Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Синицын

Обеденный сон крадет часы продуктивности: эти добавки в тарелку предотвращают послеобеденную вялость

Здоровье

Многие замечали, что после плотного приема пищи наступает состояние легкой заторможенности и непреодолимое желание прилечь. Это явление связано с распределением ресурсов в организме: в процессе пищеварения значительный объем крови направляется к желудку и кишечнику. В результате этого естественного процесса снабжение других органов временно перестраивается, что и вызывает сонливость.

Девушка спит днем
Фото: Designed by Freepik by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит днем

Однако дело не только в перераспределении кровотока. Ключевую роль играют продукты, которые мы выбираем для своего рациона. Употребление быстрых углеводов, таких как выпечка или сладости, провоцирует резкие изменения уровня сахара в крови, что неизбежно ведет к состоянию усталости. Чтобы избежать ударов по сердцу и печени из-за неправильных пищевых привычек, важно понимать механизмы насыщения.

Как еда влияет на уровень бодрости

Основным триггером сонливости выступает глюкоза. При употреблении продуктов с высоким содержанием сахара происходит мощный выброс инсулина. Это вещество помогает клеткам усваивать энергию, но его избыток приводит к быстрому падению уровня сахара, что субъективно ощущается как упадок сил. Особенно остро это чувствуют люди, у которых уже есть гестационный диабет или другие нарушения обмена веществ.

"Если каждый день после приема пищи хочется спать, стоит проверить показатели крови и уровень сахара. Вероятно, причина кроется не в тяжелом рабочем графике, а в специфике обмена веществ, которая требует коррекции", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Кроме того, во время еды снижается активность особых систем организма, отвечающих за поддержание состояния бдительности. Это проявляется сильнее, если рацион перенасыщен простыми углеводами. Подобные углеводные диеты не только снижают продуктивность, но и постепенно изнашивают защитные системы организма.

Правила питания для сохранения активности

Для минимизации послеобеденной сонливости специалисты рекомендуют пересмотреть состав тарелки. Вместо белого риса и булочек стоит выбирать сложные углеводы. Например, качественная пшенная каша или гречка усваиваются медленнее, обеспечивая стабильный уровень энергии без резких скачков. Важно также следить за гигиеной, так как скрытые воспалительные процессы, например кариес, могут косвенно влиять на общее состояние организма и утомляемость.

Продукт Эффект после еды
Белый хлеб, сладости Резкий прилив сил и быстрая сонливость
Овощи, цельные злаки Длительное чувство сытости и бодрость
Белковые продукты Замедление всасывания сахаров

Добавление клетчатки и белка в каждый прием пищи позволяет сгладить реакцию организма на глюкозу. Еще один эффективный способ взбодриться — небольшая физическая активность сразу после стола. Даже пятиминутная прогулка помогает перераспределить кровоток и "разбудить" органы чувств.

"Огромная порция еды — это колоссальная нагрузка на органы пищеварения. Постарайтесь не переедать и заменяйте напитки с сахарозаменителями на чистую воду, чтобы не провоцировать когнитивные нарушения и лишнюю утомляемость", — подметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Польза и вред дневного сна

Дневной отдых может быть полезен, но при соблюдении четких временных рамок. Короткий сон продолжительностью 15-20 минут помогает восстановить ясность мышления и общую работоспособность. Если же спать дольше, то велик риск войти в глубокую фазу сна, выход из которой сопровождается чувством разбитости и головной болью.

Для тех, кто придерживается ограничений в питании, например в рацион в пост, дневной сон может стать важным инструментом поддержки сил. Однако важно помнить, что он не должен заменять полноценный ночной отдых, который является залогом здоровья всех систем организма.

"Дневной сон наиболее эффективен в первой половине дня. Ограничьте его 20 минутами, чтобы улучшить умственную деятельность и не сбить ночные ритмы", — рассказала врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о сонливости после еды

Почему после сладкого чая спать хочется сильнее?

Жидкие углеводы всасываются практически мгновенно, вызывая самый резкий скачок инсулина. Это приводит к быстрому падению сахара, из-за чего возникает чувство слабости и сонливости.

Помогает ли кофе справиться с послеобеденной сонливостью?

Кофеин может временно замаскировать чувство усталости, но он не решает проблему распределения крови. Более эффективным методом будет короткая прогулка на свежем воздухе.

Всегда ли тяга ко сну после обеда нормальна?

Легкая расслабленность естественна, но если сонливость мешает работать и сопровождается апатией, это может указывать на дефициты витаминов или начинающиеся проблемы с обменом веществ.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач общей практики Елена Морозова.
Автор Артём Синицын
Артём Валерьевич Синицын — врач-невролог, специалист по инсультам, деменциям и выстраиванию маршрута реабилитации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы питание инсулин здоровье
Новости Все >
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Пост без мяса может ударить по крови и гормонам: как перестроить рацион без потерь
Угольный якорь потопил отчёт: из-за чего ММК фиксирует убыток в 25,5 млрд рублей за квартал
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Сейчас читают
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Домашние животные
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Еда и рецепты
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Последние материалы
Мини-мэры в Тольятти уходят в историю: громоздкая надстройка над городом не выдержала проверки временем
Металл гнется как пластилин: УАЗ оснащает пресса роботами для кузовов без микротрещин и напряжений
Хаос вместо порядка: контролируемый шум в Саратове превратил обычный интеллект в неуязвимую систему
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Скорость за полцены на восточном рубеже: новая система льгот на обходе Нижнекамска меняет правила
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Эффект «Серебряной Пензы» нарастает: масштабная сеть здоровья охватит даже отдалённые сёла
Летаргия в котловине закончилась: чёрное небо над Тувой скоро исчезнет благодаря газу и миллиардам
Спящий шифр внутри крови: томские учёные начали вскрывать тайные патологии у тысяч младенцев
Лекарственный триумф в Омске: производство медикаментов показало феноменальный взлёт на 81 процент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.