Усталость есть, а промахов нет: этот обычный продукт из супермаркета поддерживает работу мозга

Японские исследователи из Университета Васэда представили данные, которые могут изменить привычный рацион атлетов и людей, занятых интенсивным умственным трудом. Группа ученых под руководством Хаято Цукамото установила, что разовая доза какао с высоким содержанием флаванолов значительно повышает скорость реакции и точность принятия решений. Эффект проявляется ярче всего именно в моменты пиковых физических нагрузок, когда ресурсы организма на исходе.

Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Какао и шоколад

Флаванолы — это природные соединения, которые в изобилии содержатся в семенах какао-дерева. Они давно привлекают внимание медиков своими защитными свойствами. Исследование показало: когнитивная усталость, которая обычно неизбежна при длительной активности, отступает под воздействием этих веществ. При этом субъективное ощущение тяжести тренировки остается прежним, что исключает эффект ложной бодрости.

Как проходил эксперимент со спортсменами

В клиническом испытании приняли участие 18 здоровых молодых мужчин. Методология была строгой: двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. В первый день добровольцы принимали капсулу с 500 мг флаванолов какао, во второй — плацебо с минимальной дозировкой (50 мг). Важно отметить, что общее состояние здоровья участников тщательно контролировалось, чтобы исключить функциональные расстройства, которые могли бы исказить результаты тестов.

"Такой подход позволяет нам увидеть чистый эффект вещества без влияния самовнушения. Важно, что дозировка в 500 мг сопоставима с порцией очень качественного горького какао, что делает выводы применимыми в реальной жизни, а не только в лаборатории", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Спустя час после приема добавки участники приступали к когнитивному тесту на подавление автоматических реакций. Затем следовал 50-минутный заезд на велотренажере. Физическая нагрузка сопровождалась умственными задачами, что создавало условия, близкие к реальному футбольному или баскетбольному матчу, где игроку нужно одновременно бежать и анализировать позицию соперников.

Влияние на скорость реакции и принятие решений

Результаты зафиксировали явное преимущество "высокой дозы". Испытуемые не только быстрее справлялись со сложными заданиями, но и совершали меньше ошибок в условиях дефицита времени. Это критически важно для видов спорта с высокой динамикой. Если ноги теряют силу к вечеру или во время марафона, когнитивные функции обычно снижаются первыми, но флаванолы создали своеобразный защитный барьер.

Показатель Влияние флаванолов какао (500 мг) Скорость обработки информации Значительное ускорение даже при утомлении Контроль импульсов Снижение количества ошибок в тестах Субъективная усталость Без изменений (ощущается так же, как плацебо)

Интересно, что эффективность сохранялась на протяжении всего времени нагрузки. Это отличает какао от простых сахаров, которые дают резкий всплеск энергии с последующим спадом. Правильное питание играет ключевую роль в поддержании работоспособности, и функциональные напитки становятся его неотъемлемой частью.

Почему какао помогает работать эффективнее

Хотя анализы крови не показали изменений в маркерах окислительного стресса, ученые полагают, что дело в улучшении кровоснабжения. Когда изменения в поведении или когнитивных функциях происходят на фоне усталости, это часто связано с нехваткой ресурсов в зонах, отвечающих за исполнительные задачи. Какао оптимизирует доставку кислорода к тканям, что позволяет поддерживать высокую концентрацию.

"Важно понимать, что какао — это не стимулятор в чистом виде, как кофеин. Мы видим скорее поддержку естественных функций. Это особенно актуально для профессий, требующих мгновенной реакции в стрессовых условиях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Несмотря на то, что точные клеточные механизмы еще изучаются, практическая польза очевидна. В отличие от сомнительных БАДов, где аптечный минерал имитирует похудение или другие эффекты, действие флаванолов подтверждено нейропсихологическими тестами. Это делает продукт ценным инструментом для биохакинга и спортивной медицины.

Субъективное восприятие усталости и результаты

Парадоксальный вывод исследования заключается в том, что участники не чувствовали себя "суперменами". Их оценка собственного утомления была идентична группе плацебо. Это означает, что какао не маскирует усталость, как это делают некоторые энергетики, вызывая риск перетренированности. Оно просто заставляет систему работать точнее. Это безопасный путь повышения продуктивности без вреда для здоровья.

"В ситуациях высокой неопределенности, когда человек испытывает сильный стресс, способность сохранять ясность рассудка без искусственного возбуждения нервной системы — это огромный плюс для долгосрочного здоровья", — объяснила в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Для достижения максимального эффекта стоит обращать внимание на качество продукта. Чтобы простой вечерний ритуал или утренний напиток приносили пользу, какао должно быть минимально обработанным (не алкализованным), так как щелочная обработка разрушает до 90% полезных флаванолов.

Ответы на популярные вопросы о какао и продуктивности

Сколько какао нужно выпить для эффекта?

В исследовании использовалось 500 мг флаванолов. Это примерно 2-3 столовые ложки качественного натурального порошка какао или около 40-50 граммов темного шоколада с содержанием какао выше 75%.

Можно ли пить какао на ночь?

Какао содержит небольшое количество теобромина, который мягче кофеина. Однако если у вас бессонница, лучше употреблять напиток в первой половине дня или перед тренировкой.

Поможет ли какао при офисной работе?

Да, поскольку механизмы когнитивной усталости при умственном и физическом труде схожи. Флаванолы помогут дольше сохранять концентрацию при работе с большими объемами данных.

Читайте также