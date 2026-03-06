Внутренние часы спешат навстречу весне: в чем скрывается причина разбитости организма в это время года

Первый месяц весны традиционно считается периодом обновления, однако для многих он превращается в череду бессонных ночей или, напротив, непреодолимого желания уснуть средь бела дня. Трудности с адаптацией к новому световому режиму после затяжной зимы — это реальность, с которой сталкиваются тысячи людей. Организм вынужден перестраивать свои внутренние ритмы, реагируя на увеличивающуюся продолжительность дня и изменение интенсивности солнечного света.

Специалисты отмечают, что подобные качели самочувствия часто сопровождаются и другими симптомами. Например, весеннее солнце может спровоцировать не только проблемы со сном, но и кожные реакции: иногда прыщи возвращаются во взрослом возрасте именно в переходные периоды, когда защитные функции организма отвлечены на общую перестройку. Важно понимать, что мартовская разбитость — это временный этап, который можно преодолеть без радикальных мер.

Почему сбивается привычный режим

Зимний период характеризуется коротким световым днем, что приучает нас к определенному уровню активности. С наступлением марта ситуация резко меняется. Внутренние часы, которые ориентируются на естественное освещение, начинают "спешить" или "отставать", пытаясь подстроиться под ранние рассветы. В результате человек может ощущать, что утренняя усталость становится его постоянным спутником, несмотря на достаточное количество часов в постели.

"Перестройка внутренних ритмов весной требует от организма колоссальных ресурсов. В этот период крайне важно поддерживать стабильный график и не перегружать себя лишними задачами", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Часто к проблемам со сном добавляется общая эмоциональная нестабильность. Важно не перепутать временное недомогание с более серьезными состояниями. Иногда люди начинают бесконтрольно принимать седативные средства, хотя витамины для настроения могут оказаться ядом, если использовать их без четких показаний и медицинского контроля.

Влияние светового дня на самочувствие

Сетчатка глаза крайне чувствительна к солнечным лучам. Увеличение светового потока в марте заставляет организм перераспределять внутреннюю энергию. Если зимой мы часто пребываем в состоянии "спячки", то весной резкий приток света может вызвать перевозбуждение. Это проявляется в невозможности быстро уснуть вечером, даже если день был насыщенным и трудным.

Признак Причина в марте Трудное засыпание Избыток вечернего света и долгие сумерки Дневная сонливость Незавершенная адаптация к новому графику Раздражительность Общая усталость от смены сезонов

Кроме того, весной мы чаще сталкиваемся с внешними факторами стресса. Например, яркие весенние цветы внезапно атакуют иммунитет, вызывая аллергические реакции, которые также мешают полноценному отдыху и качественному ночному восстановлению.

Золотые правила здорового сна в марте

Для того чтобы помочь себе пережить этот непростой период, необходимо придерживаться строгой гигиены сна. Специалисты рекомендуют полностью исключить использование гаджетов за два часа до сна, так как "синий свет" экранов обманывает организм, заставляя его думать, что день продолжается. Вместо этого лучше уделить время спокойным занятиям: чтению бумажной книги или прослушиванию тихой музыки.

"Сон — это основа нашего здоровья. Правильный рацион, отсутствие вредных привычек и умеренная активность днем создают необходимый фундамент для крепкого сна ночью", — объяснил в интервью Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Рацион также играет ключевую роль. Если вы привыкли пить много кофе, помните, что эта привычка влияет не только на бодрость. Установлено, что любимая чашка кофе запускает странный процесс в деснах, а избыток кофеина во второй половине дня гарантированно приведет к бессоннице.

Когда стоит обратиться за помощью к врачу

Если в течение двух-трех недель вам не удается нормализовать режим самостоятельно, а усталость после общения или работы становится хронической, стоит обратиться к профильному специалисту. Врачи помогут исключить скрытые дефициты микроэлементов или другие физиологические причины, которые могут маскироваться под весеннюю хандру.

"Длительные нарушения сна могут быть предвестником серьезных сбоев в работе организма. Своевременный скрининг и консультация терапевта помогут избежать осложнений", — отметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Иногда корни проблемы лежат в других областях здоровья. Например, дискомфорт при ходьбе из-за того, что скрытая инфекция превращает стопу в очаг воспаления, может незаметно повышать уровень общего напряжения, мешая телу полностью расслабиться в ночное время.

Ответы на популярные вопросы о весенней бессоннице

Почему весной хочется спать даже днем?

Это связано с процессом адаптации к длинному световому дню. Организм еще не успел перестроить свои внутренние часы, поэтому в светлое время суток может ощущаться инерционная сонливость, накопленная за зиму.

Нужно ли пить снотворные в марте?

В большинстве случаев весенняя бессонница проходит самостоятельно. Принимать любые лекарственные препараты стоит только после назначения врача, чтобы не спровоцировать зависимость и не ухудшить качество сна в долгосрочной перспективе.

Как быстро восстановить режим?

Лучший способ — соблюдать стабильный график: ложиться и вставать в одно и то же время даже в выходные, а также обеспечить максимальную темноту в спальне с помощью плотных штор.

