Елена Морозова

Пряность с двойным дном: маленькая палочка в банке таит в себе мощь природного анальгетика

Здоровье

Гвоздика знакома многим как пряность для плова или глинтвейна. Она стоит в банке на полке, ждет своего часа и редко выходит за рамки кулинарии. Но эта маленькая коричневая палочка таит в себе гораздо больше. Ее свойства поддерживают пищеварение, успокаивают зубную боль и укрепляют иммунитет.

Гвоздика
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гвоздика

Гвоздика — высушенные бутоны тропического дерева. В них сконцентрированы вещества, которые помогают организму в повседневных ситуациях. От спазмов в животе до простуды — она работает как надежный помощник, если использовать правильно.

Разберем, откуда она взялась, что в ней есть и как применять без вреда. Это не замена лекарствам, а дополнение к рациону для тех, кто хочет чувствовать себя лучше.

Откуда взялась гвоздика

Гвоздика родом из тропиков. Ее собирают с вечнозеленых деревьев в Индонезии, Индии и на Мадагаскаре. Бутоны срезают вручную до раскрытия и сушат. Получаются твердые палочки с маслянистой шляпкой.

Качественная гвоздика тонет в воде или стоит вертикально. Если плавает горизонтально — эфирных масел мало, пользы от нее немного. На Востоке ее жевали для свежести дыхания и защиты от болезней. Традиции сохранились до сих пор.

В древнем Китае гвоздику подавали при дворе. Она помогала пищеварению и убивала микробов. Сегодня ее ценят за тот же эффект.

Что содержит гвоздика

Главный компонент — эвгенол. Он дает жгучий вкус, обезболивает и дезинфицирует. Эвгенол есть в средствах для рта и стоматологии. Кроме него — дубильные вещества, витамины A, группы B, C, минералы вроде магния и кальция. Есть даже омега-3.

Вещество Действие
Эвгенол Обезболивает, убивает бактерии
Витамин C Укрепляет иммунитет
Омега-3 Поддерживает сосуды

Гвоздика — концентрат. Достаточно щепотки, чтобы получить пользу.

Гвоздика и пищеварение

Гвоздика расслабляет мышцы кишечника, убирает спазмы и вздутие. После жирной еды или переедания чай с ней успокаивает желудок за полчаса. Она борется с хеликобактер пилори, помогает заживлению слизистой.

Но при обострении гастрита или язвы воздержитесь. Жгучий эффект раздражает. Сначала вылечите, потом используйте для поддержки. Это как жидкая броня для желудка.

"Гвоздика снимает спазмы ЖКТ, но при воспалении противопоказана", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Гвоздика для рта и зубов

При зубной боли разжуйте бутон и приложите к десне. Эвгенол заморозит нерв, снимет воспаление. Освежает дыхание лучше жвачки — убивает бактерии. Полоскания помогают при стоматите и гингивите.

Это не лечение кариеса, а временная помощь до врача. Детский кариес у ребенка может привести к серьезным проблемам позже, так что гигиену не забывайте.

Гвоздика и давление

Разжеванная гвоздика тонизирует, слегка повышает давление. В отварах разжижает кровь, укрепляет сосуды. Гипотоникам — жевание, гипертоникам — слабый настой. Следите за собой.

Пропуск завтрака повышает риск гипертонии. Гвоздика в рационе помогает балансу.

"При низком давлении гвоздика взбодрит, но гипертоникам — осторожно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Гвоздика при простуде

Антивирусное, потогонное действие. Чай с имбирем и гвоздикой прогревает, снимает отек в горле. Ингаляции очищают нос. Полоскания при ангине вымывают гной.

Добавляйте в рацион для иммунитета, особенно весной.

Рецепты с гвоздикой

Чай: 1-2 бутона на чайник, с медом. Кофе: одна в турку. В мясо: воткните бутоны при запекании. Выпечка: порошок в тесто.

Беременным — малыми дозами, как в рационе для мамы и малыша.

Кому нельзя гвоздику

Детям до 3 лет, беременным в больших дозах, при кризах гипертонии, обострении язвы. Проверьте на аллергию, как на пыльцу цветов.

"Гвоздика обезболивает зубы, но не заменяет визит к стоматологу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Ответы на популярные вопросы о гвоздике

Можно ли гвоздику беременным?

В малых дозах — да, один бутон в чае. Большие количества вызывают тонус матки.

Как выбрать хорошую гвоздику?

Бутоны, маслянистые, тонут в воде. Не молотую — она теряет свойства.

Лечит ли гвоздика кариес?

Нет, снимает боль временно. Обратитесь к врачу.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, стоматолог-терапевт Елена Воронина, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы здоровье иммунитет правильное питание
