционный подход
Основная цель Уничтожение грибка
Состояние среды Игнорируется

Сравнение стратегий показывает, что попытка просто "убить" грибок аналогична попыткам лечить последствия неправильного питания, не меняя рацион. Результат всегда будет возвращаться к исходной точке.

"Частые рецидивы требуют не просто антимикотиков, а комплексной оценки состояния системы. Часто за банальной молочницей скрываются глубинные обменные процессы, требующие коррекции питания и образа жизни", — отметил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Новые стратегии терапии

Будущее — за восстановлением функционального баланса. Не нужно бомбить микромир. Нужно помогать ему вернуться к стабильности. Врачи все чаще направляют усилия на поиск новых терапевтических мишеней для воздействия на метаболические пути, блокирующие "агрессию" бактерий. Это переход от "осады" к "восстановлению порядка".

"Современная медицина уходит от изолированного лечения симптомов. Мы смотрим на пациентку как на единую систему, где локальные проблемы - лишь верхушка айсберга", — объяснил врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о здоровье

Почему молочница возвращается после лекарств?

Потому что препараты устраняют грибок, но не восстанавливают защитную среду (микробиом), которая должна препятствовать его размножению.

Нужно ли лечить партнера при рецидивах?

Вопрос решается индивидуально, но чаще всего дело в нарушении внутренней флоры женщины, а не в передаче грибка извне.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Ольга Нестерова
Ольга Викторовна Нестерова — врач-акушер-гинеколог, специалист по ведению беременности и вопросам репродуктивного здоровья, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы здоровье иммунитет
