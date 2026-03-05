Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не просто пятно на ногте: эта скрытая инфекция превращает стопу в постоянный очаг воспаления

Онихомикоз, или грибковое поражение ногтей, часто воспринимается как досадный косметический дефект, который можно спрятать под закрытой обувью или слоем декоративного лака. Однако эксперты предупреждают: надежда на то, что инфекция исчезнет сама по себе, лишена медицинских оснований. Грибок — это агрессивный микроорганизм, который колонизирует роговые пластины и планомерно разрушает их структуру.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Патогенные грибы обладают уникальной способностью выживать в экстремальных условиях. Они питаются кератином — основным строительным белком ногтя — и проникают в самые глубокие слои ложа. Без системного подхода заболевание переходит в хроническую стадию, создавая постоянный очаг воспаления, который может негативно влиять на здоровье человека в целом.

Почему грибок не уходит без боя

Многие пациенты полагают, что тщательная гигиена способна решить проблему. К сожалению, даже самое частое мытье ног не может уничтожить глубоко засевшие споры. Инфекция закрепляется под ногтевой пластиной, где создается идеальный микроклимат для размножения. Иногда на фоне временного улучшения общего состояния или приёма некоторых витаминов развитие болезни замедляется, но это лишь видимость "выздоровления".

"Инфекционные агенты при онихомикозе крайне устойчивы. Ждать самопроизвольного исцеления — значит давать грибку время для тотального разрушения ногтя. Это не просто эстетический изъян, а постоянная нагрузка на защитные силы организма", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Игнорирование первых симптомов — изменения цвета, утолщения или крошения края ногтя — приводит к тому, что инфекция распространяется на соседние пальцы и даже мягкие ткани. Важно понимать, что пораженная область становится входными воротами для других бактериальных инфекций, что особенно опасно, если у пациента уже есть проблемы, которые вызывают варикоз или другие нарушения кровообращения в конечностях.

Где подстерегает опасность заражения

Развитию онихомикоза способствует сочетание внешних факторов и индивидуальных особенностей. Влажная и теплая среда — лучший друг грибка. Тесная обувь из синтетических материалов создает эффект "парника", который идеально подходит для жизнедеятельности патогенов. Генетическая предрасположенность также играет роль в том, насколько легко организм поддается заражению.

Заразиться можно практически везде, где есть контакт с кожей других людей или общими поверхностями. Основные зоны риска:

  • бассейны, сауны и общественные душевые;
  • раздевалки в тренажерных залах;
  • использование чужой обуви, носков или полотенец;
  • необработанные инструменты в маникюрных салонах.

Особую бдительность стоит проявлять людям с хроническими заболеваниями. Например, избыточное содержание глюкозы в крови, когда сахар становится фактором риска, создает благоприятную почву для развития грибковых культур. В таких случаях лечение должно быть комплексным и учитывать состояние обмена веществ в организм пациента.

"Пациенты с нарушением кровоснабжения нижних конечностей находятся в группе риска. Грибковая инфекция у них прогрессирует быстрее, а лечится сложнее, так как доставка лекарственных веществ к тканям может быть затруднена", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Современные протоколы лечения

Тактика избавления от онихомикоза зависит от степени поражения и длительности процесса. Врачи используют три основных подхода:

Метод лечения Особенности применения
Местная терапия Лаки, мази и растворы. Эффективны при поражении менее 30% площади ногтя.
Системная терапия Прием антимикотиков внутрь. Необходим при глубоких и запущенных формах.
Комбинированный подход Сочетание таблеток и наружных средств для максимального эффекта.

Лечение грибка — процесс небыстрый. Он длится до тех пор, пока полностью не отрастет здоровая ногтевая пластина, что на ногах может занимать от 6 до 12 месяцев. Преждевременная отмена препаратов — главная причина рецидивов, частота которых достигает 53%. Контролировать процесс должен врач, возможно, используя возможности современной врач для оперативных консультаций.

Профилактика и долгосрочный прогноз

Даже после успешного завершения курса риск повторного заражения остается высоким. Это может быть связано как с неполным уничтожением грибка, так и с повторным инфицированием из старой обуви. Дезинфекция вещей и соблюдение правил гигиены становятся залогом здоровья. Нужно следить за тем, чтобы организм оставался крепким, а рацион — сбалансированным.

"Качество питания напрямую влияет на состояние кожи и её придатков — ногтей и волос. Сбалансированный рацион укрепляет естественные барьеры, делая их менее уязвимыми для внешней агрессии инфекций", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Важно уделять внимание состоянию костей и суставов, так как любые ортопедические деформации стопы могут приводить к микротравмам ногтя, через которые грибку легче проникнуть внутрь. Своевременный визит к ортопед поможет избежать излишнего давления на пальцы ног и снизит риск развития онихомикоза.

Ответы на популярные вопросы о грибке ногтей

Правда ли, что народные средства вроде уксуса помогают от грибка?

Уксусные ванночки создают кислую среду, которую не любит грибок, но они не могут проникнуть в толщу ногтя. Это может работать как вспомогательная мера, но никогда не заменит полноценное лечение.

Может ли грибок на ногтях пройти сам, если просто часто их стричь?

Нет, стрижка лишь убирает следствие. Инфекция живет в корне ногтя и подногтевом ложе, поэтому "состричь" проблему невозможно.

Нужно ли выбрасывать всю старую обувь после лечения?

Не обязательно всю, но её необходимо тщательно обработать специальными противогрибковыми спреями или ультрафиолетовыми сушилками, чтобы избежать самозаражения.

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-кардиолог Валерий Климов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Илья Руднев
Илья Руднев — дерматокосметолог (уход за кожей), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
