Чеки из супермаркета перестанут пугать: заготовки, которые работают на семью

В последние годы домашние заготовки полезной еды стали настоящим трендом на кухнях по всему миру. Исследования показывают, что около 70% россиян предпочитают свои полуфабрикаты магазинным, экономя время и деньги. Стеклянные банки, крышки для закатки и морозилки заполняют дома, а знаменитости вроде Памелы Андерсон и Аниты Цой запускают линейки солений по бабушкиным рецептам.
Семьи отмечают, что заготовки сокращают часы у плиты: 39% опрошенных экономят 3-4 часа в неделю. День заготовок превращается в семейное мероприятие, где все участвуют — от разделки мяса до упаковки. Это не только практично, но и укрепляет связи.
Переход на домашние полуфабрикаты окупается быстро: семьи тратят в 2,5 раза меньше на еду вне дома, экономя от 5 до 30 тысяч рублей в месяц. Простые рецепты из старых книг и школьных уроков по питанию делают процесс доступным.
Домашние заготовки — это возврат к проверенным традициям, но в современном формате. В мегаполисах банки и машинки для закатки стали бестселлерами. Опросы подтверждают популярность у 70% населения: люди делятся рецептами квашеной капусты и переходят на полуфабрикаты. Это помогает сократить время на готовку и контролировать качество продуктов.
Знаменитости подхватили тренд: Анита Цой выпустила соленья по рецепту свекрови еще в 2023 году. Такие заготовки позволяют есть свежую еду круглый год, без консервантов из магазина. Семьи отмечают удобство: раз в неделю — и холодильник полон полезных запасов.
"Домашние заготовки позволяют выбирать свежие ингредиенты и регулировать состав блюд, что важно для ежедневного рациона", — в беседе с Pravda. Ru рассказал нутрициолог Алексей Дорофеев.
Опрос онлайн-школы Welldone в 2024 году показал: 87% респондентов ценят заготовки за экономию времени. 39% освобождают 3-4 часа в неделю, что дает целый день в месяц. Дома фарш из килограмма мяса дает больше продукции, чем покупная заморозка.
|Показатель
|Экономия
|Время в неделю
|3-4 часа
|Время в месяц
|16 часов
|Деньги на еду вне дома
|В 2,5 раза меньше
|Ежемесячная экономия
|5-30 тысяч рублей
Финансовая выгода очевидна: магазинные полуфабрикаты съедают до 20 тысяч рублей в месяц, домашние — дешевле и полезнее.
Среди советов — начинать с простого подсчета трат в приложении, чтобы увидеть реальную картину расходов на еду.
На старте выбирайте универсальные заготовки: куриные фрикадельки из фарша с кабачком. Перемешайте, слепите шарики, разложите в контейнеры с бумагой между слоями — хранится месяц. Подходят для супов, пасты без жарки.
Домашние котлеты с добавлением картофеля в фарш — сочные и простые. Популярны блинчики, сырники, овощные смеси, хумус, томатный соус, паштеты, бульоны. Заморозьте густой бульон — это база для супов.
|Заготовка
|Применение
|Фрикадельки
|Супы, паста
|Котлеты
|Гарниры
|Бульон
|Основа супов
|Овощные смеси
|Рагу, супы
"Такие заготовки упрощают контроль порций и состав блюд, снижая риск переедания", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Совместные заготовки меняют атмосферу: дети понимают ценность еды, учатся готовить самостоятельно. Кухня становится местом общения, как квест с аудиосказками и викторинами. Питание улучшилось — чистые составы, меньше веса у всех.
"Общие дела на кухне укрепляют связи в семье и учат ответственности за питание", — в беседе с Pravda. Ru отметила психолог Надежда Осипова.
Обычно суббота: 3-4 часа на закупки, разделку и упаковку. В месяц это окупается свободным временем.
Фрикадельки, котлеты, бульоны — до месяца в морозилке. Используйте контейнеры с бумагой между слоями.
Да, вовлекайте в процесс: чистка овощей, лепка. Учат ценить еду и готовить самостоятельно.
Покупайте оптом, считайте траты. Домашний фарш дешевле магазинного в 2-3 раза.
