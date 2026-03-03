Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вес уходит, а лишний жир остаётся: аптечный минерал имитирует похудение за счёт работы кишечника

Здоровье

Магний цитрат часто мелькает в рекламе как волшебная пилюля для похудения. Производители БАДов обещают лёгкое расщепление жиров и быстрый результат. Но фармаколог Денис Борозденко из Пироговского университета развеял этот миф: добавка не сжигает жир, а работает как мягкое слабительное.

Таблетки в стеклянной банке
Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки в стеклянной банке

Временное снижение веса объясняется потерей жидкости и содержимого кишечника. Минеральная вода с магнием давно используется при запорах — тот же принцип. Прямого влияния на жировые отложения нет, подтверждают эксперты.

Косвенно магний помогает через нормализацию сна и снижение стресса, что упрощает контроль аппетита. Но полагаться только на него опасно: передозировка приводит к диарее и бессоннице.

Магний цитrat: что это такое

Магний цитрат — одна из наиболее биодоступных форм микроэлемента. Его включают в БАДы для поддержки нервной системы, сердца и работы кишечника. Организм усваивает до 90% этой формы, в отличие от оксида магния.

Форма магния Основной эффект
Цитрат Слабительный, хорошая усвояемость
Оксид Антацид, слабая биодоступность
Глицинат Для сна и нервов

Таблица показывает, почему цитрат популярен: он быстро действует на кишечник. Но это не значит, что он подходит для ежедневного приёма в больших дозах.

Как магний влияет на вес

При приёме магния цитрата вес падает на 1-2 кг из-за опорожнения кишечника. Это не жир, а вода и отходы. Фармакологи сравнивают эффект с приёмом слабительного.

Богатая магнием вода — стандарт при запорах. То же происходит с БАДами: кишечник активизируется, весы показывают минус, но жир остаётся нетронутым.

"Магний не расщепляет жиры, его роль — регуляция электролитов и моторики кишечника", — в беседе с Pravda. Ru отметил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Миф о жиросжигании

Реклама уверяет, что магний ускоряет метаболизм жиров. На деле никаких исследований это не подтверждают. Снижение веса — следствие слабительного эффекта, а не липолиза.

В диетических напитках и БАДах полно подобных обещаний, но реальность проще: без дефицита калорий похудеть не выйдет.

Эксперты подчёркивают: магний важен для организма, но не панацея от ожирения.

Косвенные плюсы для похудения

Магний нормализует сон и снижает стресс, что помогает избегать переедания. Дефицит микроэлемента провоцирует тревогу и тягу к сладкому. В этом смысле добавка полезна в комплексе с диетой.

Жёсткие диеты вредны для сердца, а магний смягчает стрессовый отклик. Но без консультации врача начинать не стоит.

В постный период или при рационе без мяса магний из пищи помогает поддерживать баланс.

"При ожирении важен комплекс: питание, движение и контроль гормонов, магний — лишь поддержка", — в беседе с Pravda. Ru рассказала врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Риски передозировки

Суточная норма — 300-400 мг. Превышение вызывает диарею, тошноту и нарушения ритма сердца. Длительный приём без анализа крови опасен обезвоживанием.

Особенно уязвимы люди с болезнями почек: магний накапливается, приводя к токсичности. Всегда проверяйте дозировку.

Правильный подход к похудению

Забудьте мифы о чудо-добавках. Основное — дефицит калорий, спорт и сон. Магний дополнит рацион, если анализ покажет дефицит.

В конце зимы, когда истощение на пике, как в февральском кризисе, добавки вроде магния помогают восстановить силы. Но без специалиста — риск.

83% женщин худеют самостоятельно, часто с ошибками. Консультация обязательна.

"Питание — ключ: баланс макронутриентов и микроэлементов без фанатизма", — в беседе с Pravda. Ru отметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о магнии и похудении

Помогает ли магний сжигать жир?

Нет, магний не влияет на расщепление жиров. Снижение веса — от слабительного эффекта.

Какая доза магния безопасна?

300-400 мг в сутки для взрослых. Превышать нельзя без врача.

Можно ли принимать магний постоянно?

Только по анализам. Длительный приём требует контроля почек.

Где взять магний из пищи?

Орехи, зелень, цельные зерна. Добавки — если дефицит подтверждён.

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
