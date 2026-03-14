Пинцет против седины — худшее решение: безопасный способ скрыть белые волосы уже известен

Вы заметили первый седой волос и рука автоматически потянулась к пинцету? Такое желание знакомо многим. Но привычка быстро избавляться от седины может обернуться неожиданными последствиями для здоровья волос. Специалисты предупреждают: выщипывание не только не решает проблему, но и способно повредить волосяные фолликулы, что со временем приводит к истончению шевелюры. Разбираемся, почему седину не стоит вырывать и какие способы маскировки считаются безопасными.

Фото: freepik.com

Риск повреждения волосяного фолликула

Когда мы резко выдергиваем волос, основному удару подвергается корень. В некоторых случаях процедура сопровождается микротравмой, о чем свидетельствует капля крови. Такое повреждение может привести к образованию микроскопического рубца. Если структура фолликула нарушается критически, он теряет способность к регенерации. В результате на этом месте новый волос больше никогда не появится.

"Регулярное выщипывание волос травмирует окружающие ткани и может спровоцировать воспалительный процесс. Это прямой путь к истончению волосяного покрова", — объяснил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Частое механическое воздействие на кожу головы также повышает риск занесения инфекции, особенно если процедура проводится в домашних условиях без должной стерилизации инструментов. Это напоминает ситуацию, когда нелегальная медицина пренебрегает санитарными нормами, что ведет к осложнениям, которые сложно и дорого исправлять в будущем.

Разрушение мифа о размножении седины

Один из самых стойких мифов гласит, что вырывание одного седого волоса провоцирует появление целого "отряда" новых. Научного подтверждения этому нет. Седина — это процесс прекращения выработки меланина в конкретном фолликуле. Удаление волоса не заставляет соседние корни внезапно терять пигмент. Однако визуальный эффект может обманывать: пока один удаленный волос снова отрастает, процесс естественного старения успевает затронуть соседние участки.

Действие Результат для волос Вырывание с корнем Риск гибели фолликула и облысения участка Срезание ножницами Безопасная маскировка без вреда для корня Окрашивание Полное перекрытие цвета (требует ухода)

Важно понимать, что состояние шевелюры напрямую зависит от общего здоровья. Так же как еда влияет на лицо, обеспечивая кожу необходимыми нутриентами, питание волосяных луковиц определяет их жизненный цикл. Дефицит витаминов делает волосы ломкими и ускоряет процесс потери цвета.

Что ускоряет потерю пигмента

Генетика играет ключевую роль в том, когда человек заметит в зеркале первые изменения. Однако внешние факторы способны значительно приблизить этот момент. Сильнейшее влияние оказывает хронический стресс и недосып, который изматывает восстановительные ресурсы организма. Когда нервная система работает на износ, страдает и трофика тканей головы.

"Для сохранения здоровья волос критически важен баланс микроэлементов. Любые резкие изменения в диете или внутренние сбои моментально отражаются на качестве локонов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Безопасные альтернативы выщипыванию

Если седых волос немного и они вызывают дискомфорт, самым простым и безопасным методом будет аккуратное срезание стержня под корень маленькими ножницами. Это никак не вредит фолликулу. Для тех, кто предпочитает долгосрочные решения, современная индустрия предлагает щадящие методы окрашивания или тонирования, которые позволяют сохранить естественный вид.

"Современные техники тонирования позволяют мягко замаскировать седину, не травмируя структуру волоса. Это гораздо гуманнее, чем подвергать кожу головы механическому стрессу", — отметила в беседе с Pravda. Ru трихолог Оксана Левченко.

Ответы на популярные вопросы о седине

Правда ли, что от стресса можно поседеть за одну ночь?

Это скорее художественное преувеличение. Волос, который уже вырос и окрашен меланином, не может мгновенно обесцветиться. Однако сильный стресс может спровоцировать выпадение окрашенных волос, из-за чего скрытая ранее седина станет более заметной.

Можно ли вернуть естественный цвет седым волосам?

Если процесс вызван генетикой, то обратить его вспять невозможно. Если же причиной стал дефицит определенных веществ или заболевание, то после коррекции состояния новые волосы могут начать расти с пигментом.

Помогает ли массаж головы от седины?

Массаж улучшает кровообращение и питание луковиц, что полезно для общего здоровья волос, но он не способен заставить клетки снова вырабатывать меланин, если этот процесс уже прекратился.

