Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Кузнецова

Забытая связь органов: почему лечение печени без поддержки почек становится опасной лотереей

Здоровье

Печень — не изолированный остров. Это крупнейший логистический хаб организма, чей коллапс неизбежно топит соседние системы. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) обнаружили: каждый третий пациент с холестазом гарантированно получает удар по почкам. Застой желчи — это не просто горечь во рту. Это системный детонатор, превращающий почечный фильтр в отекшее решето.

Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уролог исследует снимок почек

Механизм разрушения: когда печень "душит" почки

Холестаз запускает каскад, сравнимый с гидравлическим ударом в старом трубопроводе. Застой желчи провоцирует рост давления в воротной вене. Эта портальная гипертензия перегружает лимфатическую систему. Когда венозное давление зашкаливает, объем фильтруемой жидкости растет взрывообразно. Лимфатические сосуды почек, предназначенные для деликатного дренажа, попросту не справляются с потоком.

"Летальность при почечной недостаточности на фоне поражений печени достигает 45%. Это критическая цифра, указывающая на то, что мы часто упускаем момент, когда почки начинают отказывать из-за банального отека ткани", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Вместо эффективной очистки крови почки начинают копить межклеточную жидкость. Сбоит гладкая мускулатура сосудов, клапаны лимфатических путей слабеют, просветы сужаются. Почка буквально "тонет" в собственной лимфе, что ведет к необратимой недостаточности. Часто на ранних стадиях пациента беспокоит лишь постоянная жажда, которую ошибочно принимают за симптом диабета или жаркой погоды.

Цифры и патологоанатомический анализ

Исследователи не ограничились теорией. Группа проанализировала 50 образцов тканей людей, скончавшихся от цирроза и тяжелого гепатита. Контрольная группа из 30 здоровых образцов подтвердила: при патологиях печени архитектура почечного лимфотока меняется фундаментально. Дополнительное обследование 116 живых пациентов показало, что здоровье печени напрямую диктует выживаемость почечных нефронов.

Параметр Влияние холестаза на почки
Лимфоотток Блокировка из-за высокого давления в венах
Ткань почки Отек, деформация дренажных структур
Прогноз Риск летальности до 45% при отказе почек

"Многие игнорируют риски для почек при приеме различных добавок для 'очистки' или 'поддержки' организма. Даже привычный многим коллаген скрывает риски, если у пациента уже есть скрытый застой лимфы", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Смена парадигмы: спасаем лимфодренаж

Открытие кардинально перекраивает протоколы лечения. Стандартная терапия, сфокусированная только на гепатоцитах, часто игнорирует "почечный тыл". Теперь акцент смещается на поддержку лимфодренажа. Это требует жесткого контроля за венозным давлением и состоянием сосудистых стенок. Игнорирование этих связей превращает лечение в бег по кругу, где метаболический сбой становится неизбежным финалом.

"Важно понимать, что при болезнях ЖКТ и печени диета — это не просто ограничение калорий, а способ снизить нагрузку на воротную вену. Устаревшие правила вроде овсянки, которая больше не лечит, должны уступить место научно обоснованному рациону", — отметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о патологиях печени и почек

Может ли холестаз пройти бессимптомно?

На ранних стадиях — да. Единственным маркером может быть изменение биохимических показателей крови, поэтому регулярная диспансеризация критически важна для обнаружения застоя желчи до того, как пострадают почки.

Связаны ли отеки ног с проблемами печени?

Напрямую. Портальная гипертензия нарушает циркуляцию жидкости во всем организме. Если обувь становится тесной к вечеру, это повод проверить не только сердце, но и состояние печеночного кровотока.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, клинический фармаколог Алексей Рябцев, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы печень медицина здоровье диагностика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.