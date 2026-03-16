Елена Морозова

Брови редеют, а вес растет: скрытая патология маскируется под лень и обычное переутомление

Здоровье

Хроническая усталость — пожалуй, самый популярный "диагноз", который люди ставят себе самостоятельно, списывая апатию на бешеный ритм мегаполиса или родительское выгорание. Однако за маской обычного переутомления часто скрывается конкретная эндокринная патология.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Когда отдых в выходные не приносит облегчения, а утренний кофе перестает работать через час, стоит заглянуть в кабинет врача, а не в магазин за новыми витаминами.

Статистика неумолима: каждая десятая женщина старше 35 лет живет в состоянии гипотиреоза — дефицита специфических веществ, вырабатываемых щитовидной железой. Это состояние коварно тем, что оно не болит. Оно просто медленно "выключает" яркость жизни, замедляя обменные процессы и превращая бодрого человека в вечно сонную тень самого себя. Разберемся, как отличить лень от болезни и почему правильное питание не поможет, если орган-"бабочка" объявил забастовку.

Щитовидная железа: главный менеджер энергии

Щитовидная железа — крохотный орган весом всего около 20 граммов, расположенный на передней поверхности шеи. Несмотря на малый размер, она выполняет роль главного термостата и регулятора метаболизма. Если функция снижена, организм переходит в режим жесткой экономии ресурсов. В таком состоянии даже метаболизм глюкозы и жиров замедляется, что ведет к необъяснимому набору веса.

Когда выработки специфических тиреоидных соединений недостаточно, страдают все системы. Сердце начинает биться реже, кишечник работает вяло, а кожа теряет влагу. Часто пациенты пытаются решить проблему локально: покупают кремы от сухости или ищут уход за волосами, не подозревая, что причина дефицита блеска локонов скрыта гораздо глубже.

"Важно понимать, что при гипотиреозе усталость не проходит после отпуска. Если пациент жалуется на утреннюю разбитость и отечность, мы в первую очередь проверяем уровень ТТГ, а не советуем больше спать", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Симптомы-маски: что легко перепутать

Гипотиреоз — великий имитатор. Его легко спутать с депрессией, железодефицитной анемией или даже естественными возрастными изменениями. Например, специфический признак — выпадение внешней трети бровей — многие принимают за неудачную коррекцию или возрастное поредение. Ощущение постоянной зябкости списывают на плохую погоду или магнитные бури, хотя это типичный маркер нехватки энергии в клетках.

Особое внимание стоит уделить когнитивным функциям. Так называемый "мозговой туман" — когда трудно подобрать слова или сосредоточиться на задаче — при патологии щитовидки встречается почти у 80% пациентов. Это не признаки деменции, а прямое следствие замедления обмена веществ в тканях головного мозга.

Симптом Признак гипотиреоза
Вес Набор 3-5 кг без изменения диеты
Температура Постоянная зябкость, холодные руки
Отеки Плотные отеки лица и голеней утром
Пульс Брадикардия (редкий пульс)

"Пациенты с гипотиреозом часто приходят к кардиологу из-за редкого пульса или к гастроэнтерологу с жалобами на запоры. Доказательная профилактика подразумевает скрининг ТТГ для всех женщин после 35 лет раз в пару лет", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Как проверить работу железы: базовый чекап

Для постановки диагноза недостаточно просто пощупать шею. Современная медицина опирается на лабораторные показатели. Золотым стандартом является анализ на ТТГ (тиреотропный гормон). Если его уровень выше нормы, это означает, что гипофиз кричит щитовидной железе: "Работай быстрее!", но та не справляется.

Дополнительно исследуют свободный Т4 и антитела к ТПО. Последние позволяют исключить аутоиммунный тиреоидит — состояние, при котором собственная иммунная система атакует ткани железы. Не стоит искать спасения в "чудо-фильтрах", обещающих качество воды особого уровня для лечения эндокринных систем — это вопрос фармакологии, а не гидратации.

Мифы о лечении и йодированной соли

Многие боятся заместительной терапии левотироксином, считая, что "подсядут на таблетки". На самом деле, это восполнение того дефицита, который организм не может покрыть сам. Это не более опасно, чем восстанавливаться после того, как в организм попала смертельная доза алкоголя - в обоих случаях нужна медицинская коррекция состояния.

Важно помнить: никакие БАДы, экстракты вишни и другие нутрициологические добавки не заменят полноценную терапию, если ткань железы уже повреждена. Однако профилактика йододефицита через обычную йодированную соль — эффективный и дешевый способ поддержать здоровье органа в регионах с бедными почвами.

"Безопасность терапии напрямую зависит от регулярного контроля. Самостоятельное назначение препарата недопустимо: избыток тироксина может ударить по сердцу сильнее, чем любой токсин", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о гипотиреозе

Может ли гипотиреоз пройти сам собой после отдыха?

Если снижение функции вызвано разрушением ткани железы или аутоиммунным процессом, отдых не поможет. Требуется медикаментозная компенсация под контролем эндокринолога.

Связано ли использование газовых плит с болезнями щитовидки?

Прямой связи нет, однако доказано, что газовая плита вред которой заключается в выбросе диоксида азота, может ухудшать общее состояние здоровья и нагружать легкие, что на фоне гипотиреоза переносится тяжелее.

Поможет ли йод в таблетках, если ТТГ уже повышен?

Нет, при установленном гипотиреозе прием препаратов йода без назначения врача может даже навредить, спровоцировав еще большее угнетение функции или воспаление.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
