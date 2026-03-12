Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Синицын

Визит старой ведьмы: что может помочь мгновенно сбросить оковы сонного паралича

Здоровье

Состояние, при котором человек просыпается посреди ночи и обнаруживает полную невозможность пошевелить конечностями, традиционно называлось "визитом старой ведьмы" или "домовым". В современной медицине это явление классифицируется как сонный паралич. Оно часто сопровождается ощущением давления на грудную клетку и визуальными образами, которые могут вызвать серьезный стресс у неподготовленного человека.

Сонный паралич
Фото: Pravda.Ru by Артем Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сонный паралич

Несмотря на пугающий характер происходящего, данное состояние не представляет прямой угрозы жизни. Тем не менее, регулярные эпизоды могут указывать на то, что в организме запускается цепочка изменений, требующая коррекции режима отдыха. Сомнолог Роман Бузунов разработал пошаговый алгоритм, позволяющий быстро восстановить контроль над мускулатурой и прекратить эпизод.

Первый этап: работа с движением глаз

Когда тело кажется "чужим", а попытки вскочить не приносят результата, важно не поддаваться панике. Суть метода заключается в последовательной активации тех групп мышц, которые продолжают функционировать. В первую очередь это касается глазодвигательной системы. Даже если веки кажутся тяжелыми, сами глазные яблоки сохраняют свою подвижность в полном объеме.

"Быстрое вращение глазами в разные стороны — это самый простой способ подать команду на пробуждение остальным мышцам. Это помогает быстрее выйти из состояния ступора", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Специалисты рекомендуют не пытаться сразу открыть веки, если они плотно сомкнуты. Вместо этого нужно сосредоточиться на движении зрачков: посмотрите максимально вправо, затем влево, вверх и вниз. Такие повторяющиеся действия помогают быстрее преодолеть заторможенность в теле и снижают интенсивность пугающих образов, которые могут возникнуть в темноте.

Второй этап: активация мимических мышц

После того как удалось вернуть контроль над взглядом, следует переключить внимание на лицо. Лицевая мускулатура восстанавливает функциональность гораздо оперативнее, чем крупные мышцы бедер или предплечий. Попытки улыбнуться, надуть щеки или просто поморщить нос создают необходимую нагрузку, которая заставляет систему "перезагрузиться".

Зона воздействия Рекомендуемое действие
Глаза Вращение, фокусировка на удаленных предметах
Лицо Активная мимика, попытка высунуть язык
Конечности Шевеление пальцами рук и стоп

Иногда люди ошибочно принимают дискомфорт в груди при параличе за признаки инфаркта. Однако при параличе дыхание остается автоматическим, и ощущение тяжести — лишь иллюзия, вызванная временной невозможностью совершить глубокий осознанный вдох. Контроль над мимикой позволяет убедиться в работоспособности тела и успокоиться.

Третий этап: восстановление моторики конечностей

Финальная стадия выхода из эпизода — это работа с периферией. Не стоит пытаться сделать резкий рывок всем корпусом. Лучше начать с едва заметных движений больших пальцев рук или ног. Как только вы почувствуете "отклик" в конечностях, паралич отступит окончательно. Обычно это происходит в течение нескольких десятков секунд после начала активных действий.

"Важно не пытаться вскакивать мгновенно. После восстановления подвижности лучше полежать минуту, чтобы полностью прийти в себя и предотвратить повторный провал в то же состояние", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Если во время приступа вам кажется, что вы задыхаетесь, вспомните, что ваши легкие продолжают работать в штатном режиме. Концентрация на ровных циклах вдоха и выдоха помогает снизить уровень тревоги. Осознание того, что это временное состояние, является ключевым фактором в успешном выходе из него.

Профилактика и режимные рекомендации

Чтобы минимизировать риски возникновения таких эпизодов, стоит обратить внимание на общую гигиену жизни. Чаще всего проблема возникает на фоне переутомления или при резкой смене условий проживания. Если вы замечаете у себя варикоз или другие сосудистые проблемы, дискомфорт в ногах может дополнительно провоцировать ночные пробуждения.

"Регулярное недосыпание и попытки 'доспать' в выходные днем — частые спутники паралича. Стабильный график сна — лучшая защита", — объяснил Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Немаловажным фактором является и физическая безопасность места отдыха. Также стоит помнить о здоровье зубов, так как ночной скрежет или боли в челюсти могут нарушать структуру сна. Если вас пугает стоимость приёма стоматолога, помните, что профилактика всегда обходится дешевле лечения запущенных случаев. Также следует избегать нелегальной медицины при решении любых проблем со здоровьем, так как некачественная помощь лишь добавит поводов для тревожности.

В некоторых случаях эпизоды паралича могут быть связаны с тем, как мы одеваемся. Например, переохлаждение весной или в осенний период из-за неправильно подобранной одежды может привести к неприятным ощущениям в теле, которые мозг интерпретирует в полусне самым причудливым образом.

Ответы на популярные вопросы о сонном параличе

Опасно ли это для сердца?

Само по себе это состояние не вредит органам. Однако сильный испуг может вызвать учащенное сердцебиение. Если у вас нет диагностированных патологий, это не приведет к фатальным последствиям.

Почему я вижу странные фигуры в комнате?

Это особенность работы восприятия в моменты, когда контроль над телом утрачен, а зрение уже активно. Это не связано с психическими отклонениями, а является особенностью перехода между фазами сна.

Может ли сонный паралич привести к удушью?

Нет, дыхательная мускулатура (диафрагма) продолжает работать автоматически. Ощущение нехватки воздуха — это ложный сигнал, возникающий из-за временной невозможности сделать глубокий вдох по собственному желанию.

Читайте также

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Артём Синицын
Артём Валерьевич Синицын — врач-невролог, специалист по инсультам, деменциям и выстраиванию маршрута реабилитации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сон здоровье психология полезные советы
Новости Все >
Скандал в одесском Оперном: активистка "мовы" по-русски громко угрожала русскоязычным зрителям
Расчёт на хаос в Иране не оправдался — конфликт начинает идти по другому сценарию
Счастливый билет для невест из Ангарска: участие в необычном шоу даёт парам шанс попасть в историю
Золотой ярлык на современный лад: китайские инвесторы выстраивают свои империи в глубинке РФ
ЕС мечтает обойти вето Венгрии: хитрый план Брюсселя нацелен завалить Киев евро в обход правил
Госпомощь оказалась кредитом: магистратура стала поводом для разорения жительницы Финляндии
Крем-Эмаль придает лицу аристократический неподражаемо-матовый вид и бархатистую нежность... — писала газета Русское слово 13 марта 1908 года
После ракет и дронов останутся разрушенные города: кто поможет Ирану восстановиться
Мина замедленного действия внутри: этот вирус годами разрушает печень, не вызывая даже лёгкой боли
Третья мировая война уже началась? Вот что пока спасает планету от полной катастрофы
Сейчас читают
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
Военные новости
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Садоводство, цветоводство
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Мягкие линии против строгих форм: какие виды челок лидируют в списке модных трендов 2026
Красота и стиль
Мягкие линии против строгих форм: какие виды челок лидируют в списке модных трендов 2026
Популярное
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США

Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.

Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Память планеты стёрта в порошок: тайна гигантской дыры в истории Земли длиной в миллиард лет
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Последние материалы
Хватка питбуля для слабого поводка: эта ювелирная хитрость заставляет дворники тереть как в первый раз
Скандал в одесском Оперном: активистка "мовы" по-русски громко угрожала русскоязычным зрителям
Визит старой ведьмы: что может помочь мгновенно сбросить оковы сонного паралича
Расчёт на хаос в Иране не оправдался — конфликт начинает идти по другому сценарию
Счастливый билет для невест из Ангарска: участие в необычном шоу даёт парам шанс попасть в историю
Два часа до столицы: в Ярославле нашли способ добраться до Москвы без строек века
Золотой ярлык на современный лад: китайские инвесторы выстраивают свои империи в глубинке РФ
ЕС мечтает обойти вето Венгрии: хитрый план Брюсселя нацелен завалить Киев евро в обход правил
Госпомощь оказалась кредитом: магистратура стала поводом для разорения жительницы Финляндии
Вечный спор о главном салате: как сделать Оливье, который покорит всех гостей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.