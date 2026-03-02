Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чеки из супермаркета перестанут пугать: заготовки, которые работают на семью

Здоровье

В последние годы домашние заготовки полезной еды стали настоящим трендом на кухнях по всему миру. Исследования показывают, что около 70% россиян предпочитают свои полуфабрикаты магазинным, экономя время и деньги. Стеклянные банки, крышки для закатки и морозилки заполняют дома, а знаменитости вроде Памелы Андерсон и Аниты Цой запускают линейки солений по бабушкиным рецептам.

Банки с заготовками для супа
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банки с заготовками для супа

Семьи отмечают, что заготовки сокращают часы у плиты: 39% опрошенных экономят 3-4 часа в неделю. День заготовок превращается в семейное мероприятие, где все участвуют — от разделки мяса до упаковки. Это не только практично, но и укрепляет связи.

Переход на домашние полуфабрикаты окупается быстро: семьи тратят в 2,5 раза меньше на еду вне дома, экономя от 5 до 30 тысяч рублей в месяц. Простые рецепты из старых книг и школьных уроков по питанию делают процесс доступным.

Домашние заготовки — это возврат к проверенным традициям, но в современном формате. В мегаполисах банки и машинки для закатки стали бестселлерами. Опросы подтверждают популярность у 70% населения: люди делятся рецептами квашеной капусты и переходят на полуфабрикаты. Это помогает сократить время на готовку и контролировать качество продуктов.

Знаменитости подхватили тренд: Анита Цой выпустила соленья по рецепту свекрови еще в 2023 году. Такие заготовки позволяют есть свежую еду круглый год, без консервантов из магазина. Семьи отмечают удобство: раз в неделю — и холодильник полон полезных запасов.

"Домашние заготовки позволяют выбирать свежие ингредиенты и регулировать состав блюд, что важно для ежедневного рациона", — в беседе с Pravda. Ru рассказал нутрициолог Алексей Дорофеев.

Сколько времени и денег экономят домашние полуфабрикаты

Опрос онлайн-школы Welldone в 2024 году показал: 87% респондентов ценят заготовки за экономию времени. 39% освобождают 3-4 часа в неделю, что дает целый день в месяц. Дома фарш из килограмма мяса дает больше продукции, чем покупная заморозка.

Показатель Экономия
Время в неделю 3-4 часа
Время в месяц 16 часов
Деньги на еду вне дома В 2,5 раза меньше
Ежемесячная экономия 5-30 тысяч рублей

Финансовая выгода очевидна: магазинные полуфабрикаты съедают до 20 тысяч рублей в месяц, домашние — дешевле и полезнее.

Среди советов — начинать с простого подсчета трат в приложении, чтобы увидеть реальную картину расходов на еду.

Простые рецепты для начала

На старте выбирайте универсальные заготовки: куриные фрикадельки из фарша с кабачком. Перемешайте, слепите шарики, разложите в контейнеры с бумагой между слоями — хранится месяц. Подходят для супов, пасты без жарки.

Домашние котлеты с добавлением картофеля в фарш — сочные и простые. Популярны блинчики, сырники, овощные смеси, хумус, томатный соус, паштеты, бульоны. Заморозьте густой бульон — это база для супов.

Заготовка Применение
Фрикадельки Супы, паста
Котлеты Гарниры
Бульон Основа супов
Овощные смеси Рагу, супы

"Такие заготовки упрощают контроль порций и состав блюд, снижая риск переедания", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Польза для семьи и детей

Совместные заготовки меняют атмосферу: дети понимают ценность еды, учатся готовить самостоятельно. Кухня становится местом общения, как квест с аудиосказками и викторинами. Питание улучшилось — чистые составы, меньше веса у всех.

"Общие дела на кухне укрепляют связи в семье и учат ответственности за питание", — в беседе с Pravda. Ru отметила психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о заготовках полезной еды

Сколько времени занимает день заготовок?

Обычно суббота: 3-4 часа на закупки, разделку и упаковку. В месяц это окупается свободным временем.

Какие заготовки хранятся дольше всего?

Фрикадельки, котлеты, бульоны — до месяца в морозилке. Используйте контейнеры с бумагой между слоями.

Подходят ли заготовки для детей?

Да, вовлекайте в процесс: чистка овощей, лепка. Учат ценить еду и готовить самостоятельно.

Как сэкономить на ингредиентах?

Покупайте оптом, считайте траты. Домашний фарш дешевле магазинного в 2-3 раза.



Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, психолог Надежда Осипова.
Автор Екатерина Орлова
Екатерина Максимовна Орлова — врач-эндокринолог, специалист по сахарному диабету и ожирению, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
