Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Кузнецова

Живот раздувается как воздушный шар: какие продукты запускают брожение бактерий в кишечнике

Здоровье

Проблема вздутия живота и избыточного газообразования знакома многим, но не все знают, что корни дискомфорта часто кроются в составе привычных продуктов. Реакция организма на определенную пищу индивидуальна, однако существует группа веществ под названием FODMAP — это ферментируемые углеводы, которые плохо всасываются в тонком кишечнике и становятся "топливом" для бактерий, вызывая метеоризм.

Боль живота у девушки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Боль живота у девушки

К числу наиболее агрессивных провокаторов относятся косточковые фрукты, такие как вишня и слива, а также яблоки и арбузы. Не менее опасны для чувствительного пищеварения и овощи: репчатый лук, чеснок и все виды капусты. Важно помнить, что даже полезные привычки, например, использование натуральных подсластителей, могут обернуться неприятностями, так как мёд содержит высокую концентрацию фруктозы, входящей в список FODMAP.

Особое внимание стоит уделить и качеству готовой продукции. Современные стандарты качества пищевой промышленности направлены на повышение безопасности, но переработанные продукты, такие как колбасы и полуфабрикаты, все еще часто содержат скрытые добавки, провоцирующие брожение. Разобраться в том, какие именно продукты мешают вашему самочувствию, поможет детальный анализ рациона.

Основные виновники вздутия из вашей корзины

Главными инициаторами дискомфорта выступают продукты с высоким содержанием полиолов и олигосахаридов. К ним относятся практически все бобовые, а также зерновые культуры: пшеница, рожь и ячмень. Эти продукты требуют длительного расщепления, и если ферментативная система не справляется, начинается процесс активного выделения газов. Иногда боль в животе может быть настолько сильной, что ее легко спутать с другими состояниями, требующими внимания врачей.

Молочные продукты также входят в зону риска. Молоко, мягкие сыры и мороженое содержат лактозу, которую организм многих взрослых людей усваивает с трудом. Если после завтрака вы чувствуете тяжесть, возможно, стоит пересмотреть количество молочного в рационе. Интересно, что на общее состояние ЖКТ влияет и общий уровень напряжения в жизни, ведь часто тревожность напрямую сказывается на работе пищеварительной системы.

"Диету low-FODMAP может назначить только врач после обследования и постановки диагноза. Она имеет свои правила и особенности, которые необходимо учитывать. Для некоторых пациентов такая диета не подойдет из-за большого списка противопоказаний", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Скрытые угрозы в обработанных продуктах

Многие люди недооценивают влияние "быстрой" еды и сладостей. Кондитерские изделия и газированные напитки часто содержат сорбит или ксилит — подсластители, которые практически не всасываются в кишечнике. Даже такая мелочь, как жевательная резинка, может стать причиной заглатывания лишнего воздуха и поступления в организм нежелательных компонентов, провоцирующих вздутие.

Также стоит помнить о вреде резких температурных перепадов для всего организма. Иногда нарушение микроциркуляции из-за того, что человек игнорирует советы врача и одевается не по погоде, может косвенно влиять на общую сопротивляемость организма и работу внутренних органов. Правильное питание — это комплексный подход, включающий не только выбор ингредиентов, но и внимание к деталям приготовления.

Для наглядности приведем таблицу продуктов, которые чаще всего вызывают нежелательную реакцию организма.

Группа продуктов Основные провокаторы
Фрукты и ягоды Яблоки, груши, арбуз, вишня, сухофрукты
Овощи Лук, чеснок, капуста, свекла
Зерновые Пшеница, рожь, ячмень
Подсластители Сорбит, маннит, ксилит, агава

"Важно понимать, что исключение целых групп продуктов без медицинских показаний может привести к дефициту важных нутриентов. Здоровое пищеварение требует баланса, а не жестких запретов", — в беседе с Pravda. Ru подчеркнул нутрициолог Алексей Дорофеев.

Если проблемы с животом становятся хроническими, стоит обратить внимание на сопутствующие факторы. Например, постоянное раздражение слизистых может иметь не только пищевую природу — иногда специфический ринит или аллергические реакции на внешние раздражители также нагружают иммунную систему, что сказывается на общем тонусе ЖКТ.

Ответы на популярные вопросы о продуктах, вызывающих газообразование

Нужно ли полностью отказываться от бобовых, если они вызывают вздутие?

Нет, полное исключение не всегда обязательно. Часто помогает предварительное замачивание и длительная термическая обработка, которые снижают концентрацию олигосахаридов.

Могут ли орехи быть причиной метеоризма?

Да, особенно кешью и фисташки, которые содержат значительное количество FODMAP-углеводов. В качестве альтернативы лучше выбирать грецкие орехи или миндаль.

Влияет ли способ приготовления пищи на газообразование?

Безусловно. Жареная и жирная пища замедляет пищеварение, что создает условия для брожения в кишечнике. Приготовление на пару или запекание — более щадящие варианты.

"При появлении дискомфорта в ЖКТ необходимо исключить органические заболевания. Вздутие может быть лишь симптомом, за которым скрываются более серьезные нарушения", — подметил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы диета питание здоровье продукты
Новости Все >
В Госдуме ответили на планы НАТО по введению морской блокады против России
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Сейчас читают
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Туризм
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Красота и стиль
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Биохимия комфорта против счетов ЖКХ: прагматичный побег из Бурятии стал массовым феноменом
Новости Улан-Удэ
Биохимия комфорта против счетов ЖКХ: прагматичный побег из Бурятии стал массовым феноменом
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Последние материалы
Проверка ГАИ обостряется требованием выйти: этот вопрос вернёт разговор в рамки закона
Гравитация даёт сбой под Антарктидой: учёные зафиксировали аномалию, уходящую на километр в недра
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих
Думаете, фундамент требует дорогого ремонта? Простой шаг вокруг дома спасёт его на десятилетия
Низкий рокот сводит жителей Таоса с ума уже 50 лет: источник прячется за гранью науки
Блеск кристаллов против серой будничности: обувь с крупным декором заменяет женщинам украшения
Методика, которая изменила детский игровой контент: опыт российского креатора
Тихий океан раскрывает невидимых обитателей: под кораллами нашли мир, который меняет науку о жизни
Магия роста и цвета: как выбрать длину волос, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.