Валерий Климов

Костыль для поясницы — яд для осанки: почему жесткая фиксация превращает тело в дряблый кисель

Здоровье

Офисные работники часто ищут спасение от болей в спине в ортопедических корсетах. Эти конструкции кажутся надежной опорой, особенно после долгого сидения за компьютером. Но специалист по спортивной медицине Шалва Цурцумия предупреждает: регулярное ношение бандажа приводит к серьезным проблемам.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Естественный мышечный корсет спины должен оставаться активным. Когда внешняя фиксация берет на себя нагрузку, мышцы расслабляются и слабеют. В итоге без корсета спина не держится, боли усиливаются, а зависимость от ортеза растет.

Корсет также ограничивает движение поясницы, которая амортизирует удары при ходьбе. Нагрузка переходит на грудной отдел и таз, провоцируя новые боли. Это изделие подходит только для краткосрочного использования по назначению врача.

Почему офисные работники хватаются за корсет

Долгое сидение за столом приводит к напряжению в пояснице. Многие надевают корсет, чтобы сразу снять дискомфорт. Но это решение маскирует проблему, не устраняя причину. Прокрастинация на работе усугубляет ситуацию, заставляя сидеть часами без движения.

Офисный образ жизни ослабляет глубокие мышцы спины. Корсет дает иллюзию поддержки, но без него тело не справляется. Специалисты отмечают, что такая привычка распространена среди тех, кто проводит за компьютером более шести часов в день.

"Корсет нельзя использовать как ежедневную защиту — мышцы должны работать самостоятельно", — в беседе с Pravda. Ru отмечает врач общей практики Елена Морозова.

Как мышцы спины атрофируются от фиксации

Мышцы спины состоят из глубоких стабилизаторов и поверхностных сгибателей. Корсет разгружает их, и они теряют тонус. За недели регулярного ношения объем мышечных волокон сокращается, сила падает.

Эффект на мышцы Последствия
Разгрузка стабилизаторов Потеря тонуса за 2-4 недели
Снижение нервных сигналов Атрофия волокон
Зависимость от опоры Боли без корсета

Это похоже на гипс на руке: снимаешь — и конечность слаба. Для спины эффект еще опаснее, так как она несет постоянную вертикальную нагрузку.

Замкнутый круг зависимости

Без корсета мышцы не держат осанку, боли возвращаются. Человек надевает фиксацию снова, усугубляя атрофию. Выход из цикла требует времени и упражнений. Сонливость после еды в офисе добавляет сидячего времени, усиливая проблему.

Эксперты советуют начинать с укрепления кора без ортезов. ЛФК возвращает мышцам силу постепенно.

Ограничение подвижности и смена нагрузки

Поясница теряет амортизирующую роль. Удары от шагов идут в грудной отдел и таз. Боли мигрируют, а осанка деформируется. Лишний вес усиливает нагрузку на суставы.

"Фиксация меняет биомеханику, перенося проблемы в другие зоны", — в беседе с Pravda. Ru рассказал врач-невролог Артём Синицын.

Долгосрочное ношение приводит к гиперлордозу или кифозу.

Когда корсет действительно помогает

Корсет назначают при переломах, грыжах или острых болях на 1-2 недели. Он стабилизирует позвонки, давая время на заживление. Только врач определяет тип и срок. Питание для мышц поддерживает восстановление.

Самолечение опасно: неправильный размер усиливает давление на органы.

Альтернативы без риска для мышц

Упражнения на пресс и спину укрепляют кор. Плавание разгружает позвоночник. Правильный стул с поддержкой осанки снижает нагрузку. Гидратация важна для эластичности тканей.

Массаж и физиотерапия снимают спазмы без атрофии.

"Лучшая замена — активная профилактика и ЛФК", — в беседе с Pravda. Ru отметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Профилактика болей в спине

Вставайте каждые 30 минут, делайте разминку. Контролируйте вес и осанку. Качественный сон восстанавливает мышцы. Избегайте перегрузок.

Регулярные проверки у ортопеда предотвратят хронические боли.

Ответы на популярные вопросы о корсетах для спины

Можно ли носить корсет каждый день на работе?

Нет, это приводит к атрофии мышц. Используйте только по назначению врача на короткий срок.

Подходит ли корсет для профилактики болей?

Нет, профилактика требует упражнений и правильной осанки, а не фиксации.

Как выйти из зависимости от корсета?

Под контролем врача постепенно снижайте время ношения, добавляя ЛФК.

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Валерий Климов
Валерий Петрович Климов — врач-кардиолог, специалист по артериальной гипертонии и оценке риска инфаркта и инсульта, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы здоровье позвоночник
