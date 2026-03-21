Мария Полякова

Магический порошок для вечной красоты: почему коллаген скрывает опасные риски для здоровья

Коллаген — это не магический порошок для вечной молодости, а обычный фибриллярный белок. Он строит наш каркас: от кожи до сосудов. Но маркетинг навязывает его всем подряд, забывая о матчасти. Если вы решили добавить его в рацион, забудьте про рекламные лозунги. Смотрим только в сухие цифры метаанализов и протоколы безопасности.

Насколько безопасен коллаген: данные обзоров

Систематические обзоры — это высшая лига доказательной медицины. Они объединяют тысячи пациентов, чтобы отсеять случайные совпадения. Метаанализ 2024 года, охвативший более 3000 человек в 35 рандомизированных исследованиях, подтвердил: при стандартных дозировках (от 2,5 до 10 граммов) риск побочных эффектов не выше, чем у плацебо или обычного сахара. Это значит, что для здорового организма добавка прозрачна и безопасна.

"Коллаген — это просто белок, расщепленный до пептидов. Для большинства людей он не опаснее порции куриной грудки. Главное — не заменять им полноценное разнообразное питание", — объяснил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

ЖКТ и индивидуальные реакции

Несмотря на общую "зеленую зону" безопасности, некоторые сталкиваются с дискомфортом. Тошнота, вздутие или метеоризм — частые спутники тех, кто увлекается добавками бесконтрольно. Если после приема вы чувствуете тяжесть, проблема может быть не в самом коллагене, а в его источнике или плохой очистке сырья. Помните: печень и желудок — это не бездонные фильтры, они реагируют на избыточную нагрузку.

Особое внимание стоит уделить аллергикам. Коллаген варят из рыбы, свиных шкур или говяжьих хрящей. Если у вас есть реакция на морепродукты, морской коллаген может спровоцировать серьезный ответ организма. Даже если вы привыкли справляться с легким дискомфортом через методы саморегуляции, аллергия — это повод немедленно прекратить прием.

"При любых аллергических анамнезах выбор БАДа превращается в хождение по минному полю. Если источник сырья не указан четко на упаковке — такой продукт должен лететь в мусорное ведро", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Почки и риск образования камней

Коллаген агрессивно снабжает организм гидроксипролином. Эта аминокислота — предшественник оксалатов. Для человека с идеальными почками это пустой звук. Но если у вас есть склонность к камнеобразованию или диагностирована гиперурикемия, избыток белка может стать триггером. При хронической болезни почек (ХБП) любая добавка требует жесткого контроля клиренса креатинина.

Ситуация Риск при приеме коллагена
Мочекаменная болезнь Повышение уровня оксалатов в моче
Хроническая болезнь почек Избыточная белковая нагрузка на фильтрацию
Подагра Нарушение общего белкового баланса рациона

Многие пытаются компенсировать дефицит движения или сидячую работу ударными дозами витаминов и коллагена. Это ошибка. Здоровье суставов и связок зависит от состояния соединительной ткани в целом, а не от количества выпитого порошка. При наличии системных заболеваний прием должен одобрять врач — живой человек с дипломом, а не блогер.

"Пациенты с почечной недостаточностью часто забывают, что БАДы — это тоже метаболическая нагрузка. Без предварительных анализов принимать концентрированный белок при ХБП просто опасно", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Как выбрать чистый продукт

Главная опасность не в коллагене, а в "пассажирах" — красителях, подсластителях и консервантах. Если вы пьете коллаген со вкусом тропических фруктов натощак, запивая его утренним кофе, не удивляйтесь изжоге. Чем короче состав, тем ниже вероятность побочных эффектов. Ищите продукты, прошедшие государственную регистрацию и имеющие сертификаты ISO или HACCP.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли принимать коллаген при беременности?

Сам по себе белок не запрещен, но многокомпонентные добавки с биотином или травами могут быть опасны. Требуется консультация гинеколога.

Вызывает ли коллаген запоры?

Напрямую — нет. Но при недостатке воды в рационе и резком увеличении потребления белка работа ЖКТ может замедлиться.

Правда ли, что от него появляются прыщи?

Научных данных об этом нет. Чаще всего реакцию вызывают сахар или ароматизаторы в составе конкретной добавки.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Мария Полякова
Мария Полякова — врач-косметолог (уходовые процедуры), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы питание здоровье советы экспертов
