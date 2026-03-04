Светящийся вор в спальне: как телефон под подушкой мешает телу запустить ночное восстановление

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Привычка хвататься за смартфон сразу после пробуждения стала для современного человека почти автоматической. Однако специалисты предупреждают: такая цифровая атака на организм в первые минуты бодрствования может задать негативный тон всему рабочему дню. Вместо плавного перехода к активности система получает резкий информационный удар, к которому она попросту не готова.

Сомнолог Роман Бузунов подчеркивает, что первые 30 минут после сна — это критический период. В это время восстановительные процессы еще завершаются, и принудительное погружение в рабочие чаты или ленту новостей провоцирует лишнее напряжение. Чтобы сохранить продуктивность, стоит придерживаться определенных правил утренней и вечерней гигиены.

Почему нельзя проверять телефон сразу после сна

Когда мы открываем глаза, наш организм еще находится в промежуточном состоянии. Переход к активной фазе должен быть постепенным. Если же вместо спокойного подъема человек сразу начинает поглощать данные о курсах валют или отвечать на гневные письма коллег, это вызывает мгновенное возбуждение. Такой старт часто ведет к тому, что уже к обеду человек чувствует себя как "выжатый лимон".

"Резкое включение в информационный поток мешает организму настроиться на правильный ритм, что в долгосрочной перспективе может снижать общую выносливость", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Важно дать себе полчаса тишины. Это время лучше потратить на легкую разминку, душ или приготовление завтрака. Утренние ритуалы без экрана помогают сформировать устойчивость к стрессам, которые неизбежно возникнут в течение дня. Игнорирование этого правила часто приводит к хронической усталости, даже если профилактика других заболеваний проводится регулярно.

Вред гаджетов перед отходом ко сну

Вечернее время требует еще более строгого контроля над использованием электроники. Врачи рекомендуют откладывать все устройства минимум за час до того, как вы планируете лечь в кровать. Свет экрана и постоянная смена картинок мешают телу расслабиться. Организм воспринимает свечение монитора как признак того, что день продолжается, и не запускает внутренние механизмы подготовки к отдыху.

Многие полагают, что чтение ленты соцсетей помогает им отвлечься, но на деле это лишь усиливает внутреннее напряжение. Даже если вам кажется, что вы быстро заснули с телефоном в руках, качество такого отдыха будет крайне низким. Человек может проснуться с ощущением разбитости, а на коже могут появиться синяки или отеки из-за общего нарушения режима восстановления.

"Бесконечные переживания о проблемах, подпитанные вечерним чтением новостей, создают замкнутый круг бессонницы. Важно вовремя остановиться", — отметил в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Как создать идеальные условия для восстановления

Для того чтобы ночной отдых был полноценным, недостаточно просто выключить свет. Огромную роль играет микроклимат в спальне. Сомнолог Роман Бузунов советует обеспечить полную темноту и тишину. Кроме того, свежий воздух способствует более глубокому погружению в состояние покоя. Если в комнате слишком душно или шумно, тело будет находиться в поверхностных фазах сна.

Еще один важный аспект — физическая активность в течение дня. Умеренные нагрузки помогают быстрее достичь расслабления вечером. Однако стоит помнить, что интенсивные тренировки непосредственно перед сном могут дать обратный эффект. Лучше отдать предпочтение спокойным прогулкам или гигиене сна в виде теплой ванны с солью.

Влияние питания на качество ночного покоя

То, что мы едим вечером, напрямую влияет на то, как мы будем чувствовать себя утром. Тяжелая, жирная пища заставляет органы пищеварения работать в усиленном режиме всю ночь, что мешает общему восстановлению. Идеальный вариант — легкие блюда, которые не перегружают систему. Правильный рацион является залогом бодрости на следующее утро.

"Питание должно быть сбалансированным, особенно в вечерние часы. Избыток сахара или кофеина во второй половине дня — главный враг спокойствия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Соблюдение пищевого режима также помогает избежать набора лишнего веса и проблем с сосудами. Когда мы обсуждаем здоровье, мы должны учитывать комплексный подход: от качества воздуха до состава тарелки. Здоровые привычки работают только в связке друг с другом.

Сравнение полезных и вредных привычек

Действие Влияние на самочувствие
Смартфон сразу после пробуждения Резкий рост напряжения, быстрая утомляемость
Легкая зарядка и душ утром Плавное включение в работу, стабильное настроение
Использование гаджетов в постели Поверхностный отдых, трудности с засыпанием
Проветривание спальни Глубокое восстановление, ясная голова утром

Изменения не должны быть радикальными. Начните с того, чтобы просто оставлять телефон в другой комнате на ночь. Это исключит соблазн проверить почту "всего на минуту" перед сном или сразу после будильника. Такие простые шаги значительно улучшают повседневное психическое состояние и общую работоспособность.

Ответы на популярные вопросы о качественном сне

Можно ли использовать телефон в "ночном режиме"?

Хотя ночной режим снижает яркость, поток информации все равно заставляет мозг активно работать. Лучше полностью исключить чтение за час до сна.

Помогают ли аудиокниги заснуть?

Аудиокниги с монотонным повествованием менее вредны, чем видео, но полная тишина считается эталоном для качественного глубокого восстановления.

Сколько времени нужно для адаптации к новому режиму?

Обычно привыкание к отсутствию гаджетов в утренние часы занимает от 7 до 14 дней, после чего человек начинает замечать прилив энергии.

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, психолог Надежда Осипова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
