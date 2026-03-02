Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Кузнецова

Вес стоит, а вы стараетесь: что чаще всего мешает похудению и почему дело не в силе воли

Здоровье

Привычные рекомендации вроде "ешьте меньше и двигайтесь больше" не всегда дают результат. Вес может стоять на месте, несмотря на все усилия. Мы разобрали реальные истории женщин, для которых стандартные подходы не сработали, и нашли пути решения.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Опрос среди читательниц показал: 30% постоянно думают о весе, 31% мучаются от срывов и вины, 40% уже пробовали худеть, но килограммы возвращались. Февраль — время не просто ставить цели, а понять, почему прошлые попытки провалились.

Разбираем пять типичных ситуаций и что с ними делать. Главное — подходить индивидуально, без спешки и самобичевания.

Вечерние срывы после тяжелого дня

День прошел на пределе: работа, дети, домашние дела. Вечером тянет к холодильнику, особенно за сериалом. Утром — обещания "сегодня не сорвусь", но цикл повторяется. Опрос выявил: 23% едят для быстрого удовольствия в конце дня, 22% — для утешения, 21% — по привычке. Еда становится ритуалом, а не ответом на голод.

Такие срывы знакомы многим. Чтобы разорвать круг, ведите дневник не только еды, но и эмоций перед перекусом. Найдите замену: 10 минут на дыхательные упражнения или прогулку. Не запрещайте любимое полностью — это усиливает желание. Если не справляетесь сами, обратитесь к специалисту.

"Полный отказ от любимых продуктов только усиливает тягу к ним. Лучше включать их умеренно, без вины, например, запланировать десерт и съесть осознанно", — в беседе с Pravda. Ru рассказала врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Осознанное питание помогает: ешьте медленно, чтобы почувствовать насыщение. Привычка есть медленно снижает переедание без диет. Добавьте белок и клетчатку в ужин — это продлевает ощущение сытости, как советуют в приёмах снижения голода.

Полнота передается по наследству

Мама и бабушка всегда были в теле, с детства боролись с весом. Диеты, спорт, таблетки — вес уходит, но возвращается. Наследственность влияет, но это не приговор. Нужно подойти с медицинской стороны, а не хвататься за случайные советы из сети.

Пройдите обследование: проверьте основные показатели, исключите дефициты. Не сравнивайте себя с теми, кому легко — у каждого своя физиология. Подсчет калорий не всегда работает, важнее состав рациона.

Добавьте в меню продукты вроде пшенной каши - она помогает с жиром и энергией. Спросите мнение врача перед изменениями.

Набор веса после родов

После рождения ребенка вес набрался сильно, в декрете добавилось. Питание правильное, но ничего не меняется. Тело кажется чужим, энергии не хватает даже на простое. Роды часто запускают такие изменения, но при верном подходе все поправимо.

Проверьте ключевые показатели: не ждите, пока "само пройдет". Обратитесь к специалисту, если вес стоит. Для сложных случаев есть препараты вроде агонистов ГПП-1 ("Тирзетта", "Мунджаро", "Велгия"), но только под контролем врача.

"После родов у некоторых меняется работа системы обмена веществ. Нужно обследование, чтобы не пропустить скрытые причины", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Правильный ужин спасает фигуру: выбирайте легкие варианты вечером. Избегайте резких диет — они вредны.

Сигнал Описание
Резкий набор Без изменений в еде или активности
Жир на животе Талия, лицо, спина
Усталость Апатия, сонливость

Вес уходит и возвращается

Несколько попыток: минус 10-15 кг, потом все возвращается с плюсом. Устали от качелей. Это эффект йо-йо: организм реагирует на резкие потери защитой. Не вините себя — меняйте стратегию.

Цельтесь на 0,5-1 кг в неделю, не снижайте калории резко. Добавьте движение, чтобы поддерживать расход энергии. Быстрый результат часто приводит к набору вдвое.

Похудеть проще, отказавшись от вредных привычек. Планируйте любимое в рационе.

Заболевания усложняют похудение

Проблемы со щитовидкой с юности, с возрастом добавились другие. Врачи говорят: смириться. Но сниженная функция щитовидки или другие состояния замедляют процесс, не останавливают его.

"Измените жизнь, упорядочьте еду, добавьте активности — если вес стоит, ищите причины обследованием", — поделился нутрициолог Алексей Дорофеев в беседе с Pravda. Ru.

Компенсируйте основное, возьмите второе мнение. Темпы будут медленнее — это норма. Агонисты ГПП-1 помогают при нарушениях, в комплексе с лечением. Препараты для похудения требуют контроля.

Ответы на популярные вопросы о похудении, если стандартные методы не работают

Почему вес стоит несмотря на диету?

Возможно, скрытые причины: проверьте здоровье, скорректируйте рацион качеством продуктов, а не только калориями.

Нужны ли лекарства для снижения веса?

В сложных случаях да, под контролем врача, особенно если образ жизни не помогает.

Как избежать срывов вечером?

Дневник эмоций, альтернативы стрессу, умеренность без запретов.

Генетика — это приговор?

Нет, обследование и индивидуальный план меняют ситуацию.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев.
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
