Елена Морозова

Газ и сахар против застоя в желудке: неожиданная роль колы в экстренной помощи при отравлении

Здоровье

Сладкая газировка вроде колы давно вошла в повседневный рацион многих, обещая освежение и прилив сил. Но за ярким вкусом скрывается сложный коктейль из сахара, углекислого газа и добавок, который биохимия организма оценивает неоднозначно. Регулярное потребление вместо воды нагружает почки и усиливает жажду, превращая напиток в замкнутый круг обезвоживания.

Фото: Pravda.Ru by Елена Морозова is licensed under publiс domain
Однако в редких ситуациях кола раскрывает неожиданную пользу. Диетологи отмечают ее роль как быстрого источника энергии при резком падении глюкозы или во время марафонов. Физика пузырьков газа и химия сахаров помогают в экстренных случаях, но только как временная мера, не заменяющая сбалансированное питание.

Разбираемся, кому и когда кола может пригодиться, опираясь на научные данные о метаболизме и физиологии. Главное — знать меру, чтобы не перейти грань между помощью и вредом.

Почему кола нельзя пить вместо воды

Кола не утоляет жажду по-настоящему: углекислый газ стимулирует выработку слюны, но сахар связывает воду в организме, усиливая обезвоживание. Биохимия проста — глюкоза требует жидкости для переработки, что приводит к циклу жажды. Регулярное употребление повышает риск нагрузки на метаболизм, как показывают исследования напитков с подсластителями.

В отличие от чистой воды, кола нагружает поджелудочную железу инсулиновыми всплесками, что со временем сказывается на весе и энергии. Антропологические данные о древних популяциях подчеркивают: предки предпочитали натуральные источники жидкости, избегая сладких аналогов.

Параметр Значение для 200 мл колы
Сахар 21 г
Калории 84 ккал
Кофеин 20 мг

Эта таблица иллюстрирует, почему колу нельзя делать основой гидратации — избыток сахара нарушает баланс электролитов.

Как кола помогает при пищевых отравлениях

При пищевом отравлении кола действует как импровизированное средство: фосфорная кислота и газ помогают растворить застрявшую пищу в желудке, облегчая ее выведение. Физика процесса напоминает реакцию в лаборатории — пузырьки CO2 механически массируют слизистую, стимулируя перистальтику.

"Кола может дать кратковременное облегчение при легких отравлениях за счет кислотности, но не затягивайте — обращайтесь к врачу", — в беседе с Pravda. Ru рассказал врач-гастроэнтеролог (ГЭРБ/язвенная болезнь, питание) Сергей Данилов.

Эффект длится недолго, и без медицинской помощи риск осложнений растет. Лучше сочетать с сорбентами.

Кола при падении сахара в крови

Резкое падение глюкозы вызывает слабость — здесь кола спасает, быстро повышая сахар в крови. Биохимия глюкозы проста: она всасывается напрямую, минуя сложное пищеварение, давая энергию за минуты. Это особенно актуально для диабетиков без под рукой глюкометра.

Связь с диетой при диабете очевидна: быстрые углеводы колы — экстренный вариант, но не ежедневный рацион.

Польза колы для спортсменов

На марафонах спортсмены хватают колу для кофеинового и сахарного буста — газ ускоряет всасывание, физика диффузии усиливает транспорт веществ в мышцы. Антропология выносливости показывает: древние воины использовали медовые смеси аналогично.

Но жажда возвращается, как отмечают в исследованиях метаболизма при нагрузках. Идеал — электролиты, кола как запасной план.

"Для атлетов кола — источник быстрой энергии на финише, но не больше стакана, чтобы избежать скачков инсулина", — в разговоре с Pravda. Ru поделился нутрициолог (спортивное и бытовое питание) Алексей Дорофеев.

Какая доза колы безопасна

Эксперты рекомендуют не более 200 мл в сутки — это минимум для пользы без вреда. Превышение нагружает печень сахаром и повышает риск ожирения, как в исследованиях напитков.

Баланс важен: сочетайте с водой и рационом без излишеств.

"Избыток сахара из колы ускоряет развитие диабета, следите за дозой", — объяснил врач-эндокринолог (диабет, ожирение) Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о пользе колы

Можно ли пить колу каждый день?

Нет, лучше ограничиться редкими случаями — ежедневно она усиливает жажду и риск набора веса.

Помогает ли кола от тошноты?

Да, газ успокаивает желудок временно, но при рвоте обратитесь к врачу.

Кола полезна для детей?

Нет, сахар вреден для зубов и метаболизма — выбирайте воду.

Лучше кола или диетическая версия?

Диетическая тоже рискованна из-за добавок, вода идеальна.

Экспертная проверка: нутрициолог (спортивное и бытовое питание) Алексей Дорофеев, врач-эндокринолог (диабет, ожирение) Екатерина Орлова, врач-гастроэнтеролог (ГЭРБ/язвенная болезнь, питание) Сергей Данилов.
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы зож питание здоровье диетология
